مسرحية «رصد خان» .. الكنز يقتل الأحفاد (صور)

قدمت فرقة صلاح حامد بقصر ثقافة الفيوم، العرض المسرحي « رصد خان » على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الخامسة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتى يتم إهدائها لروح المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، و تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وذلك التعاون بين قطاعات الوزارة، ويستمر حتى ٢١ يونيو الجارى.

حضر العرض رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي جلال عثمان، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان من د. هدى وصفى، المخرج ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى مهندس الديكور ، والموسيقار أحمد حمدى رؤوف ، والعديد من النقاد والمخرجين والمسرحيين .

في «رصد خان».. طريق يحذر من الطمع

تدور أحداث عرض « رصد خان » داخل قصر ابن غانم، حيث يجتمع أحفاده لاستلام ورثته بعد وفاته، لكن بعد وصولهم يفاجئون أن ميراث ابن غانم عبارة عن القصر فقط. ويتم حبس الجميع داخل القصر.

ثم يكتشفون كتابات فرعونية على جدران القصر تشير إلى وجود كنز كبير تحت هذا القصر، لكنه مرصود برصد قوى، ولا يمكن الوصول إليه إلا بالدم، وهنا يبدأ الجميع في قتل بعضهم البعض واحدًا تلو الآخر، حتى يتم قتلهم جميعًا، ولا يحصل أحد على الكنز

يأتي العرض في قالب تراجيدي، حول صفة الطمع والجشع لدى البعض، وهناك مشاهد تم الاستعانة فيها بالتعبير الحركي

العرض من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج أحمد السلاموني، وديكور وملابس محمد فتحى، وإعداد موسيقي محمود صلاح حامد، و كيروجراف حسام كامل، و مخرج منفذ أحمد صلاح حامد، بطولة رانيا شعبان فى شخصية ديما، وولاء شعبان سجايا، وأحمد عبد الحليم ميمون الشحات، وباسم نبيل صالحين بك، مروان الياس، مصطفى سيد كافور، محمد فاروق سنمار.