مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 : اصطدام خيرت الشاطر مع الرئيس محمد مرسي

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في شهر رمضان المبارك على قناة أون وأون دراما للجمهور المصري والعربي وكذلك على منصة واتش أت التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في شهر رمضان المبارك على قناة أون وأون دراما للجمهور المصري والعربي وكذلك على منصة واتش أت التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية .

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 ، قيام خيرت الشاطر الذي يجسده النجم خالد الصاوي بالاتصال باللواء حجازي من القوات المسلحة المصرية لمقابلته منفردا في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن الفريق عبد الفتاح السيسي لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة .

بينما فوجئ خيرت الشاطر فور وصوله بوجود عبد الفتاح السيسي في انتظاره ، ورحب به لكن الشاطر بدت عليه أثار الصدمة لانه لم يتوقع أبدا ان يكون السيسي الذي يحاول الابتعاد عنه في تعاملاته في انتظاره معلقا ” طلبتلك القهوة بتاعتك وانت بتركن العربية” ، ثم دخل اللواء حجازي وسلم على خيرت الشاطر وهو في حالة صدمة كبيرة بوجود الفريق السيسي.

من المتوقع أن تشهد أحداث مسسل الاختيار 3 الحلقة 16 ، اصطدام خيرت الشاطر القيادي الاخواني مع الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي ، بالاضافة لتجهيز الفريق عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الحكم الأخواني الذي تزامن مع ثورة 30 يونيو ، هل يطلب مكتب الارشاد من الرئيس الاخواني محمد مرسي تنفيذ قرارات معينة قبل اصدار السيسي بيان 30 يونيو ؟

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .