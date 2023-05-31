مسعد مرسي: «RAY» تستهدف جذب استثمارات بمجال الأبحاث الطبية

قال

مسعد مرسي، مؤسس شركة «RAY» للأبحاث الطبية إن شركته تستهدف جذب استثمارات بمجال البحث العلمي لشركات الأدوية العالمية.

وأضاف، في تصريحات لـ «المال» إن شركة «RAY» لديها فرع بدولة الإمارات. كما تضم شركة مختصة تساهم في مساعدة شركات الدواء على تصدير منتجاتها من خلال الحصول على الموافقات الخاصة بتصدير الأدوية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار «مرسي» إلى أهمية العمل على جذب الاستثمار في مجال البحث العلمي لتكون مصر لاعبًا مهمًا في هذا الجزء من نمو استثمارات القطاع الطبي، خاصة بعد وجود قانون يسمح بإجراء التجارب السريرية.

ولفت إلى وجود فريق مدرب لتعريف المريض بحقوقه الطبية، وعدم ضم أي مريض للتجارب على أي دواء أو لقاح إلا بمعرفة وترشيح الطبيب المُعالج. فضلًا عن توفير دعم ومتابعة للمريض خلال مرحلة العلاج.

وأوضح أن شركة «RAY» تعمل على أبحاث طبية بالتعاون مع شركات الأدوية المختلفة تضم أمراض الأورام والمناعة، مؤكدًا أن رأس مال الشركة مصري بالكامل.