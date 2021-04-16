مسلسلات عربية في رمضان تنافس المصرية.. 350 جرام و2020 الأبرز

يشارك في السباق الرمضاني الحالي العديد من المسلسلات العربية التي تنافس نظيرتها الأعمال الدرامية المصرية، كما يتواجد في بعض هذه المسلسلات العربية فنانين مصريين .

ويعرض في شهر رمضان الكريم المسلسل العربي اللبناني راحوا، يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم التمثيل مثل كارين رزق الله، وبديع أبوشقرا، والعمل من تأليف كلوديا مرشليان وإخراج وإنتاج نديم مهنا.

2020

ويشارك مسلسل 2020 ، ويشهد التعاون الثاني بين الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان قصي خولي، ويعرض عبر “منصة شاهد” خلال السباق الرمضاني، يدور مسلسل “2020” في إطار من التشويق، ومن تأليف بلال شحادات ونادين جابر، وأخراج فيليب أسمر.

كما يشارك المسلسل العربي”350 جرام” وينافس به الفنان عابد فهد، الذي كان يحمل في البداية اسم “نبض”، ويشارك في بطولة العمل الجديد كل من الفنانة كارين رزق الله، ومصطفى سعد الدين، وقاسم منصور، وسلوم حداد، والعمل من إخراج محمد لطفي.

عايدة رياض : الدراما المصرية تعود للجماعة

ترى الفنانة عايدة رياض ان الفنانين العرب سواء اللبنانيين او الخليجين او السوريين يبذلون مجهودا كبيرا وينتقون موضوعات لمسلسلاتهم اغلبهم مكسيكية، والمنتج محمد مشيش كان يقدم مسلسلات مثل جراند اوتيل وطريقي السنين الماضية وهي عبارة عن قصص اجنبية يتم تمصيرها فقط وتقديمها للجمهور .

وتضيف أن المسلسلات الخليجية يقومون بتعريب بعض الأعمال الأجنبية، لكن بسبب انتشار الميديا والعالم كله يشاهد الأعمالالفنية عبر القنوات وغيرها من وسائل التكنولوجيا، لذلك أي فنان عربي سيجتهد في اداؤه التمثيلي ومسلسله في رمضان سيجذب الجمهور العربي بقوة وقد يتفوق على نظيره الممثل المصري .

وتابعت قائلة أن مصر بها مواهب أفضل بكثير من الخارج، لاسيما أن الدراما الرمضانية هذا العام عادت لنوعية المسلسلات الجماعية مثلما تقدم المسلسلات البرازيلية بوجود بطلة وبطل للمسلسل وحولهم قصص حقيقية لابطال اخرين عن حياتهم ومشاكلهم ومكتوبة في الدراما بصورة جيدة ، وذلك سينتج عنه مسلسلات قوية في شهر رمضان الكريم هذا العام .

وأكدت أن الدول العربية مثل لبنان وسوريا يوجد جهات تنتج لهم مسلسلاتهم، والكل يحاول الاجتهاد وتقديم افضل ماعنده للجمهور .

أشرف صقر : قصي خولي من الفنانين المميزين لكن الدراما المصرية قوية

وقال المنتج الفني أشرف صقر ان المسلسلات اصبحت تعرض فس سوق عربي واحد ، والمملكة السعودية فتحت سوقا فنيا كبيرا السنين الاخيرة والكل يجتهد قدر استطاعته .

وأشار إلى أن العرب ياخذون الخبرة من الأعمال الفنية المصرية، لافتا إلى أن قصي خولي من الفنانين العرب السوريين المهمين بالوطن العربي ويقدم دائما مسلسلات مميزة في شهر رمضان .

ولفت صقر إلى أن الدراما اللبنانية والسورية قوية لكن الفنانين المصريين والكتاب بالسوق الدرامي يقدمون موضوعات واداء فني مميز خلال السنين الأخيرة، وحقيقة الدراما المصرية تطورت كثيرا من ناحية السيناريوهات والصورة والتكنيك الإخراجي .