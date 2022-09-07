مسح: 14% من ملاك آيفون يرغبون في الترقية إلى الموديل الأحدث

هناك نسبة تصل إلى 14% من ملاك تليفون آيفون ( iPhone ) يرغبون في الترقية إلى الموديل الأحدث فور إطلاقه، بحسب مسح نشره موقع سيفنجس دوت كوم.

ومقابل هذا، خططت نسبة لا تزيد عن 10% للترقية إلى آيفون 13 (iPhone 13 ) في عام 2021.

ومن بين المشاركين الذين أعلنوا رغبتهم في الترقية، كانت ميزة رفع سرعة المعالجات هي الأكثر استحواذا على اهتماماتهم، وتلتها السعة التخزينية الأكبر والكاميرا الأكثر تطورا.

المسح الذي جرى الشهر الماضي عبر الإنترنت شمل 1,504 مستخدم لجهاز الآيفون في الولايات المتحدة لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.