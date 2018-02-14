مسرح جامعة القاهرة يشهد عروضاً فنية للفرقة الشعبية الصينية

أحمد اللاهونىاستضافت جامعة القاهرة الفرقة الشعبية للفنون الصينية، التى تزور مصر حالياً لتقديم عروضها الفنية والاستعراضية بمناسبة مهرجان عيد الربيع الصيني.وقدمت الفرقة الصينية على مسرح جامعة القاهرة، مساء أمس 13 فبراير الحالى، باقة من أشهر الأغانى والاستعراضات والألعاب والأكروبات، بحضور طلاب

أحمد اللاهونى

استضافت جامعة القاهرة الفرقة الشعبية للفنون الصينية، التى تزور مصر حالياً لتقديم عروضها الفنية والاستعراضية بمناسبة مهرجان عيد الربيع الصيني.

وقدمت الفرقة الصينية على مسرح جامعة القاهرة، مساء أمس 13 فبراير الحالى، باقة من أشهر الأغانى والاستعراضات والألعاب والأكروبات، بحضور طلاب وأساتذة الجامعة الذين امتلأت بهم قاعة الاحتفالات الكبرى وتفاعلوا مع العروض الفنية المتنوعة التى قدمتها الفرقة والتى شهدت إبهارا متواصلا ومتعة بصرية بالانتقال من فقرة لأخري، إلى جانب اللياقة البدنية العالية لأعضاء الفرقة.

يذكر أن الاحتفالات بعيد الربيع عند الصينيين من أبرز وأهم الأعياد ويرجع تاريخها إلى حوالى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، حيث يعتقد الصينيون أن الطبيعة تعطى فى ذلك الوقت كل ما تحتاجه البشرية من بذور وثمار، وهو من أكبر الاحتفالات التى تقام فى العالم، ويحتفلون به من خلال عدد من ألوان الفنون والأكروبات.

