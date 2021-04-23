ثقافة وفنون

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. حماية زكريا بعد اكتشاف أنه الضابط المستهدف

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً
سلوى عثمان 6:12 م, الجمعة, 23 أبريل 21 6:12 م, الجمعة, 23 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. بعد قتل الشهيد محمد مبروك ( إياد نصار) والقبض على واحد من الجناة بسبب قتله لأحد الضباط الاخرين ــ النقيب أحمد سمير ــ ستوضح الحلقة مساعي الشرطة في الحفاظ على حياة الضابط زكريا ( كريم عبد العزيز ) حيث أنهم علموا من القاتل أثناء استجوابه أن زكريا هو الضابط المستهدف الجديد.

وبعد طلب يوسف ( أحمد مكي ) من عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) أن تتركه لأنه لن يستطع أن يدفعها لهذه العلاقة وهو يمكن أن يموت في آي لحظة ففي حلقة اليوم سيكون هناك رد من عاليا على هذا القرار.

اقرأ أيضا  أخطاء في «لحم غزال» لغادة عبد الرازق وممدوح يتجاوز أزمة الكلام ومكي يتصدر المشهد

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. يعرض في المواعيد التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2  الحلقة 11 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى.

اقرأ أيضا  موعد عرض مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 8.. سيف يعود لعمله بالمخابرات

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة ، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وهادي الجيار، وسامح الصريطي، وأحمد شاكر عبد اللطيف.. ويشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وأشرف عبد الباقي، ونضال الشافعي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سلوى عثمان

ملف الكاتب سلوى عثمان

اقرأ أيضاً

رامز عقله طار 2021.. ماذا سيحدث لـ إسلام إبراهيم في الحلقة 11؟

سلوى عثمان 5:58 م, الجمعة, 23 أبريل 21

مسلسل «اللي مالوش كبير» الحلقة 11.. هل يعيد الخيديو غزل لمنزل زوجها؟

سلوى عثمان 5:29 م, الجمعة, 23 أبريل 21

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 11.. عساف يرد على هجوم غفران بخطة جديدة

سلوى عثمان 5:00 م, الجمعة, 23 أبريل 21

مسلسل موسى الحلقة 11.. ظهور المعلم وهبة الوزاني وعلاقته الجديدة بالبطل

سلوى عثمان 4:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21

ماريو ببيت الهراوي والفشنى بالأمير طاز والطبول النوبية بقبة الغوري ضمن فاعليات «التنمية الثقافية»

سلوى عثمان 3:38 م, الجمعة, 23 أبريل 21

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 .. محاولة حماية زكريا بعد الإعلان عن نية قتله

سلوى عثمان 2:22 م, الجمعة, 23 أبريل 21