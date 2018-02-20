مسلسلات الكرتون في رمضان تغازل الأطفال.. والكبار أيضا

ماجدة خير الله: تنافس بجوائز عالمية في الاوسكار ومرهقة للغاية عصام الشماع: في مصر ماتزال موجهة للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة أحمد سعد الدين: عوضت غياب المسلسل التاريخي والديني أحمد حمدي عشنا سنوات طويلة على مشاهدة مسلسل كرتوني واحد في شهر رمضان يعرف ب"بكار" الذي حقق نجاحا كبيرا





ماجدة خير الله: تنافس بجوائز عالمية في الاوسكار ومرهقة للغاية





عصام الشماع: في مصر ماتزال موجهة للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة





أحمد سعد الدين: عوضت غياب المسلسل التاريخي والديني

أحمد حمدي

عشنا سنوات طويلة على مشاهدة مسلسل كرتوني واحد في شهر رمضان يعرف ب”بكار” الذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري والعربي، ثم تطورت هذه المسلسلات الكرتونية السنين الاخيرة بعد تطور فن الجرافيك والرسوم المتحركة، واصبح العديد من نجوم الدراما المصرية يقدمونها باصواتهم ولا يقتصر الأمر على الاعتماد على اصوات خارجية لتقديم شخصيات كرتونية لتلك المسلسلات، ولعل ابرز هؤلاء النجوم يحيى الفخراني بمسلسل ” قصص الانسان في القرآن” الذي قدم منه اجزاء مختلفة حققت نجاحا وجذبا جماهيريا في رمضان الاعوام السابقة، ثم تهافت على تقديم هذه المسلسلات الكرتونية الكثير من نجوم الصف الاول مثل احمد السقا ويسرا وهند صبري وكذلك النجم سامح حسين الذي يخوض تجربة مسلسل الكرتون هذا العام في رمضان بمسلسل “نور وبوابة التاريخ” وتشاركه فيه مروة عبد المنعم وحنان سليمان وهو انتاج شركة نهضة مصرللدعاية والإعلان، إحدي شركات مجموعة نهضة مصر للنشر،كذلك يعود يحى الفخراني بجزء جديد لمسلسل “قصص النساء في القرآن” واحمد السقا بمسلسله “امير والاساطير” ومسلسل “خوصة بوصت “الاماراتي ايضا.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول رايهم في نوعية المسلسلات الكرتونية في شهر رمضان وهل تغازل فئة عمرية معينة الاطفال او الصغار ام يشاهدها الكبار ايضا واهميتها في موسم رمضان وصناعة الدراما واسباب اقبال النجوم عليها ومالذي تطور فيها عن الماضي.

ترى الناقدة ماجدة خير الله ان مسلسلات الكرتون تمثل فنا راقيا وجميلا للناس يقدم من خلاله كل الموضوعات ويعوض القدرة على تقديم صناع الدراما القصص الحربية والتاريخية والمعارك، مشيرة الى ان فن الرسوم المتحركة تطور كثيرا السنين الاخيرة ولم يعد يقدم للصغار او الاطفال فقط وانما يشاهده كل الشرائح العمرية والكبار ايضا.

واضافت للمال انه اصبح هناك قسم خاص للرسوم المتحركة ولها جوائز هامة في الاوسكار والبافتا وغيرها من الجوائز العالمية، ويتطور هذا النوع شيئا فشيئا ويقدم من خلاله كل انواع الدراما.

واشارت الى ان الاداء الصوتي لمسلسلات الكرتون اصبح يتسابق عليه الكثير من النجوم المصريين والعالميين ولم يعد يتم الاستعانة باصوات غير معروفة مثل السابق.

ونوهت خير الله الى ان مسلسل بكار كان الاكثر نجاحا منذ سنوات،ثم جاء بعدها مسلسل “قصص الانبياء” للنجم يحى الفخراني هو الاكثر نجاحا السنين الاخيرة، وهذه المسلسلات مرهقة جدا لان الرسوم الكرتونية يتشرك فيها اكثر من 70 رسام ويتم تسويقها بشكل جيد للغاية في الوطن العربي.

اما الناقد والمخرج عصام الشماع يقول : انه لايوجد على الشاشات المصرية مسلسل كرتوني يخاطب جميع الفئات العمرية لكن تطور مسلسلات الكرتون التي كانت مسلسل العرائس سابقا اصبحت توجه لفئة عمرية 12 سنة.

واضاف ان هذه المسلسلات عادة ما يكون بها قيم ومبادئ تربوية وسلوكية وتعليمية وهي نمط مهم جدا في الدراما للنشئ عامة واختفت مثل المسلسل التاريخي والديني وذلك ناتج لان القطاع والانتاج الخاص هو المسسيطر على كل شي باستثناء مسلسل قصص النساء في القران وبعض الاعمال البسيطة ولكن ليست بدرجة كبيرة.

وتابع : مسلسلات الرسوم المتحركة اصبحت اقرب للتجسيد الانساني مع تطور فن الجرافيك في العالم واصبح هناك قدرة على تجسيد الشخصيات الكرتونية بواقعية اكبر واوقع للمشاهد، وتطور حدث للالوان وخلق المبدع للرسوم المتحركة كمخرج ومؤلف، لكن في مصر يبقى هذا النمط موجه للفئة العمرية ماقبل الصبا من 6 سنوات الى 12 سنة ويجب التركيز عليها كثيرا.

بينما يرى الناقد الفني احمد سعد الدين ان مسلسلات الكرتون في رمضان كان لها مشاهدين كثيرين السنين الماضية لكن تضاءل ذلك في نهاية عام 99 تحديدا حتى عام 2008 عادت هذه المسلسلات ب” القبطان عزوز” وكذلك النجم محمد هنيدي قدم ملسسل ايضا منذ فترة طويلة.

واضاف ان هذه المسلسلات لها جمهور كبير خاصة التي تحمل في محتواها قصص الانبياء والموضوعات الدينينة كانت رائعة وبدأها النجم يحيى الفخراني حينما قدم قصص الانسان في القرآن وقصص الحيوان في القرآن فجلس اماما الكبير والصغير لانها تعطي معلومة مفيدة في احداثها مثل ” هدهد سيدنا سليمان بعدما تحدث ماذا فعل ” والسيدة زليخة بعد ان احضر لها سيدنا سليمان عرشها ماذا فعلت فاصبح الكبار والصغار يهتمون بها.

وتابع على هذا الاساس اي نجم حينما يقدم مسلسل كرتوني ياخذ به مساحة هامة جدا ويبتعد به عن المنافسة في المسلسلات الروائية لانه سيكون بمفرده في هذه المنطقة وتعطيه مساحة اكبر وشهرة اكبر ايضا لان الكبار والاطفال يشاهدونها.

واشار الى انه بعد نجاح مسلسل النجم يحى الفخراني قصص النساء والحيوان في القران السنين الماضية اصبح الكثير من نجوم الصف الاول مثل احمد السقا ويسرا يتهافتون على تقديم نوعية هذه المسلسلات في شهر رمضان.

واكد سعد الدين ان هذه المسلسلات الكرتونية تحقق عائد مادي كبير لمنتجيها لانه يتم اذاعتها وعرضها على القنوات الفضائية المختلفة طيلة العام وليست مرتبطة بوقت معين بالاضافة ان مساحتها ووقت الحلقة قصير وذلك امرا جيدا ويصب ايضا في صالح الدراما لانها تخلق مساحة جديدة مع اختفاء المسلسل الديني والتاريخي عوضت مسلسلات الكرتون هذا التقصير بالقدرة على تركيب قصة تاريخية او دينية عليها وعرضها للناس.