مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لـ «المال»:شركة أدوية الحكمة مصر تتبنى خططًا تتماشى مع رؤية 2030

تتبنى شركة أدوية الحكمة فى مصر، التابعة لشركة «الحكمة» العالمية متعددة الجنسيات، خططًا استثمارية وتوسعية فى السوق المحلية تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، والتى تتضمن توطين صناعة الدواء.

جاء ذلك ضمن حوار صحفى موسع أجرته «المال»، مع مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر، فى مكتبه بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد «عبدالمجيد»، أن قطاع الدواء المصرى يُعَدّ من الأسواق الاستثمارية الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الدعم الكبير من القيادة السياسية وهيئة الدواء ومسئولى السياسة النقدية فى مصر.

ويرى العضو المنتدب أن الدولة اتخذت خطوات هامة نحو توطين صناعة الدواء من خلال البدء فى تدشين هيئه الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل التى دفعت القطاع نحو التحول إلى شكل أكثر تنظيمًا وسهولة.

نستهدف إضافة 6 إلى 8 منتجات كل عام.. وضخ تدفقات جديدة فى إضافة أخرى أو تجديد مركز الأبحاث

وكشف «عبدالمجيد» عن استهداف الشركة إضافة من 6 إلى 8 منتجات دوائية جديدة كل عام، مع ضخ استثمارات فى التوسعات المرتقبة، سواء على صعيد إضافة منتجات جديدة أو تحديث مركز الأبحاث والتطوير.

بداية، تطرق العضو المنتدب بشكل مفصل إلى قصة دخول شركة الحكمة للسوق المحلية، موضحًا أن العملية تمت من خلال الاستحواذ على إحدى الشركات الخاصة فى مصر خلال العام 2007، وما تبعها من ضخ استثمارات للتوسع والتطوير.

وقال إن الحكمة – مصر وسعت من تواجدها عن طريق استحواذات أخرى عام 2012 متخصصة فى المضادات الحيوية، تلاها القيام بالاستحواذ على شركة متخصصة فى الأورام وذلك خلال العام 2016.

الدولة اتخذت خطوات هامة نحو توطين الصناعة بتدشين هيئتى الدواء والشراء الموحد ومنظومة التأمين الصحى الشامل

وأضاف أن الشركة بدأت أعمالها فى السوق المحلية فى 2007، ونجحت فى الوقت الحالى للوصول إلى قائمة العشرة الكبار فى الصناعات الدوائية داخل مصر، وهو التصنيف الذى تستهدف الشركة الحفاظ عليه وتطويره خلال الفترة المقبلة.

وأكد «عبدالمجيد» أن الحكمة – مصر لديها الحرص على دعم الاستثمار فى توطين الخبرات العالمية بالاستفادة من خبرات الشركات والمصانع الشقيقة لها فى الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم عملياتها المحلية وتعزيزها.

وأشار العضو المنتدب إلى أن الحكمة – مصر تمتلك مركزًا للبحث والتطوير، كما تركز على تطوير الاستثمارات فى مجالات العلاجات المتطورة، ومواصلة جهودها فى توفير صحة أفضل للمرضى.

طرحنا مستحضرات لعلاج سرطان الرئة والروماتيزم والتصلب المتعدد.. ونسعى لتوسيع وتعزيز المحفظة لعلاج الأورام المختلفة

وذكر «عبدالمجيد» أن الشركة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًّا للأورام بجميع أشكالها منذ عدة سنوات وبجودة عالية، وبالتالى تعتبر هى الشركة الأولى لتصنيع أدوية الأورام فى مصر بنوعيها.

وأوضح أن الشركة طرحت فى نهاية عام 2020 مستحضرات جديدة لعلاج سرطان الرئة، ما يمثل إضافة نوعية لمحفظة الحكمة – مصر فى مجال علاج الأورام، والتى تشمل علاجات أمراض سرطان الدم النخاعى المزمن والورم النقوى المتعدِّد، وسرطان القولون، والمستقيم وسرطان المثانة، وخلال العام الحالى طرحت مستحضرات جديده فى الروماتيزم والتصلب المتعدد.

صناعة الدواء المصرية

انتقل الحديث مع العضو المنتدب لشركة الحكمة فى مصر حول رؤيته لسوق صناعة الأدوية فى مصر، حيث قال «عبدالمجيد» أن مصر تُعَدّ واحدة من أفضل الأسواق الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط، إذ تشهد معدلات نمو وفرص استثمارية واعدة.

وأشار العضو المنتدب إلى أن مصر تُعَدّ منصة هامة لإطلاق أحدث المنتجات الدوائية فى المنطقة نظرًا لموقعها الاستراتيجى فى قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد سعى الحكمة – مصر إلى توسيع وتعزيز محفظتها من المستحضرات الدوائية المحلية لعلاج الأورام المختلفة بجودة عالية، كما نواصل جهودنا فى مجال الأبحاث والتطوير والابتكار، وذلك من أجل الوصول إلى حلول متقدمة من شأنها أن تساعد أفراد المجتمع على تعزيز صحتهم.

مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر

منظومة الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، قال «عبدالمجيد» إن جهود الدولة المصرية الخاصة بعمليات التطوير الصحى الشامل خلال السنوات القليلة الماضية مدعومة بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، قد أثمرت عن زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، مما عزز زيادة الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضح «عبدالمجيد» أن رؤية مصر 2030 توفر حوافز كبيرة للاستثمار فى مجال الرعاية الصحية المستدامة والشاملة التى ترتقى بصحة المجتمع، وتشكل عامل حماية للعنصر البشرى الذى يشكل المحرك لكافة مسارات التنمية.

وأكد أن الحكومة ممثلة بـ«هيئة الدواء المصرية» و«هيئة الشراء الموحد» تقدم الدعم الكامل للصناعة خلال الفترة الأخيرة، مما يساعد ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز فرص توطين صناعة الدواء.

التأمين الصحى الشامل

قال «عبدالمجيد» إن نظام التأمين الصحى الشامل، والذى أثبت نجاحه فى المرحلة الأولى، يُساهم فى تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الرامية نحو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين معيشته.

وأضاف: «يأتى ذلك بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية عام 2018، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عام 2019، وتدشين مبادرة حياة كريمة وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لتشمل كافة محافظات الجمهورية فى فترة لا تتجاوز 10 سنوات».

وأكد أن حوكمة قطاع الصحة وإتاحة البيانات الدقيقة التى تؤدى إلى اتخاذ قرارات سليمة فى الوقت المناسب كلها عوامل ساعدت فى تحفيز الاستثمار فى القطاع الصحي، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

كيف تعاملت مع الظروف الطارئة

وعلى صعيد تعامل الحكمة – مصر مع الظروف التى مرَّت بها السوق مؤخرًا سواء جائحة كورونا أو الأزمات العالمية، قال العضو المنتدب إنه على الرغم من التأثيرات السلبية والظروف العالمية التى طالت دول العالم أجمع، أثبت الاقتصاد المصرى صموده وقدرته على التعامل باحترافية وتوازن ومرونة عالية مع التحديات، متفوقًا على العديد من الدول إقليميًّا.

نتعامل بمرونة فى مواجهة المتغيرات من خلال الخبرات المكتسبة من تواجدنا منذ أكثر من 40 عامًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتتعامل شركة الحكمة بمرونة فى مواجهة المتغيرات والاستعداد لمواكبتها من خلال الخبرات المكتسبة بحكم تواجدنا فى مدة تزيد عن 40 عامًا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 23 مصنعًا، وهى تعمل بأدوات وخبرات عالمية، ما مكنها لتصبح رائدة فى الاستعداد الدائم لمختلف المستجدات.

وأشار إلى أنه برغم الأزمات العالمية نجحت الشركة فى توريد أدويتها الخاصة بعلاج الأورام والعلاجات الأخرى فى التوقيتات المناسبة، وهو دور وطنى واجب على الشركة القيام به لصالح المرضى.

وأكد العضو المنتدب لشركة الحكمة مصر أن التداعيات العالمية الحالية والظروف الاقتصادية حول العالم تؤثر على مستويات التضخم، مما يجعل من الصعب تحديد الزيادات فى التكاليف والتنبؤ بها فى مختلف المجالات.

نحرص على أن تتناسب أى عملية استحواذ مستقبلية مع القيمة المضافة والفئة العلاجية وفرض الحصول على تقنيات جديدة

وبسؤاله عن فرص جديدة للاستحواذ خلال الفترة المقبلة، أكد «عبدالمجيد» أن شركة الحكمة تحرص دائمًا على أن تتناسب أية عمليات استحواذ مستقبلية مع القيمة المضافة، وقيمة الفئة العلاجية، وفرص الحصول على تقنيات جديدة تخدم المجتمعات التى نعمل فيها.

نعمل فى عدة اتجاهات للتوسع عن طريق الاستحواذ والدخول فى شراكات ما يفتح المجال لاستقطاب منتجات جديدة

وأكد العضو المنتدب أن «الحكمة» تعمل فى عدة اتجاهات تؤثر بشكل إيجابى على منفعة الشركة ككل، ويتضمن ذلك لزيادة الاستثمار عن طريق الاستحواذ والدخول فى شراكات استراتيجية مع شركائنا من جميع أنحاء العالم، مما يفتح المجال لدخول منتجات جديدة، وذات قيمة عالية إلى السوق المصرية.

استثمارات مستمرة

وعلى صعيد استثمارات الشركة، قال «عبدالمجيد» إن أدوية الحكمة مصر ضخت العام الماضى استثمارات كبيرة فى تطوير إمكانيات التصنيع ونقل التكنولوجيا، وتخطط لضخ استثمارات جديدة سنويًّا لتطوير تقنيات التصنيع الحديث باستمرار، وتقديم الحلول الفعالة لإنتاج المستحضرات الدوائية للجرعات الصلبة عن طريق الفم وتوفيرها بشكل دائم.

وأكد أن الاستثمار السنوى الإضافى يُعَدّ امتدادًا لاستثمارات مجموعة أدوية الحكمة العالمية، وذلك عبر الاستفادة من نقل واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا المماثلة لمصانع «الحكمة» فى كل من والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط لإنتاج مستحضرات علاجية محلية مماثلة فى مصر.

وأشار العضو المنتدب لـ الحكمة مصر إلى أنه منذ دخول الشركة السوق المصرية وحتى 2016 استثمرت حوالى 850 مليون جنيه ومن 2016 الى 2020 ضخت استثمارات جديدة بـ330 مليون جنيه ومن 2021 حتى الآن حوالى 150 مليون جنيه كاستثمارات جديدة، ما يصل بإجمالى المبالغ المستثمرة إلى أكثر من 1.3 مليار جنيه تقريبا.

حومكه القطاع وإتاحة البيانات الدقيقة ساعدت فى تحفيز الإستثمار.. ونمتلك ما يزيد عن 100 مستحضر بعد إضافة 8 أصناف مؤخرًا

وذكر أن عدد منتجات الشركة الحالية يبلغ أكثر من 100 مستحضر بعد أن تم إضافة 8 أصناف مؤخرًا، موضحًا أن الشركة تستهدف طرح ما بين 6 و8 أصناف جديدة كل عام وهو الأمر الذى يعول عليه قسم الأبحاث والتطوير.

التعامل المبكر مع كورونا

وعلى صعيد التعامل المبكر مع جائحة كورونا، قال العضو المنتدب إن شركة أدوية الحكمة مصر قد أطلقت خدمة تتيح التواصل بين الطبيب ومرضاه من خلال المحادثة عبر الفيديو باستخدام أحدث المنصات التكنولوجية، وبالتعاون مع مزودين رائدين فى مصر والشرق الأوسط.

وأكد «عبدالمجيد» أن هذه العملية قد جاءت كمساهمة من الشركة فى تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية فى إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19»، وتسهيل التواصل بين المرضى والأطباء.

وأشار إلى أن الحكمة مصر قد قامت بتوزيع لوازم السلامة والوقاية من فيروس كورونا على مستشفيات العزل، مع تدعيم حملات التوعية حول فيروس كورونا التى تستهدف المدارس المجتمعية فى صعيد مصر.

كما تبرّعت الحكمة مصر بالأدوية الأساسية لدعم مرضى فيروس كورونا فى العديد من المؤسسات فى جميع أنحاء مصر، ونظرًا للحاجة إلى إجراءات صارمة للحدِّ من انتشار الفيروس، قامت أيضًا بتعقيم عدد من مراكز الأورام الرئيسية فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

دور مجتمعى بارز

وعلى صعيد الدور المجتمعى للشركة، قال «عبدالمجيد» إن دعم المجتمعات يعتبر جزءًا لا يتجزأ من أعمال الحكمة مصر واستثماراتها، وتحرص على توفير الدعم اللازم للفئات المختلفة، عبر تقديم عدد من الحملات فى المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة أو التوعية المجتمعية.

وأكد أن التعاون مع الجمعيات الطبية لتثقيف وتوعية المرضى وأخصائى الرعاية الصحية حول أمراض مختلفة وطرق التشخيص يعزز رسالة الشركة التى تتمثل فى المساعدة على تحسين حياة المرضى كل يوم.

وأشار إلى أن متطوعى شركة الحكمة مصر يمدون يد العون للمساهمة فى توفير وصول مياه نظيفة فى العديد من القرى لتجنب مخاطر الإصابة بالأمراض، وذلك كجزء من حملة الشركة التطوعية السنوية فى مصر هذا العام، وبالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

نعقد برنامج تدريب صيفيا لطلاب الجامعات لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية

وذكر العضو المنتدب أن الحكمة مصر تعقد برنامجًا للتدريب الصيفى لطلاب الجامعات المختلفة تجمعهم فيه لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية والمساهمة فى تطوير المسار المهنى من أجل تحقيق ذاتهم، وتطوير مساراتهم المهنية، والمساهمة فى بناء مستقبل مجتمعهم ووطنهم.

كما تفتخر الحكمة مصر بتقديم الدعم لإنشاء مكتبة للأطفال فى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، ورسم البسمة على وجوه الأطفال تماشيًا مع التزامها التام نحو الخدمة المجتمعية من خلال الشراكات المتعددة مع منظمات المجتمع المحلى والمؤسسات الصحية، كما تفتخر الحكمة مصر بكونها الشركة الوحيدة المصنعة لأدوية الأورام محليًا بجمهورية مصر العربية، مما يساعد على توفير العلاجات الميسورة لمرضى الأورام فى مصر.