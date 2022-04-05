«مسروقة».. ضبط المتهم في فيديو استيقاف سيارة ملاكي تحاول الهرب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بسرقة إحدى السيارات في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، وذلك عقب تداول مقطع فيديو لعدد من المواطنين يحاولون إستيقاف سيارة تحاول الفرار.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يضم مواطنين يستوقفون سيارة ملاكي تحاول الفرار، بأحد الشوارع بمنطقة الملك فيصل بمحافظة الجيزة.

وحددت محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت لمحل الواقعة وتبين حدوث مصادمة بين سيارتين، ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار، إلا أن الأهالي تمكنوا من إستيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي بين الطرفين.

وتبين أن قائد السيارة الذي حاول الفرار من محل الواقعة -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ولا يحمل ثمة تراخيص للسيارة قيادته.

وبالكشف عن السيارة قيادته تبين أنها مُبلغ بسرقتها، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.