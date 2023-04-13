مسلسلات النصف الثاني بدراما رمضان .. تحت الوصاية يحظى بالاشادة ودنيا تعيد روح الفوازير

شهد الموسم الرمضاني المعروض حاليا للجمهور بالنصف الثاني من الشهر الكريم عرض 5 مسلسلات دفعة واحدة للنجمات منة شلبي بمسلسل ” تغيير جو” اخراج مريم أبو عوف ، ومنى زكي بتحت الوصاية اخراج محمد شاكر خضير .

كذلك مسلسل غادة عبد الرازق ” تلت التلاتة” انتاج ممدوح شاهين ، ومسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم اخراج اسلام خيري ويشاركها بطولته لأول مرة النجم خالد الصاوي ، بالاضافة لمسلسل كشف مستعجل بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن انتاج كريم أبو ذكري .

أحمد النجار : زكي تقدم مسلسل مميز بتحت الوصاية ودنيا تغير جلدها الفني

أعرب الناقد الفني أحمد النجار أن منى زكي تقدم مسلسل رائع جدا ” تحت الوصاية” وهو من الأعمال الدرامية المميزة هذا الموسم .

أكد أن موضوع المسلسل جديد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري ، وهذه النوعية من الدراما تجد رواجا كبيرا والتفاف جماهيري كبير ، ففي النصف الأول من موسم رمضان مسلسل ” جعفر العمدة” لمحمد رمضان استطاع تحقيق نجاح جماهيري كبير لكونه جمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والفانتازيا أحيانا .

أنما مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي فيناقش قضية هامة ويطرح موضوعا يثير جدلا كبيرا بين الجمهور وفي نفس الوقت يمس قطاع كبير جدا من المشاهدين وفق” النجار” .

أشار أيضا الى أن مسلسل تغيير جو تجربة فنية جيدة بوجود منة شلبي وميرفيت أمين معا ، ودنيا سمير غانم تغير جلدها الفني في مسلسلها جت سليمة ، وهي معروفة أنها تقدم مسلسلات تجمع بها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها .

وفي مسلسلها هذا الموسم برمضان تتعاون مع مخرج جديد ” اسلام خيري” بعد ان كانت تتعاون مع أحمد الجندي وخالد الحلفاوي ، بالاضافة أنها تقدم نفسها هذه المرة بعيدا عن فكر المنتج هشام جمال الذي كانت تتعاون معه السنين الماضية وفق ” النجار” .

أردف قائلا أنها تقدم نفسها كمطربة في المسلسل لأول مرة وتتعاون مع فريق عمل جديد الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عمرو مصطفى وموزع موسيقي مختلف أيضا عن الذي تعاونت معه سابقا مع هشام جمال .

خالد محمود : تحت الوصاية وتغيير جو أحدثا نغمة مختلفة في رمضان وجددا روح المشاهدة

وعلق الناقد الفني خالد محمود فقال : أن مسلسلي تحت الوصاية لمنى زكي وتغيير جو لمنة شلبي أحدثا مناخا مختلفا في ايقاع الموسم الرمضاني الحالي ، حيث جدد المشاهدين روح المشاهدة معهما .

أضاف أن مسلسل منى زكي تحت الوصاية من الناحية الفنية مستواه مميز وفيه أداء مختلف وروح جديدة وكذلك مسلسل منة شلبي تغيير جو مثل تحت الوصاية فيهما خصوصية معينة، لاسيما أن مخرجينهم ينتمون بدرجة أكبر لعالم السينما لذلك ظهرت أجوائهما بشكل سينمائي ، ومن حيث الفنيات أثبتا أنهما مسلسلي مستواهما الفني عال وكذلك من حيث الصورة أثبتا أنهما عملين مميزين ويبقى الصراع الدرامي فيهما الذي سيظهر الحلقات القادمة .

نوه محمود أيضا أن فكرة تقديم المسلسلين ب15 حلقة فقط جيدة للغاية ، حيث أن المط والتطويل ب30 حلقة يكون فيه تأثير سلبي كبير على العمل الفني وأبطاله ، لكن هذين المسلسلين سيحدثان نغمة مختلفة في موسم رمضان 2023 .

أما مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم أما مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم فهو يتسم بالشكل الكوميدي اللايت الذي يمزج بالاستعراض والقصة وعالم ألف ليلة وليلة فهو تعويضا للفوازير ، وذلك يعيدنا لأجواء شهر رمضان في الماضي وكنا نحتاج لمثل هذه النوعية من المسلسلات في شهر رمضان وفق” محمود “.

مها سليم : مسلسلات 15 حلقة تتيح فرصة لتقديم عملا دراميا مركزا وعرض مسلسلات أخرى للجمهور

وترى المنتجة مها سليم التي قدمت مسلسل ” علاقة مشروعة ” للنجم ياسر جلال والنجمة مي عمر في النصف الأول من موسم دراما رمضان هذا العام ، أن مسلسلات 15 حلقة أصبحت مؤثرة بقوة في شهر رمضان مع المشاهدين .

وشددت على أنها تتيح فرصة لتقديم عملا دراميا مركزا من ناحية أحداثه وخيوطه الدرامية حتى لايمل المشاهد من الأحداث لو كان فيها نوعا من المط والتطويل بزيادة عدد الحلقات .

وأكدت أيضا أن ذلك يعطي فرصة لعرض مسلسلات أخرى للجمهور في النصف الثاني من شهر رمضان مثل تحت الوصاية للنجمة منى زكي الذي استطاع تحقيق أصداء قوية منذ عرض الحلقات الأولى له ابتداء من 16 رمضان وحتى الان .