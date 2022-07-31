مسرعة الأعمال «فلك» تصدر قائمة بأكثر الشركات الناشئة حصدا للتمويلات خلال النصف الأول من 2022

أصدرت مسرعة الأعمال “فلك” قائمة بأكثر الشركات التكنولوجية الناشئة حصدا للتمويلات خلال عام 2022 , تضمنت 14 كيانا ناشئا من الكيانات المتخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة، منها التكنولوجيا المالية و العقارية و تكنولوجيا النقل و التجارة الإلكترونية و الخدمات اللوجستية، علاوة على تكنولوجيا الطاقة و البنية التحتية .

و تضمنت القائمة حصيلة التمويلات التي جمعتها الشركات التكنولوجية الناشئة لأول 6 أشهر من العام الحالي , و استطاعت الشركات المصرية حصد تمويلات بقيمة 307 ملايين دولار , ما يقارب 6 مليارات جنيه .

و تصدرت القائمة شركة “Paymob” لحلول المدفوعات الإلكترونية و التي حصدت 50 مليون دولار, ما يعادل 930 مليون جنيه, مقابل 46 مليون دولار لشركة “Instabug ” لحلول تكنولوجيا البرمجة و التي حلت في المركز الثاني , بينما جاءت شركة “خزنة” للتكنولوجيا المالية في المركز الثالث لحصدها تمويلات بقيمة 38 مليون دولار , مقابل 25 مليون دولار حصدتها شركة “Brimore” لحلول تجارة التجزئة في المركز الرابع .

و جاءت شركة “lucky” المتخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية في المركز الخامس بحصدها لتمويلات بقيمة 25 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار حصدتها منصة” Thndr” المتخصصة في مداولة الأسهم و التي جاءت في المركز السادس , بينما حلت شركة “Pylon “المقدمة لحلول الطاقة الذكية و إدارة البنية التحتية في المركز السابع بإجمالي تمويلات قيمتها 19 مليون دولار .

و احتلت شركة “Sylndr” للتجارة الإلكترونية المركز التاسع بإجمالي تمويلات 12.6 مليون دولار , بينما جاءت شركة “نقلة” لحلول النقل الذكي فى المركز العاشر بإجمالي تمويلات 10.5 مليون دولار , مقابل 9.6 مليون دولار جمعتهم شركة “Mylerz” لتكنولوجيا توصيل الطلبات و التي جاءت في المركز الحادي عشر .

أما شركة وصلة “Wasla” لخدمات التسوق الإلكتروني فحلت في المركز الحادي عشر لحصدها تمويلات بقيمة 9 ملايين دولار , مقابل 7 ملايين حصدتها شركة “يلا في السكة YFS ” للخدمات اللوجستية الذكية و التي احتلت المركز الثاني عشر , بينما احتلت شركة “ناوي” للتكنولوجيا العقارية المركز الثالث عشر بإجمالي تمويلات بقيمة 5 ملايين دولار , مقابل 5 ملايين دولار حصدتها شركة “Milezmore” لتكنولوجيا توصيل الطلبات و التي جاءت في المركز الرابع عشر .

و في سياق متصل , قالت نيهال الشامي مديرة قسم التسويق بمسرعة الأعمال “فلك” إن القائمة تضمنت أكثر الكيانات الناشئة حصدا للتمويلات، مشيرة إلى أنهم من أكثر الشركات الناشئة تقديما للخدمات على أرض الواقع , علاوة على تحقيقهم لمبيعات كبيرة و امتلاكهم إستراتيجيات طموحة للتوسع .