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مسرعة الأعمال «فلك» تصدر قائمة بأكثر الشركات الناشئة حصدا للتمويلات خلال النصف الأول من 2022

تضمنت 14 كيان ناشيء في المجالات التكنولوجية المختلفة

مسرعة الأعمال «فلك» تصدر قائمة بأكثر الشركات الناشئة حصدا للتمويلات خلال النصف الأول من 2022
عمر ياسر

عمر ياسر

1:22 م, الأحد, 31 يوليو 22

أصدرت مسرعة الأعمال “فلك” قائمة بأكثر الشركات التكنولوجية الناشئة حصدا للتمويلات خلال عام 2022 , تضمنت 14 كيانا ناشئا من الكيانات المتخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة، منها التكنولوجيا المالية و العقارية و تكنولوجيا النقل و التجارة الإلكترونية و الخدمات اللوجستية، علاوة على تكنولوجيا الطاقة و البنية التحتية .

و تضمنت القائمة حصيلة التمويلات التي جمعتها الشركات التكنولوجية الناشئة لأول 6 أشهر من العام الحالي , و استطاعت الشركات المصرية حصد تمويلات بقيمة 307 ملايين دولار , ما يقارب 6 مليارات جنيه .

و تصدرت القائمة شركة “Paymob” لحلول المدفوعات الإلكترونية و التي حصدت 50 مليون دولار, ما يعادل 930 مليون جنيه, مقابل 46 مليون دولار لشركة “Instabug ” لحلول تكنولوجيا البرمجة و التي حلت في المركز الثاني , بينما جاءت شركة “خزنة” للتكنولوجيا المالية في المركز الثالث لحصدها تمويلات بقيمة 38 مليون دولار , مقابل 25 مليون دولار حصدتها شركة “Brimore” لحلول تجارة التجزئة في المركز الرابع .

و جاءت شركة “lucky” المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية في المركز الخامس بحصدها لتمويلات بقيمة 25 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار حصدتها منصة” Thndr” المتخصصة في مداولة الأسهم و التي جاءت في المركز السادس , بينما حلت شركة “Pylon “المقدمة لحلول الطاقة الذكية و إدارة البنية التحتية في المركز السابع بإجمالي تمويلات قيمتها 19 مليون دولار .

و احتلت شركة “Sylndr” للتجارة الإلكترونية المركز التاسع بإجمالي تمويلات 12.6 مليون دولار , بينما جاءت شركة “نقلة” لحلول النقل الذكي فى المركز العاشر بإجمالي تمويلات 10.5 مليون دولار , مقابل 9.6 مليون دولار جمعتهم شركة “Mylerz” لتكنولوجيا توصيل الطلبات و التي جاءت في المركز الحادي عشر .

أما شركة وصلة “Wasla” لخدمات التسوق الإلكتروني فحلت في المركز الحادي عشر لحصدها تمويلات بقيمة 9 ملايين دولار , مقابل 7 ملايين حصدتها شركة “يلا في السكة YFS ” للخدمات اللوجستية الذكية و التي احتلت المركز الثاني عشر , بينما احتلت شركة “ناوي” للتكنولوجيا العقارية المركز الثالث عشر بإجمالي تمويلات بقيمة 5 ملايين دولار , مقابل 5 ملايين دولار حصدتها شركة “Milezmore” لتكنولوجيا توصيل الطلبات و التي جاءت في المركز الرابع عشر .

و في سياق متصل , قالت نيهال الشامي مديرة قسم التسويق بمسرعة الأعمال “فلك” إن القائمة تضمنت أكثر الكيانات الناشئة حصدا للتمويلات، مشيرة إلى أنهم من أكثر الشركات الناشئة تقديما للخدمات على أرض الواقع , علاوة على تحقيقهم لمبيعات كبيرة و امتلاكهم إستراتيجيات طموحة للتوسع .

جريدة المال
عمر ياسر

عمر ياسر

1:22 م, الأحد, 31 يوليو 22