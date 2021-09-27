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مسلحون يقتلون 34 شخصا ويصيبون 7 آخرين في هجوم شمال نيجيريا

جري استجواب اثنين من المشتبه بهم على صلة بالهجوم
أيمن عزام 8:37 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 8:37 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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لقى 34 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرين في هجوم شمال نيجيريا شنه مسلحون في قرية بولاية كادونا في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

هجوم شمال نيجيريا



وتزرع عصابات إجرامية معروفة محلياً باسم قطاع الطرق الرعب في شمال غربي نيجيريا ووسطها منذ سنوات، لكنها أصبحت أكثر جرأة في الأشهر الأخيرة، ما أجبر الجيش على تجديد عملياته في المنطقة، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح المسؤول الأمني سامويل أروان في بيان، أن “مسلحين مجهولين هاجموا قرية ماداماي في كورا… تأكد مقتل 34 مدنياً عقب الهجوم، وأصيب سبعة آخرون”، مضيفاً في وقت لاحق، أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة مساء الأحد.

وتعرّضت القوات لإطلاق نار قبل إجبارها المهاجمين على الانسحاب بعد تبادل مكثف للنيران، بحسب المسؤول.

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وأشار إلى أنه يجري استجواب اثنين من المشتبه بهم على صلة بالهجوم.

والأحد، هاجم مسلّحون أيضاً كنيسة في منطقة كاتشيا في ولاية كادونا. وقال أروان في بيان منفصل: «قتل شخص وأصيب مصلّون بإصابات خطرة».

وقطاع الطرق الذين يهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويخطفون المدنيين من أجل الفدية ويحرقون المنازل، ليست لديهم آيديولوجية معروفة.

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وبدأ الجيش حملة ضدهم في وقت سابق من الشهر الجاري، وفرضت الولايات الشمالية قيوداً على التنقل والتجارة، بالإضافة إلى قطع الاتصالات في محاولة لمواجهتهم.

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بقلم أيمن عزام

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