مسلسلات نهاية العام ترصد أخطار السوشيال ميديا لأول مرة

لاول مرة ترصد الدراما المصرية الازمات التي نعيشها في المجتمع المصري حاليا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي لها سلبيات كثيرة مثل ايجابياتها ، حيث يقدم مسلسل ورا كل باب الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية موضوعا يناقش خطورة استخدام مواقع…

لاول مرة ترصد الدراما المصرية الازمات التي نعيشها في المجتمع المصري حاليا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي لها سلبيات كثيرة مثل ايجابياتها ، حيث يقدم مسلسل ورا كل باب الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية موضوعا يناقش خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمرة الاولى وتاثيرها على حياة الاشخاص بسبب التربح منها بطرق غير مشروعة .

دعاء حلمي : مهمة هذه الاعمال الفنية للبيوت المصرية لكن يجب ان تتطور معالجتها

قالت الناقدة دعاء حلمي ان هذه المسلسلات مهمة جدا ان تقدم للاسرة المصرية ، لان هدفها ان تشاهد البيوت المصرية كيف يتم التعامل بين الشباب مع مواقع السوشيال ميديا .

ولفتت الى ان الدراما المصرية لم تقدم الواقع الذي يحدث في حياتنا ، وحقيقة هذه الاعمال الدرامية مميزة لانها طرحت هذه القضايا الهامة على الشاشة لاول مرة .

وتمنت ان يتم معالجة هذه القضايا بصورة افضل الفترة المقبلة ، والا يتم طرح مساوئ فقط للسوشيال ميديا طيلة الوقت لانها تعطي ايضا فرصة لاي شخص يريد ان يبرز موهبة معينة له .

ماجدة خير الله : يجب أن تهتم الدراما المصرية بطرح قضايا من الواقع والحياة ولاتكون منعزلة عنه

وترى الناقدة ماجدة خير الله أن السوشيال ميديا أخذت مساحة كبيرة من اهتمام الجمهور ، واثر ذلك على حياتها مايقرب 8 سنوات .

واكدت انه حينما تهتم الدراما المصرية بطرح قضايا من الواقع والحياة ولاتكون منعزلة عنه ، فذلك شيئا مميزا .

واشارت خير الله الى انه مفترض ان يهتم صناع الدراما التليفزيونية بطرح هذه القضايا الهامة طيلة الوقت للمشاهدين وليس في مسلسل او اثنان فقط ، لان الدراما والفن مرآة حقيقية للواقع الذي نعيشه وليس ضروريا ان تطرح حلولا لهذه القضايا بل يكفي ان ترصدها وتسلط الضوء عليها لانها اصبحت جزء من حياتنا اليومية للجميع .