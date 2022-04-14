مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 : مؤامرات جديدة للإخوان ضد الفريق السيسي

قدم مسلسل الاختيار 3 ملحمة وطنية هامة خلال أحداثه الماضية التي عرضت للمشاهدين في شهر رمضان الكريم . وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، قيام القيادي الأخواني خيرت الشاطر بطلب مباشر من الرئيس الاخواني الراحل محمد مرسي الذي تولى…

قدم مسلسل الاختيار 3 ملحمة وطنية هامة خلال أحداثه الماضية التي عرضت للمشاهدين في شهر رمضان الكريم .

وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، قيام القيادي الأخواني خيرت الشاطر بطلب مباشر من الرئيس الاخواني الراحل محمد مرسي الذي تولى حكم البلاد بعد ثورة يناير 2011 ، تجاهل أي طلب من الفريق عبد الفتاح السيسي الذي قام الاخوان بتعيينه وزيرا للدفاع بعد توليهم الحكم بدلا من المشير طنطاوي .

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 مساء اليوم ، التمهيد لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالحكم الاخواني الذي تولى قيادة البلاد بعد ثورة يناير 2011 ، وسيحدث صدام كبير بين الفريق عبد الفتاح السيسي وقيادات الاخوان بسبب مؤامرتهم المستمرة ضد الشعب المصري ، فهل تظهر تسجيلات جديدة في حلقة اليوم للاخوان المسلمين تثبت تورطهم في مؤامرات جديدة ضد الفريق السيسي في تلك الفترة الزمنية للمسلسل .

مسلسل الاختيار 3 يقوم ببطولته كوكبة من النجوم مثل أحمد السقا وأحمد عز وخالد الصاوي وياسرجلال وصبري فواز وأحمد بدير ، ويعرض في موسم رمضان هذا العام على قنوات أون المختلفة .