مسروجة: 7% فقط نموًا متوقعًا بمبيعات السيارات في 2018

أحمد شوقيقال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن مبيعات العام الجاري لن تتجاوز الأرقام المسجلة في 2017 بأكثر من 7%.وأوضح أن التقديرات الحالية لمبيعات العام الماضي تشير لتسجيلها نحو 130 ألف سيارة بانخفاض يقارب 35% مقارنة بعام 2016.وأرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار وقيود

أحمد شوقي

قال اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إن مبيعات العام الجاري لن تتجاوز الأرقام المسجلة في 2017 بأكثر من 7%.

وأوضح أن التقديرات الحالية لمبيعات العام الماضي تشير لتسجيلها نحو 130 ألف سيارة بانخفاض يقارب 35% مقارنة بعام 2016.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار وقيود الاستيراد التي فرضتها الدولة خلال العام الماضي بغرض تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات لتحسين ميزان المدفوعات.

واستطرد أن سوق السيارات كان المتأثر الأكبر بهذه الإجراءات.

وأضاف أن السوق لم يتخلص بعد من آثار القيود التي فرضتها الدولة كما أن الأسعار ما زالت مرتفعة للغاية؛ بشكل يجعل من الصعب تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري.

وتراجعت مبيعات السيارات خلال الشهور الـ 11 الأولى من العام الماضي بنسبة 34.9% لتصل 121 ألف سيارة مقابل 185.8 ألف.

وأضاف مسروجة أن أداء السوق في 2017 هو نفس الأداء المحقق خلال 2004 أي إن حجم السوق تراجع 13 عامًا مشيرًا إلى أن هذا الحجم لا يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.