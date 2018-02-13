مسلسلات رمضان تدخل نفق أزمات والصناع يبحثون عن مخرج

عمر مكين : اتفاقية القنوات المصرية أثرت على أغلبية المسلسلات وخارطة السوق تغيرت.محمود قاسم : الجهة القضائية الفيصل في الحكم على أي مسلسل مسروق أم لا من عمل آخر .ماجدة موريس : أزمة الزئبق مفتعلة وصناعه أخطأوا في حق الجمهور واتفاقية القنوات ستؤثر سلبيا . أحمد حمديمع انطلاق صن

عمر مكين : اتفاقية القنوات المصرية أثرت على أغلبية المسلسلات وخارطة السوق تغيرت.





محمود قاسم : الجهة القضائية الفيصل في الحكم على أي مسلسل مسروق أم لا من عمل آخر .

ماجدة موريس : أزمة الزئبق مفتعلة وصناعه أخطأوا في حق الجمهور واتفاقية القنوات ستؤثر سلبيا .



أحمد حمدي



مع انطلاق صناع مسلسلات رمضان 218 لتصوير اعمالهم الدرامية الجديدة الفترة الماضية بدات الأزمات الخاصة بأغلب المسلسلات تظهر على الساحة.

بعض هذه الأزمات تسبب في توقف بعض الأعمال بالفعل عن التصوير والخروج من الموسم الرمضاني القادم ، والبعض الآخر استطاع صناع العمل الدرامي التغلب عليه واستكمال التصوير ،و ذلك برغم أن الأزمة اثرت عليه نوعا ما، وتسببت في تعطيل تصويره لأيام مثل مسلسل النجم محمد رمضان الجديد “زين ” الذي اتهم صناعه بسرقة قصته من مسلسل النجم عمرو يوسف الجديد “طايع” للمؤلف محمد دياب ، مما هدد بإيقافه من الرقابة الفنية الفترة الماضية لكن صناع العمل استطاعوا تخطي الازمة .

كما تعرض مسلسل النجم كريم عبد العزيز لأزمة انتاجية كبيرة تسببت في إيقاف مسلسله “الزئبق2 ” والخروج من موسم رمضان ، كما شهد مسلسل النجم ظافر عابدين أزمة أيضا وهي استبعاد بطلة العمل في اللحظات الأخيرة النجمة الشابة ياسمين صبري، والبحث عن بديل لها مما تسبب في تعطيل المسلسل لفترة .

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد والمنتجين حول أزمات مسلسلات رمضان ومدى تأثيرها على هذه الأعمال وصناعها .



** الخارطة الدرامية





في البداية قال المنتج عمر مكين، إن الخارطة الدرامية في السوق تغيرت، وكذلك سياسة القنوات الفضائية في شراء بعض المسلسلات، بالإضافة إلى أن مسلسل محمد رمضان كان شبه سيتوقف بالفعل والخروج من الموسم الرمضاني لكن استطاع صناعه تجاوز الازمة التي تعرض لها .

وأضاف للمال أن ماتعرض له مسلسل ظافر عابدين يعتبر بالنسبة لصناع العمل أو المنتج تحديدا شيئا عاديا، ولايوجد سوء نوايا أبدا

واستدرك “الأمر مثل لعبة الشطرنج يتم ايجاد بطلة مكان أخرى في لحظة معينة، و ذلك بسبب الأجور الخاصة بهم والميزانية الخاصة بالعمل، وقد يعتذر في لحظة بطل العمل نفسه الذي تم الاتفاق معه”.

وتابع مكين أنه منذ أن وضعت بعض القنوات المصرية شروطا لصناع الأعمال الدرامية الفترة الماضية بعدم تجاوز ميزانية أي مسلسل 70 مليون جينه فان ذلك أثر على غالبية مسلسلات النجوم الكبار تحديدا مثل مسلسل النجم كريم عبد العزيز الذي توقف بسبب تضخم ميزانيته ولم يستطع منتجه تسويقه للقنوات الفضائية لأن كل قناة أصبحت ملزمة بشراء أي مسلسل بمبلغ معين حسب اتفاقية القنوات المبرمة الفترة الماضية وكذلك أصبح هناك نسبة معينة من الإعلانات لايتم تجاوزها أيضا عن أي مسلسل يتم عرضه على قناة فضائية معينة مهما كانت قمية وحجم نجم العمل نفسه .

وأشار أيضا إلى أن الدراما التليفزيونية تتعرض لنكبة هذا الموسم ولن تكون سنة جيدة لها والسينما ستعود لقوتها الفترة القادمة بصورة أكبر.



** الفصل للقضاء



أما الناقد محمود قاسم فيقول انه يجب أن نرى نص وقصة مسلسل محمد رمضان حتى نستطيع الحكم عليه إذا كان مسروقا من مسلسل عمرو يوسف الجديد أم لا ، والامر يجب اللجوء فيه لجهة قضائية يتم الفصل من خلالها بين العملين والحكم عليهما .

وأضاف أن ترشيح بطلة معينة لمسلسل ظافر عابدين ثم استبعادها في اللحظات الأخيرة واستبدالها بنجمة أخرى ذلك كله لن يؤثر على حكم الجمهور على المسلسل نفسه.

وأوضح أن هذه الأمور تحدث في مطبخ الأعمال الدرامية وبين صناعها وهم الذين يعرفون أسباب هذه الخلافات بين الأبطال المرشحين دون غيرهم ، لكن لن يؤثر ذلك على سير عمل المسلسل الفترة القادمة .

وأكد قاسم أن ميزانية أي مسلسل هي المتحكمة في استمراره أو توقف تصويره في لحظة معينة مثلما حدث سابقا مع مسلسلات كثيرة ومع مسلسل النجم كريم عبد العزيز منذ فترة بعد الإعلان عنه والدعاية الكبيرة له أيضا.



** أزمات طبيعية ولكن



وترى الناقدة ماجدة موريس ان الازمات التي واجهت اغلب المسلسلات الفترة السابقة طبيعية باستثناء فقط ازمة مسلسل النجم كريم عبد العزيز لان صناعه اخطاؤا انهم لم يعلنوا منذ البداية ان المسلسل مكون من جزئين وتم مفاجاءة المشاهدين واستفزازهم بانتهاء المسلسل رمضان الماضي دون تحقيق نتجيته المتوقعة .

وأضافت أننا مثلما كنا نعرف أن مسلسلات الأمن القومي مثل رأفت الهجان ودموع في عيون وقحة مكون من اجزاء مختلفة كان يجب الاعلان عن ذلك في مسلسل كريم عبد العزيز “الزئبق” ، خاصة أنه لم يكن هناك أي موانع للمسلسل للوصول لهدفه دراميا سوى أنهم سيقدمون له جزءًا ثانيا.

وتابعت “هذه أزمة مفتعلة بشأنه وهناك من يردد أن الجزء الثاني له توقف الأيام الماضية بالأوامر معينة أو بسبب أخذ الشركة المنتجة له حصريا وعدم استطاعتها بيع المسلسل بميزانية مادية كبيرة للقنوات الفضائية”.

وأوضحت موريس أن هناك أزمات ستواجه بعض المسلسلات الفترة القادمة بسبب عدم قدرة منتجيها على تسويقها لمعظم القنوات الفضائية بسبب اختيارها لبعض الأعمال الدرامية للنجوم المهمين الذين يراهنون عليهم كل عام خاصة في موسم رمضان وذلك حتى يضمنون أيضا نجاح العرض الثاني لهذه المسلسلات بعد رمضان وتحقيقها نسبة مشاهدة عالية.

واشارت الى ان الازمة الحقيقية التي يمكن ان تظهر ايضا الايام القادمة في انتاج الاعمال الدرامية وهي عدم دفع كثير من المنتجين لمستحقات واجور نجوم الصف الثاني والوجوه الجديدة وذلك يحتاج لتدخل نقابي او اعادة النظر في مسالة العقود ونظام الانتاج الدرامي وذلك يحدث بسبب وعد قنوات معينة للمنتج للمسلسل الفلاني بشراء مسلسله ثم يتم الاخلال بهذه الوعود في اللحظات الاخيرة مما يضطر المنتج لتخفيض ميزانية مسلسله فجاة وعدم دفع باقي اجور الممثلين او تاخيرها .

وقالت ايضا ان اتفاقية القنوات المصرية الفترة السابقة بعدم شراء مسلسل باكثر من 70 مليون جنيه وميزانية المسلسلات لاي قناة لاتتعدى 300 مليون جينه سيحدث تاثير سلبي على اغلب المسلسلات الفترة المقبلة ايضا.