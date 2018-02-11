مسرح الطليعة يفتتح يوتيرن.. الجمعة

سلوى عثمان قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى الجديد "يوتيرن - U turn" سيتم إفتتاحه، الجمعة المقبلة، الموافق 16 فبراير، وذلك فى الساعة السادسة والنصف على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح…

سلوى عثمان

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى الجديد “يوتيرن – U turn” سيتم إفتتاحه، الجمعة المقبلة، الموافق 16 فبراير، وذلك فى الساعة السادسة والنصف على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

وتدور فكرة العرض، كما قال مخرجها السعيد المنسى، حول فكرة الإنسانية التى تخلينا عنها، ولعنة الدم التى تطارد الإنسان منذ الخطيئة الأولى عندما قتل قابيل أخيه هابيل.

“يوتيرن U turn” منقول عن نص “نجونا بأعجوبة” لثورنتون وايلدر، درماتورج وأشعار سامح عثمان، بطولة شريف خيرالله، هايدي عبد الخالق، ريهام أبو بكر، سوزان مدحت، مشيل ميلاد، ريتا هاني، إسلام علي، هشام فهمي، نرمين نبيل، ديكور وملابس محمود الغريب، تأليف موسيقي صادق ربيع، آداء حركي عمرو باتريك، مكياج إسلام عباس، جرافيك وتصميم دعاية محمد يحيي.