مسلسلات جديدة بمنصات رقمية منها ريفو2.. نقاد: ظاهرة جيدة بدون ضجة

يعرض حاليا للجمهور بعض المسلسلات التليفزيونية الجديدة التي تأتي بعد انقضاء الموسم الرمضاني الأخير لهذا العام الذي شهد عرض أكثر من 25 مسلسلا تليفزيونيا للمشاهدين.

وافتتحت مسلسلات ريفو 2 موسم درامي جديد بعد انقضاء الموسم الرمضاني، يتكون من عشر حلقات على طريقة الجزء الأول، وتذاع كل أسبوع حلقتين على منصة watch it، بتأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم.

كذلك يبدأ عرض مسلسل “سيب وأنا أسيب” بطولة النجمان هنا الزاهد وأحمد السعدني عبر منصة شاهد الرقمية خلال الأيام القادمة ، تأليف رنا أبو الريش واخراج وائل احسان ، تدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا خلال 10 حلقات، حول الشخصية التي تجسدها هنا الزاهد، حيث تقوم بدور خياطة تتحول لفاشون بلوجر خلال الأحداث، كما يجسد الفنان أحمد السعدني دور زوج هنا الزاهد.

أيضا قدمت النجمة نيلي كريم لأول مرة مسلسل تليفزيوني بمنصة رقمية ” شاهد ” أيضا ” ليه لا 3 ” ، وذلك بعد تقديمها مسلسل ” عملة نادرة ” بشهر رمضان هذا العام للمخرج ماندو العدل ، وتعاونت نيلي كريم في ” ليله لا 3″ مع المؤلفة مريم نعوم و المخرجة نادين خان ، والعمل يشارك فيه أمير صلاح ومعتز هشام ونادين حنين سعيد .

خالد محمود : أي مسلسل تليفزيوني سيقدم حاليا عبر أي منصة رقمية سيحقق مشاهدة جيدة

يرى الناقد الفني خالد محمود أن مسلسلات المنصات الرقمية لها مذاق مختلف في المشاهدة بأعمال درامية ليس كبيرة بقضايا أكثر جرأة ، وبالتالي جمهور المنصات الرقمية حاليا يختلف عن الجمهور المحب للقنوات التليفزيونية التقليدية ويساهم في خلق حالة رواج لها .

أضاف للمال أن أي مسلسل تليفزيوني سيقدم حاليا عبر أي منصة رقمية سيحقق مشاهدة جيدة ، سواء كان عملا كوميديا أو أكشن أو قضايا اجتماعية تخص شريحة معينة من المجتمع .

أردف قائلا أن الأمر أصبح مغريا للنجوم من حيث عدد الحلقات ليس كثيرا ، كما أنها خارج سياق المنافسة بالقنوات التليفزيونية ، بالاضافة أن المشاهدين يمكن رؤيتهم للأعمال الدرامية عبر شاشات هواتفهم الخاصة .

أكد محمود أن الجدل الذي حدث لهذه المسلسلات يرجع لأن مشاهدي المنصات الرقمية يهتمون بالسوشيال ميديا بصورة كبيرة ، لذلك يستطيعون تحقيق تواجد كبير لأي مسلسل تليفزيوني جديد مثلما حدث مع مسلسل ” ليه لأ3 ” للنجمة نيلي كريم .

قال أيضا أن مسلسل نيلي كريم يشاهده جمهورها ، لاسيما أن صناعه يتعاملوا بذكاء شديد مع القضايا الاجتماعية المعاصرة ، ولاتوجد فيها الحساسية الاجتماعية للطبقات التقليدية .

كما أن مسلسل ريفو الجزء الأول حقق قاعدة جيدة يمكنه من خلالها تحقيق نجاحا في الجزء الثاني .

سمير الجمل : نيلي كريم نجمة موهوبة ويمكنها تقديم أنماط مختلفة من الشخصيات الدرامية

قال السيناريست سمير الجمل أن المنصات الرقمية في حاجة ملحة لتقديم مسلسلات تليفزيونية بعد شهر رمضان ، حيث أن عجلة الانتاج الدرامي يجب أن تعود بعد الموسم الرمضاني هذا العام .

وأشار الى أن الحلقات في مسلسلات المنصات الرقمية تكون قصيرة المدة لذلك يتم تقديمها على أجزاء مختلفة مثل مسلسل” ليه لا 3″ لنيلي كريم ومسلسل ” ريفو 2″ .

نوه أيضا أن الموضوعات الاجتماعية هي أكثر مادة تعرض في المسلسلات التليفزيونية سواء بالتلفزيون أو المنصات الرقمية ، بعكس السينما يمكن تقديم تيمات درامية أخرى مثل الأكشن وغيرها بها ، لافتا الى أنه في نفس الوقت الجمهور يكون متفرغا لمشاهدة المسلسلات التليفزيونية حاليا بعد انقضاء الموسم الرمضاني المزدحم بالأعمال الدرامية .

وشدد الجمل على أن نيلي كريم نجمة موهوبة ويمكنها تقديم أنماط مختلفة من الشخصيات الدرامية ، سواء شخصية صعيدية بمسلسل ” عملة نادرة ” في شهر رمضان او مسلسل ” اجتماعي ” مثل ليه لا3 .

أردف قائلا أن هذه المسلسلات تحقق بالفعل مشاهدات كبيرة ، حيث أن المسلسلات التي تعرض في الموسم الرمضاني تذهب للجمهور أما مسلسلات المنصات الرقمية فالمشاهد هو من يهتم بمشاهدتها بنفسه ، وذلك فارقا كبيرا يحدث مشاهدات كبيرة لتلك المنصات الرقمية بعد شهر رمضان .

فايزة هنداوي : ظاهرة ايجابية عودة المسلسلات بعد انقضاء شهر رمضان

من ناحيتها قالت الناقدة فايزة هنداوي أن مسلسلات المنصات الرقمية المعروضة حاليا تمثل ظاهرة ايجابية جدا بعد انقضاء مسلسلات شهر رمضان.

أما سبب عدم حدوث ضجة كبيرة لمسلسلات ليه لأ3 وريفو مثل باقي المسلسلات التي عرضت بمختلف المنصات الرقمية سابقا قالت : أن توقيت عرض هذه المسلسلات ليس سيئا وستحقق مشاهدة كبيرة في الفترة القادمة وفق” هنداوي ” .

تابعت قائلة أن الجمهور مازال يقضي الاجازة الصيفية حاليا ، بالاضافة أننا مازلنا متعلقين بالدراما التي عرضت في شهر رمضان ، وحتى الآن لايوجد اقبال بصورة كبيرة على مسلسلات تليفزيونية جديدة ، لكن مسلسل نيلي كريم يحظى باشادة وجدل بمواقع السوشيال ميديا نوعا ما .