مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. البحث عن قتلة الشهيد مبروك وتسليم الخائن للمحاكمة

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. بعد استشهاد المقدم محمد مبروك إياد نصار) على يد الجماعة الإرهابية بوشاية من صديق عمره محمد عويس ( أحمد شاكر عبد اللطيف ) في الحلقة الماضي سيكون بالتأكيد هناك العديد من التفاصيل في هذه الحلقة عن مجهودات الداخلية للوصول لقتلة مبروك وتسليم الخائن عويس للمحاكمة .

وكان اختيار توقيت اغتيال مبروك قبل شهادته بقضية التخابر وهى القضية التي قام بتحرياتها بالكامل بنفسه، وهي القضية الأشهر في قضايا الإخوان المسلمين والمتهم فيها كل قادة الجماعة، ومع أن مبروك توفي إلا أن تحرياته كانت مكتوبة بالكامل مما يجعل هناك خطا دراميا آخر شديد الأهمية متمثل في تقديم هذه القضية للجمهور .

ومازلت علاقة يوسف ( أحمد مكي ) بعاليا ( أسماء أبو اليزيد ) تتطور وهي العلاقة التي نشاهدها في كل حلقة.

وعلى زكريا ( كريم عبد العزيز ) الوصول للإرهابي الذي أعطت له أخته ( سهر الصايغ ) معلومات كافية للوصول لأخوها ، وهو ما سيجعله يقوم بهذه المهمة للقبض عليه .

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10.. يعرض في المواعيد التالية

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 في رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء

ويعرض على قناة أبو ظبي الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساء، والإعادة 7 صباحا و3 مساء اليوم التالى .

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب ، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب .

مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان ، وإخراج بيتر ميمي ، و وإنتاج شركة سينرجي ، وبطولة كريم عبد العزيز ، و أحمد مكى ، و أياد نصار ، و بشري ، وإنجي المقدم ، و هادي الجيار ، وسامح الصريطي ، و أحمد شاكر عبد اللطيف و يشارك بالمسلسل العديد من ضيوف الشرف منهم احمد فهمي و أشرف عبد الباقي ، و نضال الشافعي ، و محمد فراج ، و بيومي فؤاد .