مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. القبض على مؤسس تنظيم أجناد الأرض

قام همام بتشكيله من خلال مجموعة شباب صغار ، وكان واحد من أحرص مؤسسي التنظيمات الجهادية لعدم إيجاده والقبض عليه، فكان لا يعرف مكانه ورقمه سوي شاب واحد ، والباقي يقابلوه في شقة هو الذي قام بتأجيرها لهم

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. هذه الحلقة ستكون الخاصة بهجوم قوات مكافحة الإرهاب للقبض على همام عطية (محمد علاء) مؤسس تنظيم أجناد الأرض، والذي كان سببًا في قتل العديد من ضباط الشرطة والمدنيين من خلال زرع عبوات ناسفة في أماكن متفرقة وبمواعيد قريبة من بعضها لزيادة وتيرة الإرهاب وبث إحساس عدم الأمان بالشارع المصري.

هذا التنظيم واحد من التنظيمات التى أنشئت بعد واقعة فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وقام همام بتشكيله من خلال مجموعة شباب صغار، وكان واحد من أحرص مؤسسي التنظيمات الجهادية لعدم إيجاده والقبض عليه، فكان لا يعرف مكانه ورقمه سوى شاب واحد، والباقي يقابلونه في شقة هو الذي قام بتأجيرها لهم.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19 يعرض في الأوقات التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحًا، والساعة 11.30 صباحًا، والساعة 4.45 مساء.

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحًا، و3 مساء اليوم التالى.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلا ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.