مسلسلات رمضان الإذاعية.. ساحة تنافس للنجوم أم ملجأ لتعويض فشلهم؟

طارق الشناوي: النجم لا يخاف من فشله والإذاعة تحتاج مجهودا بسيطاماجدة موريس: النجوم يعوضون بها إخفاقهم في السينما والتلفزوينأحمد سعد الدين: نسبة تأثيرها أقل من الماضي أحمد حمدي:يخوض كوكبة من النجوم السباق الرمضاني 2018 بمسلسلات اذاعية متنوعة ومختلفة ، ولعل ابرز هؤلاء النجوم محمد هنيدي ا

طارق الشناوي: النجم لا يخاف من فشله والإذاعة تحتاج مجهودا بسيطا

ماجدة موريس: النجوم يعوضون بها إخفاقهم في السينما والتلفزوين

أحمد سعد الدين: نسبة تأثيرها أقل من الماضي



أحمد حمدي:

يخوض كوكبة من النجوم السباق الرمضاني 2018 بمسلسلات اذاعية متنوعة ومختلفة ، ولعل ابرز هؤلاء النجوم محمد هنيدي الذي يقوم ببطولة مسلسل إذاعي “لحن بتلو” وتشاركه البطولة النجمة نيرمين الفقي كما يقدم النجم هاني رمزي مسلسل اذاعي ايضا ” الف نهار ونهار ” وتشاركه نشوى مصطفى .

كما يقدم سامح حسين مسلسلا إذاعيا في رمضان 2018 ، وكذلك ماجد الكدواني يخوض سباق الاذاعة بمسلسله “كمال جاد تالنت” وغيرهم من النجوم.

فهل تلقى هذه الأعمال الإذاعية إقبالا من المستمعين للراديو في رمضان مقارنة بالمسلسلات النليفزيونية المعروضة في الشهر الكريم ؟ وماهو الاختلاف الذي طرا على اي مسلسل اذاعي عن السنوات الماضية ؟

نرصد في هذا التقريرا آراء النقاد حول تقديم بعض النجوم لمسلسلات إذاعية في رمضان هذا العام ومدى إقبال الجمهور عليها وتأثيرها فيهم وهل تتطلب موضوعات معينة مختلفة عن العمل الدرامي التليفزيوني أم لا.

يرى الناقد طارق الشناوي أن المسلسلات الإذاعية تقدم منذ سنوات طويلة حينما كانت توجد اذاعة مصرية واحدة فقط او اذاعتين فكان يوجد مسلسل اذاعة في الشرق الاوسط ومسلسل اخر في صوت العرب وثالث في البرنامج العام وكانت اعمالا اذاعية محدودة للغاية .

وأضاف لـ”المال” حينما ارتبطت المسلسلات الإذاعية بشهر رمضان وزادت القنوات الإذاعية بدرجة كبيرة السنين الماضية أصبحت هناك حاجة ملحة لتقديم مادة إذاعية درامية فاتجه العديد من النجوم لتقديمها مثل لأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد ادم وهاني رمزي وغيرهم ، مشيرا الى انه في شهر رمضان تكون السمة الكوميدية غالبة على تلك المسلسلات ، وذلك يتضج بصورة واضحة من خلال اختيار الاسماء التي ستقدم مسلسلات اذاعية في رمضان 2018 .

وتابع ايضا انه في فترة وجيزة يتم تقاضي مبلغ مادي كبير للنجم فالمسلسل التليفزيوني يتم تصويره في 6 اشهر مثلا انما المسلسل الاذاعي يمكن ان يقوم النجم بتسجيله في 6 ايام فقط واقل ، لذلك لن ياخذ النجم نفس اجره عن المسلسل التليفزيوني ولكنه سيعطي من وقته قليلا مقارنة بالدراما حينما يريد تقديم مسلسلا اذاعيا وذلك هو الفرق بينهما .

واشار الشناوي الى ان فشل المسلسل الاذاعي لايتم حسابه على نجم العمل ، وبالتالي يكون خوفه من الفشل لايشكل بالنسبة له عائقا في تقديمه للناس في رمضان وغالبيتها تكون اعمالا كوميدية بسبب ان لها طبيعة رمضانية وتوقيت اذاعتها يكون قبل او بعد الافطار حتى تكون وجبة خفيفة عل الناس .

وقال ايضا انه لو لم تكن تحقق هذه الاعمال الاذاعية نجاحا كل عام لن يتم انتاجها مرة اخرى خاصة القطاع الخاص .

وتقول الناقدة ماجدة موريس انه يوجد تراث فني كبير من الاعمال الاذاعية المهمة التي قدمت في الاذاعة على مدى سنين طويلة في شهر رمضان ، بداية من مسلسلات ” زوزو نبيل شهريار وشهرزاد” التي حققت نجاحا كبيرا مرورا بان المسلسلات الاذاعية في ذلك الوقت كانت حلما بالنسبة لفنانين ونجوم كثيرين لدرجة ان الراحل عبد الوهاب قام بالتمثيل فيها ونيلي في بدايتها ايضا قدمتها .

واضافت انه في العشرة سنوات الاخيرة المسلسل التليفزيوني اخذ كل شي ، مشيرة الى ان النجوم الذين يقدمون مسلسلات اذاعية في رمضان 2018 تبحث عن نجاحا مختلفا عن التلفزوين والسينما وقد يعوضها هذا النجاح عن اخفاق بعض اعمالهم في السنين الاخيرة في السينما والتلفزيون لذلك يحاولن تجربة حظهم في الاذاعة لتكون فاتحة خير عليهم مرة اخرى خاصة بالنسبة لهاني رمزي وهنيدي وسامح حسني الذي اخفق طيلة السنين الماضية بعد مشاركته في مسلسل راجل وست ستات اما ماجد الكدواني فمختلف عنهم لانه من اكثر النجوم نجاحا السنين الاخيرة في السينما وقد يكون انه محب للاذاعة .

واشارت موريس الى ان اي شخص في مهنة الفن يحب الاذاعة كثيرا منذ وقت طويل ، ذلك قد يقدم الكدواني ذلك من هذا المنطلق فيعتبرها بالنسبة له مغامرة فنية جديدة .

واكدت ان الكتابة الاذاعية اصعب بكثير من الدراما حتى يتم توصيل الرسالة الخاصة بالعمل في وقت قصير جدا ودون ان يرى المستمع النجم وذلك فيه تحد كبير للمؤلف والمخرج وبطل العمل .

ولفتت الى ان تاثير ونجاح هذه المسلسلات الاذاعية في شهر رمضان يتوقف على عوامل مختلفة اهمها مواعيد عرضها للجمهور حيث كانت فترة تالق المسلسل الاذاعي بعد موعد الافطار يتم عرضه حيث تملا المسلسلات الاذاعية الفراغ في التلفزيون في ذلك الوقت بالاضافة لتناول الناس افطارهم وهم يستمعون له ويكون الجو مبهجا .

ووجهت رسالة للنجوم ان يفهموا جيدا ان المسلسل الاذاعي صعبا حتى يصل للناس .

بينما يرى الناقد أحمد سعد الدين ان اهمية الاذاعة في الماضي كانت كبيرة ثم مرت بفترة فتور لكنها عادت السنين الاخيرة لوهجها لدى الجمهور ، مشيرا اننا نستمع للاذاعة ونحن في سياراتنا فقط عكس الزمن الماضي كنا نستمع للمسلسل الاذاعي في المنزل وقت الافطار في شهر رمضان .

واشار الى ان الفرق كبير بين الماضي وحاليا ، حيث كان يقدم في الماضي وحينما يحقق نجاحا يتم تحويله لمسلسل تليفزيوني وذلك حدث مع ” البراري والحمول ” و ” الدنيا على جناح يمامة ” تحولت لاعمال سينمائية وتليفزيونية ، وفي الوقت الحالي لاحظ النجوم ان الاذاعة في تطور وصعود وانشتار بصورة اكبر عن الماضي فاصبحوا يتجهون لها ويقبلون على تقديم مسلسلات اذاعية وبرامج اذاعية ايضا كل عام السنوات الاخيرة .

وتابع ان نسبة تاثير المسلسل الاذاعي اقل من الماضي لكن التواجد للنجوم فيها مهم خاصة ان مواضيع المسلسلات الاذاعية تعتمد على الصوت لذلك الممثل يعتمد على صوته فقط والاهم هل يتم اختيار موضوعات تتماشى مع عصرنا الحالي مؤكدا الكتابة الاذاعية اصبحت اقل مستوى من الماضي ، لافتا انه قدم في الماضي مسلسل اذاعي ” قانون ساكسونيا ” بطولة نور الشريف وبوسي وجورج سيدهم وتم تحويله لفيلم سينمائي ” الغول بطولة عادل امام وحاتم ذو الفقار لكن خلال ال15 سنوات الاخيرة لم يتم تحويل مسلسل اذاعي واحد لتليفزيون مما يؤكد ان مستوى الكتابة اقل بكثير .

ونوه سعد الدين الى ان المسلسل الاذاعي في الفترة الحالية يحتاج الا تيزد مدة الحلقة عن 10 دقائق لان مستمع الاذاعة يهتم بها وهو في سيارته خارج منزله وليس وهو في منزله مثل الماضي لذلك يجب ان تكون احداث العمل مركزة والوقت قصير جدا ، متمنيا ان يبحث النجوم عن الجانب الاجتماعي في اعمالهم الاذاعية لان مسلسلات الفانتازيا لن تكون قوية مثل الماضي .