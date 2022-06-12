مسلسلات «سوب أوبرا» المجانية تزاحم دراما المنصات الرقمية المدفوعة مسبقا

برغم انتشار المنصات الرقمية بقوة التي تقدم مسلسلات تليفزيونية لاتزيد عن 10 حلقات للمشاهدين ، إلا أنه مازال هناك اتجاها لتقديم مسلسلات تتخطى 30 حلقة وتصل لـ45 حلقة للجمهور فيما يعرف بدراما سوب أوبرا .

وسيتم تقديم مسلسل تليفزيوني جديد الفترة القادمة مكون من أكثر من 30 حلقة ” ممكن نرجع” بطولة كوكبة من الفنانين وانتاج مصري لبناني ، بالاضافة لتقديم النجمة هند صبري مسلسل جديد ” مهب الريح ” المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife والذى يجمع عددا كبيرا من النجوم، منهم هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، وتعاقدت مؤخرا الفنان جومانا مراد ، للمخرج أحمد خالد موسى ويتكون من 45 حلقة أيضا .

كذلك عرض مؤخرا مسلسل وسط البلد بطولة كوكبة من الفنانين ، وكان مكون من أكثر من 45 حلقة ومسلسل المماليك بطولة رانيا يوسف وبيومي فؤاد .

نادر عدلي : هدفها خلق تسويق كبير وتوحد الجمهور مع أبطالها لفترة زمنية أكبر

يرى الناقد الفني نادر عدلي أن مكان عرض هذه المسلسلات الطويلة يكون مختلفا عن ما يعرض على المنصات الرقمية ، وهي شاشات التلفزيون بصورة عامة ، والتي تقدم وجبة درامية لها متابعة في البيوت ويكون توقيت عرضها مناسبا لجميع أفراد الأسرة المصرية غالبا .

وأشار إلى أنه هناك فرقا بين مسلسلات المنصات الرقمية وبين التلفزيون و مسلسلات سوب أوبرا ، حيث أن المنصات تقدم مسلسلات فيها شيئا مبتكرا للممثلين وفيها عدد من النجوم ولاتكون طويلة المدة بصورة عامة ، بحيث لاتأخذ من صبر المشاهد الذي تحمل تكلفة مالية لمشاهدة هذه المنصات ، وذلك سبب عرضها لحلقات محدودة المدة الزمنية بعكس التلفزيون الذي يملك متسعا من الوقت ويفضل الأعمال الدرامية الطويلة .

كما أن الجمهور مرتبط بصورة مباشرة بالمسلسلات الطويلة بداية من 30 حلقة ، لاسيما في شهر رمضان منذ بدايته وحتى نهايته ، حتى حينما حاول بعض صناع الدراما المصرية التخلص من 30 حلقة السنتين الماضيتين ، تم تقديم عملين دراميين كل واحد فيهما مكون من 15 حلقة ليكون في النهاية المشاهد مرتبط ب30 حلقة طيلة شهر رمضان ، لأن ذلك يكون مهم بالنسبة لتحقيق الإعلانات على هذه المسلسلات ، وفق عدلي.

وتابع أن الارتباط بالاعلانات والتلفزيون المصري شيئا مهما ومغريا حقيقيا ، ليكون هناك محاولات للحصول على مبالغ الانتاج الفني للمسلسلات الطويلة عن طريق الإعلانات ، وبالتالي هذه الحالة تستمر أم لا طبقا للعلاقة بين التلفزيون كجهاز حكومي والوزارات المسؤولة حكوميا أيضا .

أشرف صقر : المشاهدون سيملون من متابعة 45 حلقة وأكثر حاليا

بينما أوضح المنتج الفني أشرف صقر أنه يمكن تقديم مسلسل مكون من 45 حلقة على 3 أجزاء ولديه مشروع درامي من هذه النوعية ، لأن فكرة تقديم 45 حلقة على القنوات التلفزيونية في الوقت الحالي سيكون أمرا صعبا جدا .

وأشار إلى أن المشاهدين سيملون من متابعة 45 حلقة وأكثر حاليا ، لأنه لم يعد هناك صبرا لمشاهدة هذا الكم من الحلقات في نفس الوقت الذي يعرض على مختلف المنصات الرقمية الحديثة 10 و8 حلقات .

وأكد أن دراما سوب أوبرا لا تقدم بصورة مكثفة في السوق الدرامي بمصر ، ولاتجذب نجوما كثيرين ، حيث تتناسب هذه المسلسلات مع نجوما معيين وآخرين لايحبون تقديمها .

واستطرد قائلا إن هذه الوزارات تتمتع بعض التخفيضات الضريبية نتيجة هذه المشاركة ، بعكس أن المنصة الرقمية بقدر مايكون العمل الدرامي جاذبا ستزيد الاشتراكات فيها ، أي ان تواجد مسلسلات السوب أوبرا يساهم في خلق تسويق كبير وعرض هذه المسلسلات يوميا لمشاهدة عمل درامي مستمر معنا لأكثر من شهرين تقريبا ، ويحدث توحد وحميمية بين الجمهور وأبطال هذه المسلسلات المكونة من 45 حلقة وأكثر مثل ممكن نرجع أو مهب الريح وغيرها .

أيمن سلامة : لها جمهور معين يحبها مثلما يتابع مسلسلات 15 حلقة و8 حلقات أيضا

وأوضح المؤلف أيمن سلامة أن هناك اختلاف جوهري بين الميديا التي تقدم من خلال المنصات الرقمية والتلفزيون ، حيث أن تكلفة الاشتراك في المنصات تحتم على القائمين عليها تقديم جرعة قليلة للمشاهدين بمسلسلات قصيرة زمنيا ولاتتعدى 10 حلقات وذلك موجودا في العالم كله .

وأكد أن مسلسلات السوب أوبرا مثل مهب الريح لهند صبري أو ممكن نرجع والمماليك ليها جمهورها الذي يحب متابعتها ، فهي مسلسلات تعرض خارج الموسم الرمضاني بالطبع وتلقى مشاهدة من ربات البيوت الذي تحرص على متابعة التلفزيون بصورة مستمرة .

ونوه سلامةإلى أن هذه الأعمال الدرامية الطويلة غير مكلفة ماليا بالنسبة للمشاهدين ، مقارنة بمسلسلات المنصات الرقمية ، ولها جمهور معين يحبها مثلما يتابع مسلسلات 15 حلقة و8 حلقات أيضا .