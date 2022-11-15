مسلسلات نهاية 2022.. دراما تسعى لجذب مشاهدات

يطرح صناع بعض المسلسلات التليفزيونية أعمالهم الدرامية الجديدة قبل نهاية العام الحالي 2022 ، وتتسم هذه الأعمال بالطابع الدرامي الاجتماعي والكوميدي لبعضها .

فتعود النجمة وفاء عامر بمسلسل ” العيلة دي ” تأليف أماني التونسي وفكرة الكاتب يسري الفخراني ويشاركها بطولته محمد ثروت واسلام ابراهيم واسماعيل فرغلي وسلوى عثمان وغيرهم .

كذلك تقدم النجمة ريهام عبد الغفور بطولة مطلقة للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية بمسلسل ” الأصلي ” تأليف أمين جمال واخراج أحمد حسن ، ويشاركها بطولته كوكبة من الفنانين منهم خالد أنور ومنال سلامة وايناس كامل .

كما يقدم النجم محمد رجب مسلسل ” الونش ” تأليف أحمد عبد الفتاح واخراج اسماعيل فاروق وانتاج سنيرجي ، ويشارك فيه ميريهان حسين ومحمود عبد المغني ودانا حلبي وايهاب فهمي وغيرهم .

نادر عدلي : معظم هذه المسلسلات تكون استهلاكية ولاتترك بصمة كبيرة

يرى الناقد الفني نادر عدلي أنه يجب طرح أعمال درامية جديدة طيلة الوقت للمشاهدين بعيدا عن الموسم الرمضاني .

وأضاف أن محمد رجب أعماله الدرامية تكون مفصلة عليه ويحاول من خلالها أن يقدم نفسه بطلا في الدراما التليفزيونية حتى لو كانت ردود أفعال الجمهور عليها ليست قوية وحقيقية .

وأشار أيضا الى أن معظم هذه المسلسلات تكون استهلاكية ولاتترك بصمة كبيرة مع المشاهد حقيقة ، وهي بهدف ملأ محتوى القنوات التليفزيونية في أوقات مختلفة للسنة .

وأضاف عدلي أنه تم الاستعانة السنتين الأخيرتين بفنانين عرب كأبطال للمسلسلات التليفزيونية البعيدة عن موسم رمضان منهم النجمة نور اللبنانية وكذلك الفنانة الأردنية ركين سعد .

سمير الجمل : الأمر الإيجابي أنه يمكن إعطاء فرص لمواهب كثيرة لتقديم أنفسهم كأبطال

وأوضح الناقد الفني سمير الجمل أن أشكال الدراما ومحتواها يتغير بعد انتشار المنصات الرقمية ، وذلك فيه شيئا ايجابيا وسلبيا في نفس الوقت .

ولفت إلى أن الأمر الايجابي أنه يمكن إعطاء فرص لمواهب كثيرة لتقديم أنفسهم كأبطال وليس فقط الاكتفاء بالنجوم السوبر ستار طيلة الوقت ، أما الأمر السلبي حقيقة أن صناع الدراما يسعون لتقديم مسلسل سريع مكون من 15 حلقة للجمهور بغض النظر عن جودة العمل الدرامي .

وأكد الجمل أن الفيصل في الأمر هو مؤلف هذه المسلسلات ، لتقديم أعمال درامية مميزة ، لاسيما أن عرض مسلسلات مختلفة بأبطال مختلفين مثل وفاء عامر ومحمد رجب وريهام عبد الغفور أمرا مميزا ، لكن الأهم أن يكون هناك مؤلفين جيدين من أجل تقديم أعمالا فنية قوية للمشاهدين .

وأشار إلى أن ريهام عبد الغفور ووفاء عامر يملكان موهبة فنية كبيرة ويستحقان البطولة ، أما محمد رجب فيحاول حصر نفسه في منطقة لم يستطع الخروج منها وهو محاولة أن يكون نجما مثل أحمد السقا أو أن يقدم أدوار فناني الصف الثاني ، لذلك يجب أن يعيد حساباته حقيقة .

نهال عنبر :هذه المسلسلات يغلب عليها الطابع الاجتماعي معظم الوقت

وترى الفنانة نهال عنبر أن تقديم مسلسلات تليفزيونية خارج السباق الرمضاني ظاهرة صحية حقيقة ، لاسيما أنها تحظى بتركيز من المشاهد بدرجة كبيرة مقارنة لو قدمت هذه المسلسلات في شهر رمضان فقد لاتحظى بنفس نسبة المشاهدة التي تحققها بعيدا عن السباق الرمضاني .

وأشارت إلى أن ردود الأفعال على مسلسل اعمل ايه الذي عرض الأيام الماضية وشاركت فيه مع النجم خالد الصاوي كانت رائعة وحقق مشاهدة كبيرة.

ونوهت أيضا إلى أن هذه المسلسلات يغلب عليها الطابع الاجتماعي معظم الوقت لجذب انتباه الأسر المصرية لها ، إضافة أنها تمنح ممثلين مختلفين البطولة التليفزيونية طالما يملك موهبة فنية قوية مثل ريهام عبد الغفور وخالد الصاوي ووفاء عامر وغيرهم .