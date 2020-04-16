مسلسلات رمضان 2020 بين القبول والرفض في أزمة «كورونا»

تعرض صناع مسلسلات شهر رمضان 2020 الذي يقترب مننا في أقل من أسبوعين، لحالة من الاستنكار والهجوم عليهم بسبب استمرارهم في تصوير الأعمال الدرامية برغم إغلاق الكثير من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة والدينية أيضا، للابتعاد عن أي تجمعات اليومين الحاليين تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

ويرى الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلسلات رمضان لن تكون أهم من أي مؤسسة خاصة أو عامة أو دينية أغلقت اليومين الماضيين بسبب كورونا، لذلك استمرار تصويرها الذي يشهد تواجد أشخاص كثيرين في موقع التصوير أمرا سيئا .

كما يرى الآخرون ايضا ان مسلسلات رمضان لو تم إيقاف تصويرها حاليا، سيتضرر كثير من العمال الذين يرتزقون باليومية من الأعمال الدرامية سواء عمال الأضاءة أو الديكور أو مساعدي الفنانين المشاركين في المسلسلات، لذلك لايمكن أن تتوقف هذه المسلسلات الآن حتى لا تغلق كل هذه البيوت ولن تجد وقتها قوت يومها .

خالد سرحان: نتخذ كل الإجراءات الوقائية والجمهور ينتظر المسلسلات في رمضان

قال الفنان خالد سرحان إنه يتم اتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية ضد هذا الوباء في اللوكيشين الذي نقوم بالتصوير فيه حاليا ، لافتا انه اقترب مع فريق عمل مسلسل دهب عيرة على الانتهاء منه تماما وصعب ان يتوقف التصوير الان .

وأضاف أن شهر رمضان معروف بتواجد المسلسلات فيه مثل كل عام ، لاسيما ان الجمهور يتابع بشغف هذه المسلسلات في الشهر الكريم .

ويضيف التلفزيون المصري يذاع عليه بعض المسلسلات في شهر رمضان ، منوها ان مسلسل دهب عيرة تم الاعلان عنه على القنوات الفضائية .

محمود حافظ: منزعج لهجوم أشخاص علينا كفنانين بسبب استمرار عملنا

قال الفنان محمود حافظ إنه لايدافع عن مهنته كفنان وإنما دور العبادة تكون مفتوحة في اوقات كثيرة ولايذهب لها كثير من الاشخاص ، لافتا الى ان النجوم مرتاحين ماديا والامر سيكون سهلا بالنسبة لهم لو تقرر ايقاف تصوير المسلسلات .

وأضاف أن تصوير المسلسلات ليس كما يتصور الكثيرين ، اننا نكون ملتصقون ببعضنا في موقع التصوير ، بل نقوم باتخاذ كل الاجراءات الوقائية لسلامتنا وسلامة جميع الناس معنا .

وتابع انه لدي اسرة وابناء ويخاف عليهم كثيرا ، لكن لايستطيع ايقاف تصوير مسلسلاته لانه يعمل معه 3 افراد اخرين يرتزقون باليومية ويكون سعيدا حينما يرى نفسه سببا في رزقهم .

ولفت إلى أنه يحاول ان يساعد الاشخاص القريبين منه في هذه الازمة ، مشيرا انه منزعج جدا من هجوم الاشخاص على مواقع التواصل اليومين الماضيين على صناع الاعمال الفنية لاستمرار تصويرهم ووصف الفنانون كانهم كفار ، مؤكدا ان الدولة لاتدار من خلال السوشيال ميديا ويجب ان ننظر للامور بعمق اكثر وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

محمود قاسم: شهر رمضان يحتاج لبهجة ومن مظاهرها مشاهدة المسلسلات

وقال الناقد الفني محمود قاسم إنه مع استمرار الحياة دون توقف ، مشيرا انه يتمنى ان يتخذ كل الفنانين المستمرين في تصوير المسلسلات اجراءاتهم الاحترازية الجيدة والامنة ضد فيروس كورونا الخطير ، لاننا لانريد ان نخسر اي فنان مهم من المشاركين في مسلسلات شهر رمضان هذا العام .

وأوضح أن الأهم أن يكون لديهم حماية لانفسهم في مواقع التصوير ، لاسيما ان اغلب المسلسلات اوشكت على الانتهاء من التصوير الايام القادمة .

ولفت إلى أن شهر رمضان اعتدنا فيه على مظاهر البهجة والعبادة وكذلك زيارات الاسر ببعضها ، منوها ان المسلسلات هي استكمالا لزينة وبهجة شهر رمضان كل عام ، لاسيما انه لايكتمل ابدا هذا الشهر الكريم سوى بالعادات التقليدية في مجتمعنا المصري سواء في عادات الاكل او موائد الرحمن وكذلك الصلاة والعبادة ومشاهدة المسلسلات ايضا .