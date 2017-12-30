مسلحون ينبشون قبر الإمام المهدي السنوسي في ليبيا

وكالات:
أكد مصدر أمني ليبي من مدينة الكُفرة قيام مجموعة مسلحة مجهولة بنبش ضريح الإمام المهدي بن الإمام محمد بن علي السنوسي، والد ملك ليبيا السابق إدريس المهدي السنوسي.
وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن المسلحين اقتحموا الضريح الكائن بزاوية التاج في مدينة الكُفرة بوقت متأخر من يوم أمس الجمعة ونبشوا الضريح وأخرجوا رفات السنوسي ونقلوه إلى مكان غير معروف.
يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام زاوية التاج ونبش قبر السنوسي، حيث قام مجهولون في شهر يناير سنة 2012 باقتحام الزاوية ونقل جثمانه إلى مقبرة مجاورة في مدينة الكفرة، واكتشف أهالي المدينة مكان الدفن وأرجعوا رفاته داخل زاوية التاج.