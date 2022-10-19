مسلسلات الـ15 حلقة.. صناعة الدراما الأكثر تنوعا وانتشارا والأقل تكلفة

تعود نوعية المسلسلات الـ15 حلقة في الموسم الدرامي القادم لعام 2023 بأعمال درامية مختلفة يسعى صناعها لتظهر بصورة مميزة بعد أن حققت هذه التيمة الدرامية الموسم الماضي 2022 نجاحا كبيرا بمسلسلات بطلوع الروح بطولة النجمة منة شلبي وانتاج صادق الصباح .

فتعود منة شلبي أيضا للتعاون مجددا للمرة الثانية الموسم القادم مع المنتج اللبناني صادق صباح في مسلسل ” علاج طبيعي” وهو مكون من 15 حلقة لنفس مؤلف مسلسل بطلوع الروح ” محمد هشام عبية” واخراج مريم أبو عوف .

كما تعود النجمة ياسمين صبري للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 سنوات بمسلسل جديد 15 حلقة أيضا ، سيناريو محمد رجاء واخراج خالد مرعي ، بعد آخر مسلسل قدمته ” فرصة تانية ” الذي تعاونت فيه مع المخرج مرقص عادل .

وكذلك مسلسل ” البارون” للنجم حسين فهمي الذي يعود به للشاشة الصغيرة بعد سنين طويلة في الموسم القادم وسيكون مكونا من 15 حلقة أيضا للمخرج الأردني سامر خضر ويشارك فيه بطولته كوكبة من الفنانين منهم خالد سليم ومي سليم .

نهال سماحة : هناك مسلسلات قدمت على 15 حلقة فقط وحققت جذبا جماهيريا كبيرا

ترى المؤلفة نهال سماحة التي قامت بكتابة العديد من المسلسلات الناجحة منها حكايات بنات وهبة رجل الغراب ، أن نوعية مسلسلات 15 حلقة تحقق إضافة للمشاهد ، فلا تحتاج كثير من الأعمال الدرامية عرضها في 30 حلقة لأن ذلك يعرضها للمط والتطويل في أحداثها الدرامية .

وأضافت في حديثها للمال أن هناك مسلسلات قدمت على 15 حلقة فقط وحققت جذبا جماهيريا كبيرا وأبرزها مسلسل ” بطلوع الروح ” لمنة شلبي رمضان الماضي ، إضافة لمسلسلات مملكة إبليس ومنورة بأهلها والبيت بيتي على بعض المنصات الرقمية المختلفة .

ويرجع ازدياد عدد المسلسلات المكونة من 15 حلقة في موسم دراما 2023 القادم إلى إقبال الكثير من المنصات الرقمية المختلفة لتقديم أعمال درامية مؤخرا مكونة من 6 و8 حلقات فقط واستطاعت تحقيق مشاهدة كبيرة ، وفق سماحة.

وقالت أيضا إن منتجي الأعمال الفنية يفكرون في الأمر بأنه بدلا من إنتاج مسلسل مكون من 30 حلقة ، فيمكن الاستعاضة عنه بمسلسلين كل واحد مكون من 15 حلقة فقط لتحقيق تنوع في الأعمال الدرامية.

ووفق سماحة، يساهم أيضا في إعطاء فرص أكبر لتحقق مشاهدات أكبر بهذه المسلسلات القصيرة التي أصبحت جاذبة للمشاهدين بصورة كبيرة مؤخرا وتخلق تنوعا واختلافا بالسوق الدرامي .

أحمد النجار : شريحة المشاهدين الحالية لاتتقبل هذه المسلسلات الطويلة وأصبحت تنجذب للنوعية القصيرة

بدوره، قال الناقد الفني أحمد النجار إن تقديم مسلسل 15 حلقة يخلق كثافة في الأحداث الدرامية ، والمنتجين كانوا يلجأون لهذه الأعمال الفنية في الماضي بتقديم سهرات مكونة من 7 حلقات وأقل في التلفزيون ثم تطور الأمر لتقديم 30 حلقة وعادت ظاهرة 15 حلقة مع انتشار المنصات الرقمية بقوة .

وأكد أنه في الماضي كانت هناك معايير وشروط لتسويق العمل الدرامي بدول عربية مثل السعودية ، بأن يحوي المشهد في المسلسل المصري 3 أشخاص في ” كادر واحد” وليس شخصين في غرفة مغلقة واحدة ، أما حاليا فتغيرت هذه المعايير بحدوث انفتاح في السعودية ودول الخليج وكذلك التحرر الفكري بدرجة معينة ، لذلك تغير فكر المنتجين وأصبحوا يعتمدون على نوعية مسلسلات 15 حلقة بعد أن كانت مكونة من 30 حلقة وأحيانا تفوق هذا العدد بهدف تشويق المشاهدين للعمل الدرامي في فترة التسعينات لمسلسلات كثيرة .

وعن نجاح الدراما التركية بقوة برغم تقديمها 120 حلقة قال : كانت مغرية للجمهور بعناصر كثيرة مثل الملابس والمناظر الطبيعية الجميلة ، لكن شريحة المشاهدين الحالية لاتتقبل هذه المسلسلات الطويلة وأصبحت تنجذب للنوعية القصيرة .

مجدي صابر : المشاهد لم يعد مرتبط في موسم دراما رمضان بمتابعة 30 حلقة

من جانبه، أوضح الكاتب مجدي صابر أن هذه النوعية من المسلسلات تمثل لونا من ألوان الدراما المصرية ، ومسلسلات 30 حلقة التي عرضت رمضان الماضي مثل ” وجوه” للفنانة حنان مطاوع كان مميزا وكذلك مسلسل ” بطلوع الروح” للفنانة منة شلبي .

وأكد صابر أن المشاهد لم يعد مرتبط في موسم دراما رمضان بمتابعة 30 حلقة يوميا مثل الماضي ، بل أصبحت تجذبه المسلسلات القصيرة بصورة أكبر .

وأشار إلى أن مسلسلات 15 حلقة تخلق تنوعا في الدراما المصرية ، وذلك ما نحتاجه الفترة القادمة خاصة في الموسم الدرامي الأضخم سنويا بشهر رمضان .