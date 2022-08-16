مسلسلات خارج موسم رمضان 2023 .. المنصات الرقمية تشجع وتتخذ خطوات مميزة

قرر صناع بعض الأعمال الدرامية تقديم مسلسلات لأول مرة لنجمات كبار أمثال يسرا وهند صبري خارج السباق الرمضاني، وتتكون من 30 حلقة وأكثر مثل مسلسل روز وليلى بطولة يسرا ونيلي كريم وأحمد وفيق، إخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شير جولد.

كذلك تقوم النجمة هند صبري ببطولة مسلسل مكون من 45 حلقة لأول مرة خارج السباق الرمضاني ” مهب الريح ” ويشاركها بطولته اياد نصار وماجد المصري ، والعمل مقسم ل3 أجزاء ومأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife، ومن المقرر عرضه في الفترة المقبلة اخراج أحمد خالد موسى .

أيضا يعود النجم عمرو عبد الجليل للدراما التليفزيونية بمسلسل خارج الموسم الرمضاني 2023 لأول مرة ، الضاحك الباكي تأليف محمد الغيطي واخراج محمد فاضل.

فايزة هنداوي: إقحام مخرجين أجانب أو قصص أجنبية في هذه المسلسلات شيء جيد

قالت الناقدة فايزة هنداوي أن السنين الأخيرة أصبح صناع الأعمال الدرامية يتهافتون على تقديم مسلسلات خارج السباق الرمضاني ، والمنصات الرقمية هي التي تعمل بهذا الفكر فهناك مسلسلات ناجحة عرضت على منصات رقمية السنين الماضية .

وأردفت قائلة أن اقحام مخرجين أجانب أو قصص أجنبية في هذه المسلسلات شيئا جيدا ، لكن ذلك يقلل فرصة الابداع نوعا ما وعدم وجود كتاب ومخرجين مصريين في هذه الأعمال الفنية التليفزيونية .

وتابعت فيلم أكس لارج لأحمد حلمي منذ سنوات تم الاستعانة فيه بماكيير أجنبي وذلك ليس عيبا أو مشكلة أبدا ، لكن في هذه الحالية يجب أن يتم اتاحة الفرصة للمواهب الشابة المصرية للعمل معه .

وأضافت هنداوي قائلة أن المنصات الرقمية خلقت تنوع في المشاهدة حقيقة ، فالجيل الجديد لايحب مشاهدة المسلسلات الطويلة المكونة من 30 حلقة مثل جيل الثمانينات والتسعينات الذي يحب مشاهدة هذه النوعية من المسلسلات ، أما الجيل الجديد يفضل متابعة مسلسلات المنصات الرقمية القصيرة التي لاتزيد عن 10 حلقات وذلك سبب نجاح هذه النوعية من الأعمال الدرامية مؤخرا .

وأكدت أيضا أن تقديم نجمات كبار أمثال يسرا وهند صبري لمسلسلات خارج موسم رمضان لأول مرة ، شيئا مميزا حتى لو قررن المشاركة أيضا في شهر رمضان المكون من 30 حلقة في أي مسلسل ، المهم أن تكون تلك الأعمال الدرامية قوية .

محمود قاسم : عودة للمسار الطبيعي للدراما التليفزيونية أن صناع الأعمال الدرامية قرروا أن يخوض النجوم الكبار أمثال يسرا وهند المنافسة طيلة العام

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أن تقديم يسرا وهند صبري لمسلسلات طويلة مكونة من 30 أو 45 حلقة خارج السباق الرمضاني لأول مرة ، يمثل عودة للمسار الطبيعي للدراما التليفزيونية أن صناع الأعمال الدرامية قرروا أن يخوض النجوم الكبار أمثال يسرا وهند المنافسة طيلة العام بمسلسلات طويلة وعدم الاكتفاء بهم في موسم رمضان فقط بتقديم مسلسل مكون من 30 حلقة .

ويضيف أننا نتمنى أيضا دخول منتجين جدد في السوق الدرامي ، وعدم احتكار شركة واحدة للانتاج الدرامي فذلك يؤثر سلبا على مستوى الدراما في النهاية .

أما عن تعاون هؤلاء النجمات مع مخرجين أجانب أو أخذ قصص أجنبية في هذه المسلسلات ، ليس فيه أزمة أبدا فذلك حدث في مسلسل جراند أوتيل حيث تم تمصير قصته الأسبانية وقدمه السيناريست تامر حبيب بصورة مميزة .

رامي المتولي : المنصات الرقمية شجعت هؤلاء النجوم لتقديم مسلسلات خارج سباق رمضان

وأعرب الناقد الفني رامي المتولي أنه كانت هناك مطالبات كثيرة الفترة الماضية أن يتم تقديم مسلسلات لنجوم كبار أمثال يسرا وهند صبري وغيرهم بحلقات طويلة بعيدا عن الموسم الرمضاني.

ويشير أنه لم يحدث ذلك الا بوجود المنصات الرقمية التي ساهمت في تقديم نجوم كثيرين لمسلسلات قصيرة مكونة من 8 حلقات ، لذلك حينما تقدم يسرا مسلسلا مكونا من 30 حلقة أمرا جيدا ومهما .

وعن إمكانية تقديم هؤلاء النجمات مسلسلات في شهر رمضان أيضا بعد عرض مسلسلات روز وليلى ومهب الريح خارج الموسم الرمضاني ، قد لايستقبلهم الجمهور بصورة جيدة ويشعر بالملل قال : أن ذلك يتوقف على موضوعات هذه المسلسلات ودى تاثيرها على المشاهدين .

ولفت إلى أن هناك نجوما يستطيعون إدارة موهبتهم الفنية بذكاء، وبالتالي يتطورون وآخرون لا، فمثلا محمد رياض نجم كبير ويملك موهبة مميزة وحقق نجاحا كبيرا في فترة التسعينات لكنه اختفى لفترة وبعد عودته مرة أخرى للدراما قدم أدوارا فيه نضج فني كبير ولم يظهر الشاب الجان الذي يملك خفة دم مثلما قدم في التسعينات وآواخر الثمنينات ، في حين فنانين ىخرين لم يديرو موهبتهم الفنية بذكاء مثل لإسماعيل ياسين وغيرهم.

وتابع أن تعاون صناع هذه المسلسلات مع مخرجين أجانب أو الأخذ من قصص أجنبية أمرا ليس فيه أزمة فكل الدول الأجنبية تأخذ من بعضها أمريكا تقتبس من فرنسا والعكس ، وذلك يساهم في الاحتكاك مع هؤلاء الأجانب ، فذلك يساهم في الانتشار أكثر والانفتاح على ثقافات مختلفة عن ثقافتنا .