ثقافة وفنون

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3.. شقيق يسرا هو الذى دبر لها الحادث للتخلص منها

فريدة في الحلقة الثانية  قد اصبحت كفيفة بسبب الحادث
رحاب صبحي 6:16 م, الأثنين, 4 أبريل 22 6:16 م, الأثنين, 4 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

من المتوقع اليوم فى الحلقة 3 من مسلسل أحلام سعيدة تأكد بلاغ فريدة- يسرا- الذى قدمته ضد شقيقها صالح- عماد رشاد- بتهمة تدبير الحادث للتخلص منها.

وكانت فريدة في الحلقة الثانية قد أصبحت كفيفة بسبب الحادث، وحاولت الاستشفاء من العمى بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية، بينما تبحث، في الوقت نفسه، عن المتسبب في هذا الحادث.

اقرأ أيضا  مواعيد مسلسل المشوار الحلقة 3 .. ظهور شنطة ماهر للمرة الأولى

أحلام سعيدة تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول يسرا وشيرين غادة عادل وليلى مي كساب؛ وهن ثلاث سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معًا تجارب هامة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

اقرأ أيضا  مسلسل يوتيرن الحلقة 2 خالد في خطر بعد علم يوسف بلقائه مع يارا فى المقهى

وكانت شخصية شيرين– التي تجسدها الفنانة غادة عادل– قد ظهرت في أحداث الحلقة 2 فى مشهد مع الفنان محمد شاهين الذي ارسلته لها شقيقتها نيفين – انتصار- حتى تتعرف عليه وتتزوجه.

موعد عرض المسلسل على قنوات ON  8:25 مساء، ويعاد عرضها في الخامسة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية:  10:50 صباحًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

مسلسل يوتيرن الحلقة 3.. يارا تعترف لوالدها بالسر الذى تخفيه هي وخالد

رحاب صبحي 6:04 م, الأثنين, 4 أبريل 22

مواعيد مسلسل يوتيرن الحلقة 3.. خالد ويارا يفران هاربين بالسيارة بعد صدمهما لسيدة

رحاب صبحي 6:00 م, الأثنين, 4 أبريل 22

تعرف على ضيف حلقة رامز جلال اليوم .. المحاصر من نقابة الموسيقيين

سلوى عثمان 5:03 م, الأثنين, 4 أبريل 22

 مسلسل المشوار الحلقة 3 .. تأزم الموقف مع وجيه بعد حبسه بتهمة تجارة الآثار

سلوى عثمان 4:25 م, الأثنين, 4 أبريل 22

مواعيد مسلسل المشوار الحلقة 3 .. ظهور شنطة ماهر للمرة الأولى

سلوى عثمان 4:02 م, الأثنين, 4 أبريل 22

مواعيد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 .. صدفة كبيرة جعلت عامر يدخل المدرسة

سلوى عثمان 3:36 م, الأثنين, 4 أبريل 22