مسرعة الأعمال Raya FutureTECH تنضم للشبكة العالمية GAN

أعلنت شبكة المسرعات العالمية (GAN) عن انضمام مسرعة الأعمال التابعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، Raya FutureTECH، إلى شبكتها الأبرز في العالم.

وبانضمام Raya FutureTECH – التي تدار بالشراكة مع شركة رأس المال المغامر Openner المتخصصة في بناء ودعم الشركات الناشئة – إلى الشبكة العالمية GAN، تنال الشركات التكنولوجية الناشئة في السوق المصرية فرصة واعدة للانضمام إلى أكبر مجتمعات الأعمال الناشئة، والمؤسسين، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وعلّق باتريك رايلي، الرئيس التنفيذي لشبكة المسرعات العالمية (GAN)، قائلاً : “يملؤني الحماس بينما أرحّب بشركة راية في شبكة GAN. فلقد أثبتت راية كفاءتها، إذ كوّنت أحد أكثر المسرعات فعالية في دعم إطلاق الشركات الناشئة. وأود الإشادة بقيادات الشركة والطريقة التي ينتهجونها في التفكير بشأن خلق أثر قوّي ملموس في المجتمع المصري. وكما يبدو، غني عن الذكر أن المستقبل يخبئ نجاحات عظيمة لراية وكافة الشركات الناشئة التي تتعاون معها”.

وأعرب أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن سعادته بانضمام راية إلى شبكة المسرعات العالمية، حيث تتيح هذه الخطوة أمام الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج فرصة أفضل للتواصل مع مؤسسين آخرين حول العالم، مما يفتح آفاقًا واعدة للابتكار وتطوير الأعمال.

تمنح شبكة المسرّعات العالمية (GAN) للشركات الناشئة المنضمة إليها فرصة الوصول إلى مجتمعها الضخم الذي يضم أكبر مجموعة من المسرّعات والشركاء والمستثمرين في أكثر من 120 مدينة عبر ست قارات، وتتيح عضوية (GAN) لمؤسسي الشركات مجموعة واسعة من الموارد والتجارب المميزة من جميع أنحاء العالم.

ويقام معسكر تدريبي في مطلع سبتمبر لاختيار الشركات العشر المشاركة في المرحلة الأولى من برنامج مسرعة الأعمال الذي ينطلق في أكتوبر ويستغرق ثلاثة أشهر.

تمكن المسرعة رواد الأعمال المشاركين من التحقق من إمكانية تنفيذ حلولهم وخدماتهم ومدى نجاح منتجاتهم في الأسواق وموائمة هذه الحلول أيضًا مع أطر الابتكار في شركة راية، بالإضافة الى فرصة الاطلاع على منظومة البحث والبيانات الخاصة بـراية وإمكانات وخبرة واستشارات بناء الشركات التي تقدمها أوبنر كشريك رئيسي للبرنامج.

كما تتيح المسرعة دعمًا ماديًا مشتركًا من راية وأوبنر يصل إلى مليون جنيه مصري، إلى جانب عدد من الورش التي تركز على تصميم خطط النمو والتطور والتدريبات الفردية لمؤسسي الشركات الناشئة تقدمها أوبنر من خلال فريقها المتخصص. كما تقوم راية لخدمات مراكز الاتصالات بتخصيص فريق لتطوير برامج المسرعة بما يتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين أصحاب الخبرات في راية ومؤسسي الشركات الناشئة.