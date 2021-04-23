مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. حماية زكريا بعد اكتشاف أنه الضابط المستهدف

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. بعد قتل الشهيد محمد مبروك ( إياد نصار) والقبض على واحد من الجناة بسبب قتله لأحد الضباط الاخرين ــ النقيب أحمد سمير ــ ستوضح الحلقة مساعي الشرطة في الحفاظ على حياة الضابط زكريا ( كريم عبد العزيز ) حيث أنهم علموا من القاتل أثناء استجوابه أن زكريا هو الضابط المستهدف الجديد.

وبعد طلب يوسف ( أحمد مكي ) من عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) أن تتركه لأنه لن يستطع أن يدفعها لهذه العلاقة وهو يمكن أن يموت في آي لحظة ففي حلقة اليوم سيكون هناك رد من عاليا على هذا القرار.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. يعرض في المواعيد التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.