مسلسلات رمضان 2023..تنوع في الأنماط الدرامية وكريم عبد العزيز يعود باختيار متميز

بدأت خريطة الموسم الدرامي القادم تتضح بإعلان بعض صناع الأعمال الدرامية والنجوم تقديمهم لمسلسلات جديدة ، أبرزهم مسلسل رمضان كريم 2 الذي بدأ التحضير له حاليا والتعاقد مع بعض النجوم لبطولة الجزء الثاني للعمل في موسم رمضان القادم بعد نجاح الجزء الأول منه في موسم رمضان لعام 2017 .

كذلك يقدم النجم مصطفى شعبان للجمهور مسلسل بعنوان” بابا المجال” اخراج أحمد خالد موسى ، بعد تقديمها لمسلسل ملوك الجدعنة رمضان 2021 .

ويعود النجم محمد رمضان للتعاون مجددا بعد سنوات مع المخرج محمد سامي في مسلسل ” العمدة” ، والنجم كريم عبد العزيز يتعاون لأول مرة مع الكاتب عبد الرحيم كمال في مسلسل ” الحشاشين” بعد تقديم كريم لمسلسل الاختيار3 رمضان الماضي وتحقيقه نجاحا كبيرا .

أيضا تتعاون للمرة الثانية الفنانة روجينا مع المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسل “ستهم” ، بعد تجربتها معه في مسلسل “انحراف ” رمضان الماضي .

ويقدم النجم أحمد مكي الجزء السابع لمسلسل الكبير قوي الموسم الدرامي القادم ، بعد تحقيق الجزء السادس نجاحا جماهيريا كبيرا رمضان الماضي .

رامي متولي : محمد رمضان حينما يقدم مسلسلا مع المخرج محمد سامي يحقق نجاحا جماهيريا

قال الناقد الفني رامي متولي إنه في الأعوام الماضية الأخيرة الوضع يبشر في الدراما المصرية حقيقة باستثناء لو كانت هناك ظروف معينة خارجة عن ارادة صناع الأعمال الدرامية مثل جائحة كورونا ، فذلك أثر في فترة معينة على الموسم الدرامي .

وأكد أن الدراما المصرية تطورت السنتين الأخيرتين بدخول أكثر من شراكة قوية ومنتجين جدد في السوق .

ولفت إلى أن تلك المسلسلات الجديدة سواء الحشاشين وبابا المجال والعمدة مبشرة جدا في الموسم الدرامي المقبل ، باستثناء مسلسل ستهم لروجينا حيث لم تقدم أي مسلسل تليفزيوني من بطولتها سواء انحراف أو غيره بصورة مميزة ، وهي حتى الآن لم تستطع الخروج من نمط شخصيتها التي قدمتها في مسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان وحققت بها نجاحا كبيرا .

وأوضح أن محمد رمضان حينما يقدم مسلسلا مع المخرج محمد سامي ، يحققا نجاحا جماهيريا كبيرا ولديهما مفاتيح الخلطة في تقديم مسلسلا ناجحا مثل الأسطورة والبرنس السنين الماضية.

وقال إن كريم عبد العزيز هو النجم الأفضل والأنجح في جيله الفني والأكثر استمرارية وشعبية ، لذلك حان وقت التغيير بالنسبة له وهو اٌقوى نجاحا وتنوعا من أي نجم آخر في جيله.

ولفت إلى أنه قدم مسلسلات وطنية السنين الماضية بداية من الزئبق مع النجم شريف منير ثم قدم مسلسل الاختيار 1 والاختيار 2 ، واختيار جيد منه أن يقدم رواية الحشاشين ومنطقة حسن الصباح .

محمود قاسم : هذه الأسماء مكررة للأسف كل موسم مهما كانت جودة مسلسلاتهم

من جابنه، أوضح الناقد الفني محمود قاسم أن هناك تنوعا في هذه المسلسلات بين الروايات الأدبية والكوميدية والاجتماعية والصعيدية أيضا ، وذلك شيئا رائعا في الموسم الدرامي القادم .

وأشار إلى أن هذه الأسماء الفنية مكررة للأسف كل موسم مهما كانت جودة مسلسلاتهم ، لكن في النهاية نريد تجديد في الأسماء والنجوم والمخرجين الموسم القادم .

ونوه إلى أن مسلسل الكبير قوي لأحمد مكي برغم أنه يحمل طابعا كوميديا ، لكن نحتاج للجديد في الكوميديا في الأفكار تحديدا وليس تقديم القصص المضمونة التي حققت نجاحا كبيرا السنين الماضية .

ماجدة خير الله : مصطفى شعبان يقدم مسلسلات مهمة مثل دايما عامر

بدورها، ترى الناقدة ماجدة خير الله أن اختيار كريم عبد العزيز لرواية الحشاشين أمرا مميزا ، لأنها رواية تستعرض فريق الاغتيالات الذي ظهر في فترة زمنية للفاطميين وهي مهمة ، وفي اللغة الانجليزية اسمهم فريق الاغتيالات ، ووجود عبد الرحيم كمال ككاتب للعمل شيئا مميزا .

وأضافت أن مصطفى شعبان يقدم مسلسلات مهمة مثل دايما عامر الذي قدمه رمضان الماضي ، وهو يسعى للتطوير والتجريب دائما ولايحصر نفسه في نمط درامي واحد .

أما محمد رمضان فنتمنى أن يكون لديه جرأة في التغيير ، وتجاربه مع المخرج محمد سامي السابقة كانت ناجحة ، لافتة إلى أنه قد يظهر نجوم آخرين يحققون نجاحا كبيرا في الموسم القادم انما روجينا لا يمكن المراهنة عليها لتحقيق أي نجاح.

.وأضافت أن أحمد مكي نجم ذكي ويستطيع تقديم عمل فني غير متوقع وبداخله قصص غير معتادة للمشاهدين مثلما شاهدنا مهرجان المزاريطة في مسلسل الكبير قوي رمضان الماضي .