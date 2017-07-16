مسرحيون يرفعون شعار لا للمنع.. والوزير بحديقة الحيوان!

زين العابدين فؤاد: يجب أن يقوم المثقفون للدفاع عن حقهم في حرية الإبداع مها عفت: أمر مؤسف أن يحابوا الفن ويتركوا الإرهاب إيمان الصيرفي: المصنفات الفنية فقط هي المنوط بها المنع والمنح علي راشدانتفض أكثر من 140 مسرحيا ومثقفا مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد منع عرضين مسرحيين بدمياط، وذلك

زين العابدين فؤاد: يجب أن يقوم المثقفون للدفاع عن حقهم في حرية الإبداع

مها عفت: أمر مؤسف أن يحابوا الفن ويتركوا الإرهاب

إيمان الصيرفي: المصنفات الفنية فقط هي المنوط بها المنع والمنح



علي راشد

انتفض أكثر من 140 مسرحيا ومثقفا مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعد منع عرضين مسرحيين بدمياط، وذلك بإصدارهم لبيان أعلنوا فيه عن غضبهم لمنع العرضين اللذين كانا ضمن مسابقة نوادي المسرح بفرع ثقافة دمياط لأسباب أمنية، وذلك بالرغم من إجازة العرضين من جانب اللجنة المختصة، ولفتوا إلى أن هذا المنع قد يتيح الفرصة لحالات مصادرة أخرى لحرية الإبداع، وطالبوا وزير الثقافة بالتحقيق فيما حدث وحماية حق الشباب الذين تم منع عرضيهما، وأرفقوا بالبيان نصوصا من الدستور تؤكد على الحريات وعدم المنع والمصادرة.

وبالرغم من ذلك لم يلتفت وزير الثقافة حلمي النمنم لهذا البيان ولو بتصريح وتجاهل الأمر وخلت صفحة الوزارة من أية بيانات حول الأمر فقط كان وزير الثقافة اليوم في حديقة الحيوان لافتتاح أول مكتبة متنقلة!

فمن جهته أكد الشاعر زين العابدين فؤاد، إلى أن المسألة ليست مجرد عروض مسرحية تم وقفها وإنما الأمر أيضا يخص المهرجان القومي للمسرح والذي بدأ في افتتاحه بفيلم ينفي حدوث ثورة في مصر وهي ثورة 25 يناير ، كما أن أمر المنع يقع في إطار الحريات العامة والتي جزء منها حرية الإبداع والآن هناك اعتداء على الحريات العامة بما فيها حرية الإبداع والتصدي لذلك واجب على الجميع.



وأشار إلى أنه لم يوقع على البيان الصادر مؤخرا ضد وزير الثقافة وقام بالتوقيع على بيان منع العروض المسرحية وذلك لأن الأمر ليس في شخص الوزير أو من هو الوزير وإنما في السياسات العامة، مؤكدا أن أي مجهود ولو صغير يقوم به المثقفون ولو كان بيانا لا يجب أن نستهين به لأن المثقفين يجب ان يقوموا بدورهم في الحفاظ على الحريات وما يخصهم فيها وهو حرية الابداع ، ولدينا قانون بشع يجب التصدي له هو الآخر وهو قانون ازدراء الاديان وهو في الحقيقة ازدراء للعقل المصري لأن هناك أناس كثيرون يزدرون الأديان عبر الفضائيات وفي المساجد والزوايا ولا نفعل معهم شيء ويظهر القانون فقط ويتم تطبيقه مع المثقفين مثل أحمد ناجي أو إسلام البحيري وغيرهم فهو قانون لا يتم تطبيقه إلا على من يفكر.

وقالت الفنانة مها عفت :” إن قصة المنع مرفوضة تماما لأنها ضد حرية الابداع والدستور الذي يكفل الحرية للجميع وليس من حق الامن ولا أي طرف ديني أن يمنع عرضا طالما تمت الموافقة عليه من إدارة المهرجان وجهاز الثقافة الجماهيرية الذي يتهاوي لم يمنعه، فلماذا يمنع وكيف نحاسب على أفكارنا ويردون أن تكون الأفكار واحدة دون اختلاف؟، كما أنه لا يجب منع عرض طالما لم يحرض على العنف أو الإرهاب ، وسبب المنع بوجود ممثل أو مخرج له نشاط سياسي أمر غريب لأنه سيكون ذريعة لمنع الكثيرين بعد ذلك في كل المجالات”.

كما لفتت عفت إلى أن موقف وزارة الثقافة سلبي جدا تجاه ما حدث بالرغم أنه مهرجان لنوادي المسرح الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة وما يقوم به شباب صغير يجب تشجيعهم على الفن وليس إحباطهم ، كما أنه لا يوجد مسئول واحد تحدث عن المنع سواء رئيس الهيئة أو مدير المهرجان الذي قال كلمتين واختفى وكأن المهرجان لقيط ولا أحد يتحدث باسمه.

وتساءلت عفت :” لماذا يحاربون اشخاص تمارس الفن وتاركين الإرهاب إنه أمر مؤسف جدا”.



وأشار المخرج المسرحي إيمان الصيرفي، إلى أن هذه هي المرة الأولى أن يكون شرط منع العروض المسرحية أمنيا فطالما كان المنع والمنح يخص جهاز محدد وهو الرقابة على المصنفات الفنية وهو الوحيد المنوط به المنع او التصريح لأي عرض من العروض، وبخلاف ذلك افتئات على حق اصيل ودستوري ان اجهزة الثقافة يتم اختراقها واجهزة اخرى تقوم مقامها وبالتالي وقف المثقفون في هذا الاتجاه، لأنه لو ترك سنرى بعد ذلك أشياء أخرى يتم منعها، كما أنه من الغريب أن الجهاز الذي يواجه الارهاب يضع المبدع او الشاب الذي يحاول أن يعبر عن وجهة نظره منحازا للخصم الذي من المفترض أن تواجهه الشرطة والذي يتمثل في الدواعش وممثلي الظلام من جماعات التكفير والارهاب في الوقت الذي ينادي فيه الكثير بضرورة وجود القوة الناعمة المتمثلة في الثقافة والفنون لمحاصرة منابع الارهاب خاصة في الاقاليم لأنها محرومة من معظم أدوات الابداع ويعتبر المسرح وفنون الابداع بشكل عام والأدب هي متنفس هؤلاء الشباب وبالتالي لا تراهم في غرز المخدرات ولا زوايا الإرهابيين وما حدث ينذر بعواقب وخيمة لمجتمعنا إن مُنع مجموعة من الشباب من طرح أفكارهم بهذه الصيغة المرفوضه تماما.

ووضع المخرج عصام السيد مجموعة من التساؤلات حول مشهد المنع عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك قال فيها: “أسئلة في قضية منع الأمن لعروض مسرحية هل صحيح أن هذه ليست المرة الأولى في نفس الموقع؟ هل هناك خلافات بين أحد المسئولين بالموقع وأحد الممنوعين؟ وهل صحيح أن المنع تم بناء على بلاغ من هذا المسئول للأمن؟ وهل الأمن في دمياط لا يعلم أن هناك أجهزة من حقها محاسبة العروض وإجازتها أو منعها؟ هل يعلم أن هناك دستورا يحمي حرية الإبداع؟ وهل يعلم أنه لا يجوز منع أشخاص من الإبداع بحكم هذا الدستور؟ وهل صحيح أن مكتب السيد وزير الثقافة اهتم بالواقعة؟ وهل صحيح أنه لو ثبت تورط أحد المسئولين واستقوائه بالأمن أنه سيعزل؟ وهل صحيح أن وزارة الثقافة ستظهر العين الحمراء فيما يخص حرية الإبداع لأول مرة؟”.