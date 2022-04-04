مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 3.. شقيق يسرا هو الذى دبر لها الحادث للتخلص منها

من المتوقع اليوم فى الحلقة 3 من مسلسل أحلام سعيدة تأكد بلاغ فريدة- يسرا- الذى قدمته ضد شقيقها صالح- عماد رشاد- بتهمة تدبير الحادث للتخلص منها.

وكانت فريدة في الحلقة الثانية قد أصبحت كفيفة بسبب الحادث، وحاولت الاستشفاء من العمى بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية، بينما تبحث، في الوقت نفسه، عن المتسبب في هذا الحادث.

أحلام سعيدة تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول يسرا وشيرين غادة عادل وليلى مي كساب؛ وهن ثلاث سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معًا تجارب هامة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

وكانت شخصية شيرين– التي تجسدها الفنانة غادة عادل– قد ظهرت في أحداث الحلقة 2 فى مشهد مع الفنان محمد شاهين الذي ارسلته لها شقيقتها نيفين – انتصار- حتى تتعرف عليه وتتزوجه.

موعد عرض المسلسل على قنوات ON 8:25 مساء، ويعاد عرضها في الخامسة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية: 10:50 صباحًا.