مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.. بداية خيانة وبطولات جديدة لضباط الشرطة

مسلسل الاختيار 21.. سافر العديد من الضباط الذين قرروا إطلاق لحاهم، والامتناع عن العمل، إلى شمال سيناء بعد القبض على الدكتور الذي كان يبث أفكاره التكفيرية والجهادية لهم، وكان سبب السفر مبايعة أحد التنظيمات التكفيرية بسيناء، وهي الخيانة التي سيبدأ بها العديد من العمليات الإرهابية في سيناء، من قبل ضباط أحدهم تم قبوله بقطاع مكافحة الإرهاب .

وعلى الجانب الآخر تظهر بطولات وتضحيات جديدة للعديد من الضباط، الذين قدمهم المسلسل في كثير من حلقاته.

ظهر الفنان ماجد الكدوانى في نهاية الحلقة الماضية ليكون مسئولا عن إدارة الأمن الوطني بالقاهرة، خلفا للواء رفعت (رياض الخولى) ولم يتم الإعلان عن اسمه في حلقة ظهوره وستكشف هذه الحلقة تفاصيل عنه .

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 يعرض في الأوقات التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.