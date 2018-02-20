مسروجة: 150 ألف سيارة مبيعات مرتقبة خلال 2018

المال خاص قدر اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات المبيعات المرتقبة للقطاع بنهاية العام الجاري بنحو 150 ألف وحدة؛ مقارنة بـ 135.6 ألف خلال 2017؛ بزيادة متوقعة 14.4 ألف سيارة ونسبة نمو بنسبة نمو تقارب 11%. ولفت إلى أن المستهلك المصري قد أصبح اكثر تقبلًا للأسعار بعد الارتفاعا

المال خاص

قدر اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات المبيعات المرتقبة للقطاع بنهاية العام الجاري بنحو 150 ألف وحدة؛ مقارنة بـ 135.6 ألف خلال 2017؛ بزيادة متوقعة 14.4 ألف سيارة ونسبة نمو بنسبة نمو تقارب 11%.

ولفت إلى أن المستهلك المصري قد أصبح اكثر تقبلًا للأسعار بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية الأمر الذي دفع المبيعات الخاصة بـ 2017 لتجاوز التوقعات السابقة والتي كانت تدور حول 120 ألف سيارة فقط.

وأرجع التحسن المرتقب للمبيعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة وثبات العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وانخفاض نسبة التضخم وتراجع أسعار الفائدة في القطاع المصرفي

وأكد أن صدوار استراتيجية واضحة بالنسبة لقطاع السيارات قد يعزز المبيعات فوق مستوى الـ 150 ألف وحدة شريطة أن يتم توحيد الهيكل الجمركي لكافة السيارات دون محاولات للهروب من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية عبر فرض رسوم أخرى لتعويض هذه التخفيضات لأن ذلك يخل باتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.