مسلسلات المنصات الرقمية في التلفزيون لأول مرة.. بحث عن انتشار وبيزنس الإعلانات

قرر القائمون على مختلف المنصات الرقمية لأول مرة طرح مسلسلاتهم التليفزيونية التي قدمت للمشاهدين لتلك المنصات خلال السنتين الأخيرتين على الشاشة الصغيرة بمختلف القنوات التليفزيونية وهي سابقة تحدث لأول مرة بالنسبة للأعمال الفنية التي قدمتها هذه المنصات الرقمية لمشتركيها.

حيث يعرض عبر شاشة ام بي سي مصر لأول مرة مسلسل ” وش وظهر ” بطولة اياد نصار وريهام عبد الغفور الأيام القادمة ، بعد عرضه بمنصة شاهد أوائل عام 2023 ، أيضا تم عرض مسلسل ” بالطو” بقناة dmc مؤخرا ، بطولة عصام عمر وشاركه فيه كوكبة من الفنانين منهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وغيرهم ، بعد عرضه بمنصة واتش ات سابقا .

وكذلك عرضت قنوات سي بي سي مؤخرا مسلسل ” ريفيو” لأول مرة ، بطولة صدقي صخر وأمير عيد وركين سعد ، والذي عرض بمنصة واتش ات أيضا أوائل عام 2023 ولاقى نجاحا كبيرا ، كذلك تعرض منصة واتش ات مسلسل ” على باب العمارة” للجمهور الفترة القادمة ، بطولة حاتم صلاح ويشاركه بطولته محمد محمود وآية سماحة واخراج خيري سالم .

محمد عبد الرحمن : هذا الأمر على المدى البعيد سيسبب أذى حقيقي لتلك المنصات

يرى الناقد الفني محمد عبد الرحمن أن ” بيزنيس موديل” للمنصات الرقمية بالوطن العربي حتى الآن ليس مستقرا نوعا ما ، فيحنما طرحت في البداية كانت جميع المسلسلات التليفزيونية المعروضة بها حصرية لها فقط ولم تكن توجد إعلانات بها ، أما حاليا أصبحت توجد إعلانات لمختلف المسلسلات والمنصات ولم تعد جميع الأعمال الفنية بها حصرية ، بالاضافة لاستمرار الشاشات المتعلقة بهذه المنصات .

وشدد في حديثه ل” المال” ، على أنه كان مفترض أن تتوقف هذه الشاشات وتحل المنصات بديلا عنها ، لكن حتى الآن الشاشات موجودة والجمهور يشاهد المنصات أيضا ، وهذه الشاشات تحتاج لمسلسلات تليفزيونية والسؤال . هل العجلة الانتاجية تكفي لتغطية مسلسلات خاصة بالمنصات فقط وأخرى للشاشات فقط ؟ الاجابة لا ، لذلك يتم طرح كل فترة مسلسل مكون من 10 حلقات عرضته احدى المنصات سابقا على شاشات تليفزيونية .

ولفت عبد الرحمن أيضا الى أن هذا الأمر يجب أن يتم دراسته بشكل أفضل مما يحدث حاليا ، فلو كانت هناك نية لعرض مسلسل مكون من 10 حلقات فقط عرضته منصة ما على قناة تليفزيونية من الأفضل أن يأخذ منه 3 أجزاء كل جزء يضم 10 حلقات ، حتى يعرض لجمهور التلفزيون مسلسل 30 حلقة ، انما عرض مسلسل 10 حلقات بمنصة رقمية ثم تقديم 10 حلقات منه على قناة تليفزيونية يتسبب في حدوث توهان لمختلف الأعمال الفنية الدرامية .

بينما في نفس الوقت يحقق ذلك جرعة مشاهدة أوسع ، حيث لم يرى جمهور كبير مسلسل ” بالطو” حينما عرضته منصة واتش ات لكن حدثت مشاهدة كبيرة له بعد عرضه تليفزيونيا ، وكذلك حدث نفس الأمر مع مسلسل ” ريفيو” وفق” عبد الرحمن” ومن الأفضل أن يعرض المسلسل مجمعا بعرض 10 حلقات في 3 أيام فقط ، لكن ذلك سيكون ضد أزمة خريطة القنوات التليفزيونية وهذه الظاهرة تكون متزايدة في موسم مسلسلات ” أوف سيزون” وفق ” عبد الرحمن” .

أكد أن هذا الأمر على المدى البعيد سيسبب أذى حقيقي لتلك المنصات ، لأنه طالما يدرك الجمهور أنه بعد مرور شهرين على عرض المسلسل بها سيتم طرحه تليفزيونيا فلماذا سيقبل على الاشتراك بها ، لكن هذا الأمر مبرر حاليا بسبب قلة المسلسلات الصالحة للعرض في موسم ” أو سيزون” على القنوات التليفزيونية المختلفة ، لذلك تم التفكير في عرض المسلسلات التي حققت نجاحا بالمنصات الرقمية لأول مرة على الشاشات المختلفة .

محمود قاسم :المنصات والقنوات التي حصرت أعمالها الفنية لجمهورها فقط لم تستطع الاستمرار

وقال الناقد الفني محمود قاسم إن عرض مسلسلات المنصات الرقمية حاليا بالقنوات التليفزيونية لأول مرة يحقق عائد إعلاني أكبر للقائمين على تلك المنصات ، وهذه أحد أسباب طرح مسلسلات المنصات بالشاشات التليفزيونية .

ولفت الى أن ذلك يحقق انتعاشة كبيرة للانتاج الدرامي لهذه المنصات الرقمية في الفترة القادمة ، لاسيما أن هذه المسلسلات كانت معروضة حصريا لفترة معنية ثم أصبحت تعرض لجمهور التلفزيون ، وذلك يرجع لتغير آلية العمل بهذه المنصات كل فترة .

وأكد قاسم أن المنصات والقنوات التي حصرت أعمالها الفنية لجمهورها فقط لم تستطع الاستمرار مثلما حدث مع قنوات آي أرتي التي كانت حصريا في الماضي لجمهور معين خاص بها فقط ، بينما على الجانب الآخر قنوات روتانا كل فئات الجمهور تشاهدها لذلك استطاعت الاستمرار بقوة لسنوات كثيرة .

سمير الجمل :من حق جمهور التلفزيون أن يشاهدها

وعلق السيناريست سمير الجمل أنه طالما شاهد مشتركي هذه المنصات الرقمية المسلسلات التليفزيونية من خلال شاشات هذه المنصات مسبقا ، فمن حق القائمين عليها عرضها بالقنوات التليفزيونية المختلفة .

ونوه أن هذه المسلسلات مثل ” وش وظهر ” و” بالطو ” وغيرها ، شاهدها الجمهور بالمنصات الرقمية ومن حق جمهور التلفزيون أن يشاهدها ، لاسيما أن هناك موسم درامي طيلة العام ويجب تغطيته بمختلف المسلسلات التليفزيونية ، وليس من المعقول أن نظل نعرض مسلسلات قديمة شاهدناها أكثر من مرة بل يجب أن يكون هناك محتوى درامي جديد دائما .

استطرد قائلا إن المنصات الرقمية لم تكن تعرض مسلسلاتها التي أنتجتها السنين الماضية لجمهور التلفزيون مثلما يحدث الآن، بسبب أن الأمر في البداية بالنسبة لها كان في مرحلة التجريب من ناحية النجوم الذين يشاركون في هذه المسلسلات وعدد الحلقات ومستوى الجذب الجماهيري أيضا لم يكن محسوسا في بداية الأمر ، أما حاليا الوضع أصبح مختلفا تماما وحققت هذه المنصات انتشارا جماهيريا واسعا وتريد زيادة هذا الانتشار بعرض مسلسلاتها عبر شاشاتها المختلفة .