مسرح الدولة يعلن كشف حساب 2017

سلوى عثمانأعلن البيت الفني للمسرح عن كشف حسابه لعام 2017، والتى ستنتهى خلال الأيام المقبلة، ليستقبل العام بعروض جديدة يتم الترتيب لها حاليًّا، وبلغ عدد العروض التى تم إنتاجها للكبار وأيضًا للفرق الخاصة بالأطفال 29 عرضًا مسرحيًّا، كما تم إعادة عرض 31 مسرحية أُنتجت العام الماضي.قدمت فرقة المسرح

سلوى عثمان

أعلن البيت الفني للمسرح عن كشف حسابه لعام 2017، والتى ستنتهى خلال الأيام المقبلة، ليستقبل العام بعروض جديدة يتم الترتيب لها حاليًّا، وبلغ عدد العروض التى تم إنتاجها للكبار وأيضًا للفرق الخاصة بالأطفال 29 عرضًا مسرحيًّا، كما تم إعادة عرض 31 مسرحية أُنتجت العام الماضي.





قدمت فرقة المسرح الكوميدي أنارت مسرح ميامي وبيرم التونسي بالإسكندرية بـ5 عروض مسرحية خلال العام، وهى “العشق المسموع”، و”ميتين من الضحك”، و”العسل عسل”، و”الهرم ده بتاعى”، و”سيلفي مع الموت”.

أما فرقة “مسرح السلام” فقدمت عروض العام على مسارح السلام والبالون والجمهورية، وعدد العروض بلغ 5 هى “قواعد العشق 40″، و”محمد صلى الله عليه وسلم”، و”الحلفة التنكرية”، و”ولاد البلد” و”فرصة سعيدة”، وهو نفس العدد الذي قدمته فرقة مسرح الطليعة على قاعات صلاح عبد الصبور وزكي طليمات، والعروض كانت “عرض الجلسةـ شغل عفاريت” و”يوم أن قتلوا الغناء” و”واحدة حلوة” و”كأنك تراه” و”السيرة الهلامية”.

وفرقة مسرح “الغد” أنتجت أربعة عروض مسرحية هى “شامان”، و”لعبة العراف” و”حلم وكداب” و “الثامنة مساء”، أما فرقة المسرح القومي ثلاثة عروض من إنتاجه، وهى المحاكمة، و أمسية “قمر العشاق”، و”ألف ليلة وليلة”، واستضاف مسرح البالون العرض الذي أنتجه مسرح الشباب فى شهر يونيو، وهو “ورد وياسمين”.

وفرقة مسرح “الساحة” قدمت عرض “دكتوراه فى الحب” بالقاهرة والإسكندرية، وفرقة إسكندرية قدمت عرض “الجلف”، كما قدمت فرقة “مسرح ملك” مسرحية “ابن الإيه”.

رفعت العديد من عروض مسرح الدولة لافتة “كامل العدد” هذا العام، حيث وصل عدد مشاهدى عروض البيت الفنى هذا العام إلى 200 ألف مشاهد، بالإضافة إلى عروض التجوال التى كانت مفتوحة بالمجان لجمهور المحافظات، والتى يصل عدد مرتاديها فى الساحات المفتوحة للآلاف، ليصل اجمالى الأعداد الى 250 ألف مشاهد.

كما وصلت إيرادات البيت الفنى للمسرح هذا العام إلى 5 ملايين جنيه، من خلال تذاكر تتراوح أسعارها بين 15 و100 جنيه كحد أقصى فى فرق “القومى، الحديث، الكوميدى” فقط، يتربع على عرش الإيرادات عرض “قواعد العشق 40” الذى وصلت إيراداته إلى المليون ومئتى ألف جنيه، من خلال 131 ليلة عرض، وهى أعلى عدد ليالى عرض لهذا العام لعرض واحد، بنجاح جماهيرى كبير، وحقق عرض الأطفال “سنووايت” الذى وصلت إيراداته إلى 450 ألف جنيه عن ما يقرب من 90 ليلة عرض، إجمالى عدد مشاهدين تجاوز الـ30 ألف مشاهد لتذكرة لم تتجاوز 20 جنيهًا، ليصبح أعلى عدد مشاهدين خلال العام، كما حقق عرض “يوم أن قتلوا الغناء” إيرادات لافتة وحضورًا جماهيريًّا كبيرًا حيث تعدت إيراداته 700 ألف جنيه، ووصل عدد المشاهدين إلى 28 ألف مشاهد.

وبالنسبة لـ”مشروع تجوال” بالمحافظات والقرى تضمنت خطة تجوال هذا العام تقديم مسرحيات بمحافظات أسوان والأقصر وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبورسعيد والإسكندرية وقنا وأسيوط والمنيا والغردقة، والعروض التى قدمت منها “أنبوكس” و “عاشقين ترابك”، و”الحلال”، و”كأنك تراه”.

شارك مسرح الدولة ضمن فاعليات “المهرجان القومي للمسرح”، وحصلت العروض على عدة جوائز، وهى جائزة أفضل عرض مسرحي، جائزة أفضل إخراج مسرحى للمخرج تامر كرم ،وجائزة افضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل، جائزة أفضل ديكور لمحمد سعد، جائزة أفضل إضاءة أحمد عبد المعبود، وأفضل ملابس لأميرة صالح، عن عرض “يوم أن قتلوا الغناء”، أفضل آداء تمثيلى نساء لمروة عيد عن مسرحية “واحدة حلوة”، كما حصل إسلام عباس وعمرو البطريق على شهادات تقدير عن عرض “الجلسة– شغل عفاريت”، كما حصل الفنان بهاء ثروت على أفضل أداء تمثيلي رجال عن العرض المسرحى “قواعد العشق 40” وشهادة تقدير للمطرب سمير عزمى عن غنائه فى “قواعد العشق 40”.

كما شارك عرض “الإنسان الطيب” من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الثانية، وفازت الفنانة نجلاء يونس بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها بالعرض، وجائزة أفضل موسيقى، وجائزة أفضل إخراج لمخرج العرض السعيد سليمان.

وشارك ثلاثة عروض بفاعليات لمهرجانات عربية، فشارك عرض “قواعد العشق الأربعين” في مهرجان البحرين الدولى للموسيقي في دورته 26، وعرض “سيلفي مع الموت” شارك ضمن مهرجان “أربيل الدولى للمسرح” بكردستان العراق، كما شارك عرض “الجلسة” ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان العربى الذى تنظمه الهيئة العربية للمسرح بتونس يناير 2018 ضمن عروض مسابقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

وقامت العديد من الفرق بتقديم فاعليات خاصة، ومن أبرزها فى عام 2017 فاعليات برنامج “مبادرة مصر المواجهة” والذي قدم على جميع مسارح القاهرة والإسكندرية والتي قدمت عروضها مجانًا للجمهور، وتنوعت من عروض مسرحية وحفلات غنائية بمشاركة فرق للإنشاد الديني والترانيم القبطية، إضافة إلى مشاركة الفنانين أحمد الحجار، أحمد حجازى، سمير عزمي، فاطمة محمد علي، أحمد إسماعيل. بجانب تقديم عدد من العروض المسرحية منها “الحلال” لفرقة مسرح الطليعة ، “على اسم التاريخ” للفنان محمود مسعود، “مديح المحبة” بطولة سوسن بدر لفرقة المسرح القومي، وفرقة “أوبرا عربي” للفنان محمد مصطفى.

ونظم “مسرح ملك” مهرجان “فرق بلا مكان” هذا العام، يشمل عروضًا مسرحية للفرق المستقلة وفرق الهواة، استمر المهرجان لمدة 5 أيام، تضمّن 10 عروض مسرحية.

كما أطلق فرقة “مسرح الشباب” عن برنامج الورش التدريبية وقال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب إن ورشة “ابدأ حلمك” هى ورشة متخصصة لتعليم فنون التمثيل والأداء، يتم التدريب خلالها على فنون التمثيل والإخراج ومهارات الارتجال، الكتابة، الديكور، الأزياء، الغناء والموسيقى والرقص، وتستمر الورشة 6 أشهر، بدأت الدعوة للتقدم للورش من يونيو 2017، تقدم للورش ما يقرب من 5200 شاب، تم اختبار 4500 منهم، وتم قبول 150 حيث تنتهى بمشروعات تخرج وعرض مسرحى كبير يقدم للجمهور ، ويشارك فى التدريب بالورشة مجموعة من المتخصصين فى فنون الأداء بإشراف المخرج أحمد طه، ويشترط لدخول الورشة أن تكون الفئة العمرية ما بين 18 و45 سنة، تتضمن الورشة 588 ساعة تدريب، منهم 114 ساعة للتدريب على التمثيل، تنتهى بعروض تطبيقية لكل عنصر من عناصر الورشة، بالإضافة لعرض متكامل لكل مجموعة من الورشة، التى تنقسم إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 50 مشاركًا.

ومن ضمن مشروع الورش أيضًا ورشة “بيت الحواديت “علي التدريب على فن الحكى “كتابة،وآداء” يتدرب فيها المتقدمين على مهارات كتابة الحكايات الشخصية وتقديمها للجمهور وأيضا التدريب على مهارات مختلفة تدعم آداء المتدربين في الحكي كالرقص ،والغناء،وألعاب المهرج، ومدة ورشة الحكى شهرين وتختتم بمجموعة من عروض الحكى الفردية والجماعية ، و يشرف على ورشة “بيت الحواديت” الفنان محمد عبد الفتاح، الفرقة أيضًا تقيم عددًا من الورش منها ورشة الارتجال للفنان سامح بسيونى، والتى تقدم لها بالفعل 150 شابًّا وشابة، تم قبول 30 منهم، وينتج عن الورشة عرض “يوم معتدل جدًّا”، بالإضافة أيضًا لعدد من مشاريع الورش والتى تعمل الفرقة على الإعداد لها حاليًّا، منهم ورشة “المصنع” والتى تستخدم عناصر من البيئة المحيطة لعمل إيقاعات موسيقية، ويشرف عليها الفنان يعقوب وجيه، وورشة تسويق المنتج المسرحى لحازم مصطفى، وغيرها من الورش، أقيمت احتفالية تدشين الورش بحضور السيد وزير الثقافة فى ديسمبر 2017.