ثقافة وفنون

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 : مؤامرات جديدة للإخوان ضد الفريق السيسي

قدم مسلسل الاختيار 3 ملحمة وطنية هامة خلال أحداثه الماضية التي عرضت للمشاهدين في شهر رمضان الكريم . وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، قيام القيادي الأخواني خيرت الشاطر بطلب مباشر من الرئيس الاخواني الراحل  محمد مرسي الذي تولى…

أحمد حمدي 7:49 م, الخميس, 14 أبريل 22 7:49 م, الخميس, 14 أبريل 22

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قدم مسلسل الاختيار 3 ملحمة وطنية هامة خلال أحداثه الماضية التي عرضت للمشاهدين في شهر رمضان الكريم .

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، قيام القيادي الأخواني خيرت الشاطر بطلب مباشر من الرئيس الاخواني الراحل  محمد مرسي الذي تولى حكم البلاد بعد ثورة يناير 2011 ، تجاهل أي طلب من الفريق عبد الفتاح السيسي الذي قام الاخوان بتعيينه وزيرا للدفاع بعد توليهم الحكم بدلا من المشير طنطاوي .

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ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 مساء اليوم ، التمهيد لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالحكم الاخواني الذي تولى قيادة البلاد بعد ثورة يناير 2011 ، وسيحدث صدام كبير بين الفريق عبد الفتاح السيسي وقيادات الاخوان بسبب مؤامرتهم المستمرة ضد الشعب المصري ، فهل تظهر تسجيلات  جديدة في حلقة اليوم للاخوان المسلمين تثبت تورطهم في مؤامرات جديدة ضد الفريق السيسي في تلك الفترة الزمنية للمسلسل .

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مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .

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بقلم أحمد حمدي

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