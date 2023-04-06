مسلسلات خيبت آمال الجمهور في رمضان... موريس : تكرار لأعمال فنية سابقة

توقع الجمهور أن تظهر بعض مسلسلات شهر رمضان هذا العام بمستوى فني جيد لثقته في اختيارات أبطالها وصناعها السنين الماضية ، لكن جاءت هذه الآمال مخيبة للكثيرين بعد عرض 15 حلقة لتلك المسلسلات .

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد في المسلسلات التي لم تكن على مستوى التوقعات في موسم رمضان هذا العام وأسباب ذلك .

حنان شومان : محمد سعد اختياراته الفنية خاطئة ويسرا تقدم كوميديا بصعوبة

علقت الناقدة حنان شومان فقالت : أن ياسر جلال لم يقدم أي مجهود في مسلسله علاقة مشروعة وذلك يرجع للمؤلف والمخرج ، لافتة الى أنه أسوأ مايصيب الممثلين الجيدين الذين لديهم تجارب ناجحة أن يتصور أن نجاحه فرديا.

وأشارت الى أن محمد سعد اختياراته الفنية خاطئة بمسلسله الاكس لانس ، برغم تقديمه لدورا مميزا منذ سنوات بفيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة واعتقدنا أنه فهم أن المخرج يجب أن يسلم نفسه لكنه مصر أن يموت فنيا .

وتابعت أن مسلسل الكتيبة 101 سيسقط من الذاكرة تماما ، وكذلك النجمة يسرا قدمت العام الماضي بموسم رمضان مسلسل لايت كوميدي في أحلام سعيدة لكن هذا الموسم يحاول صناع مسلسل ” حمد الله ع السلامة” تقديم كوميديا بصعوبة ” بالعافية” ، لدرجة أنه تم اقحام شيماء سيف ومحمد ثروت في العمل حتى يكون هناك ضحك بأي صورة ، مؤكدة الكتابة للعمل سيئة والكوميديا فيه مفتعلة بصورة كبيرة .

وأضافت أن مسلسل عملة نادرة لنيلي كريم لاتوجد فيه لمسات حتى الآن ، ومسلسل الصفارة لأحمد أمين عبارة عن اعادة لبرنامج البلاتوه الذي قدمه أمين وليس مسلسلا بالمعنى التقليدي ،والرابح من هذا العمل هو الفنان طه دسوقي برغم ان أحمد أمين تميز في مسلسل جزيرة غمام رمضان الماضي .

ماجدة موريس: هناك تكرار في مسلسلات الصفارة وجميلة ويسرا قدمت عملا فيه مط كبير

بينما أوضحت الناقدة ماجدة موريس أن مسسلسل الصفارة يعتمد على البطل نفسه وأسلوبه في التعبير وشكله وهو يتغير بحركات وجهه وعينيه وجسده أيضا يتغير بطريقة معينة .

ونوهت أن فيه تكرار لأعمال فنية سابقة ، برغم أن أحمد أمين من أهم ممثلي موسم رمضان 2023 ، وكذلك مسلسل الكبير لأحمد مكي لم يعد فيه شيئا جديدا دراميا .

وأكدت موريس أن أحمد مكي له جمهور كبير لكن لم يقدم جديدا في الجزء السابع من الكبي ومسلسل حمد الله ع السلامة جيدا لكن يضيع أحداث ووقتا كثيرا من الحلقات في التلاسن بين

بشخصيات العمل بالاضافة أن صوت محمد ثروت مبالغ فيه ، العمل فيه مط كبير ، لافتة الى أن مسلسل جميلة ضعيف فنيا بصورة كبيرة أيضا لريهام حجاج .

نادر عدلي : الأجهر والصفارة أقل من توقعات الكثرين في رمضان

بينما يرى الناقد الفني نادر عدلي أن مسلسل الصفارة جاء مخيب للآمال بدرجة كبيرة ، وكذلك مسلسل الأجهر لعمرو سعد مربك جدا برغم أن فيه ميزة مهمة وهو أول مسلسل مصري يتم تصويره في دولة أفريقية .

لكن نسيج موضوعه الذي يقوم بمناقشته الماس والمخدرات و الصراعات بين كبار رجال المافيا وتجار الأحجار في هذا المجال موضوعات مستهلكة منذ سنين طويلة وفق” عدلي “

ولفت الى أن هذين العملين للأسف برغم توقع الكثيرين أنهما سيكونان حصانا رابحا في موسم رمضان الا أنهم لم يأتيا على مستوى توقعات الجمهور بصورة كبيرة .