مسلسلات الأجزاء الثانية في رمضان 2018 استمثار للنجاح الأول

- موريس: صناع الزئبق مجبرون على تقديم جزء ثان وكلبش أعاد الجمهور لكراره - سعد الدين: صناع الزئبق فاجئوا الجمهور بجزء ثان وكلبش 2 لن يحقق نفس نجاح جزءه الأول - الشناوي: تقديم جزء ثان لكلبش محفوف بالمخاطر والزئبق 2 سيكون مثيرا عن الجزء الأول أحمد حمديقرر بعض صناع المسلسلات في الموسم الرمضاني القادم

– موريس: صناع الزئبق مجبرون على تقديم جزء ثان وكلبش أعاد الجمهور لكراره

– سعد الدين: صناع الزئبق فاجئوا الجمهور بجزء ثان وكلبش 2 لن يحقق نفس نجاح جزءه الأول

– الشناوي: تقديم جزء ثان لكلبش محفوف بالمخاطر والزئبق 2 سيكون مثيرا عن الجزء الأول

أحمد حمدي



قرر بعض صناع المسلسلات في الموسم الرمضاني القادم 2018 استثمار نجاح أعمالهم الدرامية التي قدموها في رمضان الماضي لتقديم أجزاء ثانية، من تلك الأعمال للجمهور، ولعل أبرز مثالين على ذلك هما مسلسل الزئبق 2 للنجمين كريم عبدالعزيز وشريف منير، ومسلسل كلبش 2 للنجم أمير كرارة بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان الماضي.

نرصد في هذا التقرير آراء بعض النقاد حول تقديم صناع تلك الأعمال الدرامية جزء ثان منها في الموسم الرمضاني القادم 2018، وهل يتوقعون أن تكون الأجزاء الثانية مجرد استثمار لنجاح الجزء الأول للعملين أم ستكون إضافة حقيقية للمسلسلين؟

الناقدة ماجدة موريس أشارت الى أن مسلسل الزئبق للنجم كريم عبد العزيز من الضروري ان يقدم له جزء ثان ، لأن صناع العمل لم يستكملوا الاحداث التي قدموها في الجزء الاول منه رمضان الماضي ، مشيرة الى انهم تباطئوا كثيرا في احداث الجزء الاول لدرجة استفزت بعض المشاهدين و ذلك حتى يقدموا جزء ثان ، وكان من المفروض ان يعلنوا عن تقديم جزء ثان للمسلسل منذ بداية حلقاته الاولى ، خاصة و ان الاحداث فيها تشويق ، وتركيبة الممثلين فيه ممتازة ، والايقاع فيه جيد ، وكريم عبد العزيز وشريف منير رائعين في ادائهما .

وأضافت: أن مسلسل كلبش أصبح له رصيد كبير لدى الجمهور بعد نجاح الجزء الاول منه بدرجة كبيرة بالاضافة الى انه توجد ادارة جيدة للممثل امير كرارة في الجزء الاول ، والدراما التي قدمت فيه ناقشت موضوعات ، وفورمة درامية نادرة وجيدة خاصة قدمت الطبقة المتوسطة المهمشة والمظلومة وضباط الشرطة بشكل مختلف لم تقدمه الدراما كما قدم في الجزء الاول من المسلسل .

وأشارت موريس إلى أن المخرج بيتر ميمي في الجزء الاول استطاع ان يحافظ على جودة سيناريو باهر دويدار فاستطاع كلبش ان يعيد الجمهور لاعمال امير كرارة بعد سنوات والاهتمام بما يقدمه فنيا ، مؤكدة ان العنف المتزايد في الاعمال الدرامية السنوات الماضية في اعمال كرارة كان منفرا للجمهور كثيرا .

أما الناقد أحمد سعد الدين فقال: إن هناك مشكلة وجدت في الجزء الاول لمسلسل الزئبق لكريم عبد العزيز لانه اعلن من صناع العمل انه من ملفات المخابرات العامة المصرية مما ادى لتشويق الجمهور له ، لكن فوجئ المشاهدين بعد مرور نصف الحلقات انه الجزء الاول فقط وسيكون هناك جزء ثان ،وذلك خطا كبير لانه طالما يم تقديم مسلسل تشويقي من ملفات المخابرات العامة كان من الافضل ان يقدم على جزء واحد فقط وتنتهي الاحداث فيه .

وأضاف: أن ما قام به صناع الزئبق سواء المنتج وائل عبدالله او المؤلف وليد يوسف بتقديم جزء ثان منه انما هو استثمار تجاري لانه كان من الممكن ضغط كل الاحداث في 15 حلقة على الاكثر ، مشيرا ان مسلسل رافت الهجان هوجم بشدة وقت عرض الجزء الثاني منه بسبب احساس الكثيرين انهتم التعامل معه على أنه عمل تجاري وفيه تطويل ومط للاحداث بشكل كبير، وكان يمكن ان يعرض على 30 حلقة .

وأشار سعد الدين إلى أن الجزء الثاني من الزئبق يجب ان نرى فيه كل احداث الاكشن في المسلسل وينتهي تماما حتى لايمل الجمهور ، اما بالنسبة لمسلسل كلبش لامير كرارة فلم يكن ينوي صناعه تقديم جزء ثان منه لكن نجاح الجزء الاول بشكل كبير اغرى صناعه بتقديم جزء ثان منه ، ويعتبر ذلك استثمار نجاح مثل مسلسل “كيد النسا ” لسمية الخشاب وفيفي عبده ، مؤكدا ان الجزء الثاني لن يحقق نفس مستوى نجاح الجزء الاول لان الجمهور يحب الاصل في اي شي فقط .

وأكد أيضا أن سبب نجاح مسلسل ليالي الحلمية باجزائه الخمسة لان الراحل اسامة انور عكاشة اخذ الاحداث بتسلسل تاريخي من الاربعينات حتى الثمانينات تقريبا ، لذلك لم يمل الجمهور انما حينما نقدم مسلسل اجتماعي ويتم استثمار نجاح الجزء الاول منه لتقديم جزء ثاني دون وجود حاجة ابدا لمط الاحداث في جزء اخر فذلك ليس سليما .

أما الناقد طارق الشناوي فيرى أن الجزء الثاني لمسلسل الزئبق للنجمين كريم عبد العزيز وشريف منير سيكون اقوى واكثر اثارة وتشويق من حيث احداثه بالنسبة للجمهور .

وأضاف أن صناع مسلسل كلبش سيعتمدون في الجزء الثاني منه على قوة الدفع الذي حققها الجزء الاول رمضان 2017 ، لافتا الى انه ستكون فيه مشكلة لانه لم يطرح منذ البداية انه سيتم تقديم جزء ثان منه وسيكون مجرد استثمار لنجاح الجزء الاول فقط وسيكون محفوفا بالمخاطر وغير مضمون نجاح الجزء الثاني منه لان الدافع الحقيقي وراء تقديم الجزء الثاني هو نجاح الاول ولايوجد اي ضرورة درامية من ذلك فهي في حد ذاتها مشكلة كبيرة.