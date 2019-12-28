مسرح الدولة في 2019 يصل إلى 900 ألف مشاهد و«الطوق والأسورة» تحصد الجوائز (صور)

قدمت فرق مسرح الدولة مسرحيات طوال العام على مسارح القاهرة والإسكندرية ، كما قدمت مسريات عديدة بـ 14 محافظة مختلفة

شهد عام 2019 العديد من الظواهر والمهرجانات والفاعليات بالمسرح المصري طوال العام، كما كان مسرح الدولة له نشاطا ملحوظا بالقاهرة والاسكندرية ومحافظات آخري.

قدمت فرقة ” المسرح القومي ” هذا العام مسرحيتين ، الأولى :”يعيش أهل بلدي”، والثانية هي “المتفائل” ، أما فرقة “المسرح الكوميدي” فقد أنتجت مسرحيات “الحالة توهان” و “رسائل العشاق”.

كما أعادت فرقة “المسرح الحديث” تقديم مسرحيات “شهد الصبار” و “قواعد العشق 40″، و تجولت بعروض “ولاد البلد” و “أمر تكليف” بالمحافظات ضمن خطة تجوال العروض. مسرحية المتفائل

كما أعادت فرقة “مسرح الطليعة” مسرحيات “الطوق والأسورة”، و”نوح الحمام” و “كانك تراه” و”يوم أن قتلوا الغناء”، وقدمت مسرحيات “شباك مكسور” ، و”في الانتظار” و “حريم النا “، أما فرقة مسرح الغد فأعادت تقديم مسرحية “الحادثة”، وافتتحت مسرحية “ظل الحكايات”.

وقدمت فرقة “مسرح الشباب” هذا العام مسرحيات : “جاري التحميل” و”خفيف الروح” و”ترنيمة الفلاح الفصيح” و”بيت الأشباح”، و”مترو”، و”البخيل”. مسرحية نوح الحمام

أما فرقة “مسرح الساحة” فقدمت مسرحيات “صحينا يا سينا”، كما قامت فرقة ” مسرح التجوال والمواجهة” بتقديم مسرحيتي :”اشاعات اشاعات”، و”رحلة سعيدة”.

كما أشرفت الفرقة على تنظيم جولات لعرض “أمر تكليف” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظات أسوان، سوهاج، الفيوم، المنيا، بني سويف، وعرض “ولاد البلد” من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظات سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، جنوب سيناء،المنيا، أسيوط ، و عرض ” رحلة سعيدة” من إنتاج الفرقة بمحافظات الاسكندرية، الغربية . مسرحية الحادثة

35 ألف مشاهد زيادة عن العام الماضي

زاد عدد المشاهدين للعروض المسرحية التابعة لمسرح الدولة بالقاهرة والاسكندرية 35 ألف متفرج عن العام الماضي، ليصل عدد الحضور لـ 384 ألف مشاهد، بالاضافة إلى جمهورالمحافظات و الذي وصل إلى 500 ألف مشاهد، ما بين المسارح و الساحات و المدارس،و التي كانت عروضها بالمجان .

وهذا العدد الذي يقترب من 900 ألف متفرج شاهدوا هذا العام 22 مسرحية جديدة ، و تم إعادة تقديم 50 مسرحية آخري تم إنتاجها في مواسم مسرحية سابقة. مسرحية الطوق والأسورة

“الطوق والأسورة” عرض الجوائز في 2019

تعتبر مسرحية “الطوق والأسورة” هي التى حصلت على أكبر عدد جوائز من مسرحيات البيت الفني للمسرح هذا العام، كما شاركت بمهرجانات عربية عدة ، ففاز العرض بجائزة أفضل عرض عربي بـ”مهرجان المسرح العربي” بدورته الـ ال11، و هي المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي يفوز فيها عرض مصري بهذه الجائزة ، كما نالت جائزة أفضل عمل متكامل بمهرجان “أيام قرطاج” بتونس.

كما شاركت المسرحية ضمن فاعليات “أيام الشارقة المسرحية بالإمارات. مسرحية ولاد البلد

“ولاد البلد” على قمة ليالي العرض و2000 اشتراك هذا العام

وصلت مسرحية ” ولاد البلد ” هذا العام لقمة عدد ليالي العرض، حيث وصلت ليايلي عرضها إلي 120 ليلة عرض.

ووصل عدد المشتركين بكارنيهات لمشاهدة مسرحيات الدولة هذا العام 2000 اشتراك للأفراد والمؤسسات منها نادي قضاة مصر، نقابة المهندسين، نقابة الصحفيين، مصلحة الضرائب، و غيرها مسرحية رسائل العشاق

مسرح الدولة يتعاون من الهيئات الأخرى

تعاون البيت الفني للمسرح مع عدد كبير من المؤسسات لتقديم العروض المسرحية لجمهور متنوع و مختلف، فهذا العام كان هناك تعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، و هو تعاون دائم و مستمر يساعد في تحقيق خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات و القرى، وتعاون آخر مع الهيئة العامة للكتاب من خلال معرض فيصل للكتاب، و معرض الاسكندرية للكتاب .

ومن خارج وزارة الثقافة جري التعاون مع وزارة التعليم العالى، ووزارة التربية و التعليم، لما يقدموه من تسهيلات لتقديم عروض البيت الفني للمسرح داخل الحرم الجامعي أثناء تقديم العروض بالجامعات ، و المدارس بالمحافظات المختلفة، مؤسسة اسمعونا . مسرحية البخيل

البيت الفني يستضيف ثلاثة مهرجانات ومشروع لتصوير مسرحيات الدولة

أقيمت على مسارح البيت الفني للمسرح هذا العام لأول مرة فاعليات الدورة الـ 11 لمهرجان المسرح العربي ــ يقام كل دوره بدولة عربية ــ ، والمهرجان الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 26 ، والمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12

كما أن عام 2019 شهد مساعي عديدة لإيجاد حلول للاحتفاظ بالمسرحيات التى يتم إنتاجها من قبل مسرح الدولة ، وعقد بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام لتصوير عروض البيت الفني للمسرح احترافيا ، استعداد لمشروع تسويق المسرحيات للقنوات التلفزيونية ، و ذلك لنشر العروض المسرحية على أوسع نطاق ممكن . مسرحية شباك مكسور

8 مسرحيات تتجول بـ 14 محافظة لفرقة المواجهة والتجوال

هذا العام كان هناك نصيب لتجوال المسرحيات بالمحافظات ، حيث توجهت 8 عروض مسرحية لـ 14 محافظة، داخل المراكز و القرى و النجوع، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية،و تستمر هذه الخطة حتى شهر ابريل من العام المقبل ، تقوم على تنفيذ هذه الخطة “فرقة مسرح المواجهة و التجوال ” ، و التى انشئت خصيصا لانتاج عروض مناسبة للتجوال داخل أماكن غير معدة للعروض المسرحية، بالاضافة الى تنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح بمختلف المدن المصرية،

وقدم هذا العام ما لا يقل عن 250 ليلة عرض بـ 14 محافظة معظمهم بالوجه القبلي و منهم قنا، المنيا، الأقصر، أسيوط، سوهاج، … و غيرها ، و ليس فقط بمراكز المحافظة ، بل بقراها و مدارسها و جامعاتها .

فرقة مسرح المواجهة و التجوال بدأت كشعبة مسرحية تابعة لفرقة المسرح الحديث، وكانت مسئولة عن تجوال العروض المسرحية بالمحافظات، و ذلك في حاولة لأن تصل الخدمة الثقافية و العروض المسرحية الإحترافية لأقصى المناطق بعدا عن القاهرة، ثم أصدرت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة قرارا بتحويلها الى فرقة خلال شهر نوفمبر الماضي . مسرحية ظل الحكايات

والدفعة الثانية لورشة “ابدأ حلمك” تقدم 58 ممثلا وممثلة شباب

أقامت فرقة ” مسرح الشباب ” ورشة بعنوان ” أبدأ حلمك ” وتخرجت الدفعة الثانية منها هذا العام ومن المقرر أن يقدم عرضهم للجمهور في فبراير القادم ، وعددهم 58 ممثلا وممثلة، كما تقدم للدفعة الثالثة أكثر من 3200 متدربا نجح منهم 50 واحدا ، ومدة الورشة ستة أشهر.

والدفعة الأولي للورشة كانت عرضت مسرحية ” بيت الأشباح ” لأيام عديدة على المسرح العائم الصغير ولاقي نجاحا كبيرا .