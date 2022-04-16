مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 : صدام بين القيادات الإخوانية والفريق السيسي تمهيدا لـ 30 يونيو

عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة السابقة، قيام ضابط المخابرات الحربية "مصطفى" الذي يقوم بدوره النجم أحمد السقا بمقابلة "إسراء" زوجة أحد الإرهابين الذي تم قتلهم الحلقة السابقة

عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة السابقة، قيام ضابط المخابرات الحربية “مصطفى” الذي يقوم بدوره النجم أحمد السقا بمقابلة “إسراء” زوجة أحد الإرهابين الذي تم قتلهم الحلقة السابقة، حيث قامت القوات الخاصة بالتوجه للمنزل الذي تتواجد فيه إسراء بعلم المخابرات الحربية لإنقاذها من هذه الجماعة، كما طلب مصطفى “السقا” من قائد المخابرات الحربية ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 15 مساء اليوم ، أحداثا ساخنة بين الفريق عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وجماعة الاخوان المسلمين خاصة الرئيس الاخواني الراحل محمد مرسي والقيادي الاخواني أيضا خيرت الشاطر ، وهذا الصدام كان تمهيدا لاندلاع ثورة 30 يونيو ، لاسيما بعد انتشار أزمات انقطاع الكهرباء بشكل مستمر في تلك الفترة في جميع مناطق مصر والتي سببت تأزما حقيقيا للمواطنين المصريين من هذا الحكم الأخواني ، فهل تظهر تسجيلات صوتية موثقة لمخطط خيرت الشاطر لمهاجمته عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت بعد أن أصبح معاديا للاخوان في قراراتهم.

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا، وأحمد عز، وخالد الصاوي، وياسر جلال، وصبري فواز، وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة.