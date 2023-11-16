مسلسلات مأخوذة عن أفلام قديمة بموسم 2024.. نقاد: قدرة الإبداع تقل والنجاح يكون بعيدا

تشهد دراما عام 2024 القادم عرض مسلسلات تليفزيونية للمشاهدين مأخوذة عن أفلام سينمائية قديمة حققت جماهيرية كبيرة وقت عرضها ، وهي نوعية درامية لم تقدم منذ سنوات للجماهير .

حيث يقدم النجم مصطفى شعبان مسلسله القادم” المعلم” ، وهو مأخوذ عن فيلم ” شادر السمك ” للنجم الراحل أحمد زكي والنجمة نبيلة عبيد عام 1986.

كما تقدم النجمة غادة عبد الرازق مسلسلها ” صيد العقارب” في عام 2024 ، مأخوذ عن فيلم ” عصر القوة” الذي قدمته النجمة نادية الجندي في الماضي ومأخوذ عن رواية الأب الروحي أيضا .

ويقدم النجم خالد النبوي أيضا للمرة الثانية عمل درامي مع المخرج محمد سلامة بعد مسلسلهما ” راجعين يا هوى” الذي حقق نجاحا كبيرا ، وهذه المرة يتعاونا في مسلسل ” امبراطورية ميم ” المأخوذ عن فيلم حمل نفس الاسم للراحلة فاتن حمامة .

خالد محمود : القدرة الابداعية في المسلسل من هذه النوعية تكون أقل

قال الناقد الفني خالد محمود أن معظم الأعمال الدرامية التي أخذت عن أفلام سينمائية قديمة لم تحقق نفس البريق والنجاح لهذه الأفلام .

وظهر ذلك بشكل واضح في مسلسلات ” العار ” والكيف ” و” الباطنية ” وغيرها السنين الماضية ، فهي لم تحقق مستوى نجاح الأفلام التي أخذت عنها وفق” محمود “.

أكد أن القدرة الابداعية في المسلسل من هذه النوعية تكون أقل ، والجمهور يقوم بعمل مقارنات بين أبطال الفيلم المحفورين في ذاكرته والمرتبط وجدانيا بهم وبين أبطال المسلسل وتجسيدهم لشخصيات هذه الأفلام ، فلا يمكن أن نتقبل مسلسل يضم 30 حلقة للباطنية بعد رؤية النجوم أحمد زكي وفاروق الفيشاوي وفريد شوقي الذي قدم فيلم الباطنية في الماضي .

أردف أيضا أن المنافسة تكون محسومة لصالح أبطال الفيلم بدرجة أكبر من الدراما ، لذلك لا تحقق نجاح فني كبير ، مشيرا أن هذه النوعية من المسلسلات يمكن أن تحظى بمشاهدة كبيرة من جمهور سيدات البيت المصري الذين يشاهدون مختلف المسلسلات دون التركيز هل أخذت عن فيلم أم لا ، فهذا الجمهور يختلف تماما عن جمهور القاهرة الذي لديه وعي أكبر بهذه الأمور ومرتبط وجدانيا بأبطال هذه الأفلام .

نهال عنبر : هذه الأفلام كانت قوية ومهمة بالنسبة للمشاهدين

أبدت الفنانة نهال عنبر حماسها لتقديم مسلسلات تليفزيونية لزملائها النجوم في موسم دراما 2024 القادم التي ستأخذ من أفلام سينمائية قديمة لأول مرة منذ سنوات لم يقدم هذه النوعية من الدراما للجمهور .

وشددت أن المعالجة الدرامية هي المعيار الأهم في هذه الأعمال الدرامية لتظهر بجودة فنية ، لافتة الى أنه من الظلم أن يتم مقارنة المسلسل بالفيلم المأخوذ عنه وقت العرض .

وتابعت أن هذه الأفلام كانت قوية ومهمة بالنسبة للمشاهدين ، سواء عصر القوة أو شادر السمك أو امبراطورية ميم ، وجميعها حقق نجاحا كبيرا في الماضي ، وأمرا جيدا أن يعاد تقديمها برؤية فنية جديدة في التلفزيون مرة أخرى .

دعاء حلمي :الموجودين يبنون أفكارهم على ماقدم سابقا وتظهر في النهاية نتيجة مشوهة للأسف

من ناحيتها قالت الناقدة دعاء حلمي أنه لا يوجد لدينا كتاب دراما جيدين ، فيلجأوا لتقديم أفكار قديمة .

حيث أن الموجودين يبنون أفكارهم على ما قدم سابقا وتظهر في النهاية نتيجة مشوهة للأسف ، حيث لا يتم عمل بناء درامي مبتكر واللعب في المضمون هو شاغلهم وينتهي الأمر بهذه الصورة.

أكدت أيضا أنه لا توجد أعمال درامية أخذت عن أعمال قديمة وحققت نجاحا عظيما باستثناء مسلسل ” الباطنية ، وحقق نجاحا جيدا وليس كبيرا .