مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. تضحيات جديدة لضباط الشرطة

يعرض الاختيار 2 على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحًا و3 مساء اليوم التالى.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. تقدم بداية ذهاب مامورية للشرطة المصرية للهجوم على وكر لتخرين الأسلحة بالإسماعيلية، وفي أثناء هذه المداهمة سيكون يوسف (أحمد مكي) مشترك في هذه العملية قبل سفره للخدمة مرة آخري بشمال سيناء بناء على طلبه، وهو الطلب الذي جاء بعد استشهاد الرائد أحمد الكبير مباشرة، فترك خطيبته عاليا (أسماء أبو اليزيد) وقرر العودة لسيناء.

كما ظهر هشام ماجد كضيف شرف، بداية من الحلقة الماضية، وهو الضابط الملازم ليوسف في عملية الإسماعيلية. والواضح أن المسلسل يقدم نجوم الدراما في أدوار لضباط يستشهدون في حلقاته، فمن المتوقع أن يكون هو الشهيد الجديد في هذه الحلقة.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 12.. يعرض في المواعيد التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 4 صباحًا، والساعة 11.30 صباحًا، والساعة 4.45 مساء.

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحًا، و3 مساء اليوم التالى.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب،

كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلا ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.