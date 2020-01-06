مسح: واتس اب وفيسبوك بسعر 535.73 يورو و 100 يورو شهريا

مجانية واتس اب وفيسبوك تزيد من صعوبة قياس مساهماتهما في إجمالي الناتج المحلي

اقترحت دراسة حديثة أسعار لتطبيقات مجانية مثل واتس اب وفيسبوك، حيث قالت مجموعة من المستخدمين إنهم مستعدين لسداد مبلغ 535.73 يورو و 100 يورو على التوالي شهريا نظير الحصول عليهما.

سعر فيسبوك

وحسب بلومبرج، حددت الدراسة سعر الاستخدام الشهري لتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس اب وفيسبوك وتويتر .

وذلك بعد أن لاحظ الباحثون أن إتاحتها بشكل مجاني لا يعني أن مساهماتها محدودة في اجمالي الناتج المحلي.

فوائد جمة

تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتس اب يتم استخدامها بشكل مجاني لكنها مقابل هذا تقدم فوائد جمة للمستخدمين.

وكان هذا هو الدافع وراء سعي الباحثين لتحديد أسعار هذه التطبيقات وصولا لتحديد حجم مساهماتها في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

التخلي عن فيسبوك

وسعى باحثو معهد ماستشوستس للتكنولوجيا الإجابة على السؤال التالي: هل أنت مستعد للتخلي عن فيسبوك في الشهر مقابل حصولك على مبلغ 50 دولار؟

ورأي الباحثون أن الإجابة على هذا السؤال ستساعد الاقتصاديين على تحديد حجم مساهمة التكنولوجيات الجديدة في إعادة تشكيل الاقتصاد والحياة البشرية.

الناتج المحلي

وتوصل الباحثون إلى أن تقدير حجم الفائدة التي تقدمها شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين يشير إلى أنها تضيف نسبة 0.11% سنويا إلى إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

وحسب بلومبرج، تم التقدم السبت الماضي بورقة بحثية للإجابة على هذا السؤال لعرضها في الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأمريكية في سان دييجو.

تأثير التكنولوجيا

وحاولت الدراسة تناول مشكلة اوسع نطاقا تواجه الاقتصاديين تتعلق بحجم تأثير التكنولوجيا على حياتنا.

لو تم قياس هذا الأمر بطريقة تقليدية لتم الاكتفاء بتحديد حجم الثراء والثروة التي جلبتها التكنولوجيا.

ثروات الأفراد

ومن المعروف أن ثروات الأفراد تنعكس تلقائيا على إجمالي الناتج المحلي.

مجانية التطبيقات التي غيرت وجه المجتمع كانت هي المشكلة التي واجهت الباحثين وقلصت قدرتهم على قياس مساهمة هذه التكنولوجيات في إجمالي الناتج المحلي.

سعر مضمر

ويشير الباحثون إلى أن السلع والخدمات المجانية لها سعر مضمر غير ظاهر.

أكثر انتاجية

ويقول البحثون أننا نحصل على تطبيقات مجانية مثل فيسبوك وتويتر ونستمتع بخدمات خرائط ال جي بي اس وغيرها من التطبيقات المثبتة على المحمول الشخصي برغم أنها تجعلنا أكثر انتاجية وتحسن حياتنا.

استطلاعات

وقام الباحثون لذلك بإجراء عدة تجارب واستطلاعات بهدف تحديد القيمة النقدية التي يرى الناس أن هذه التطبيقات والخدمات المجانية تحققها.

وتمكنوا بذلك من إنشاء بديل لإجمالي الناتج المحلي اطلقوا عليه اسم GDP-B. ولم يكن هذا البديل يستند إلى التكاليف الفعلية بل إلى المنافع المحققة.

فيسبوك

وأظهرت عينة من مستخدمي الانترنت في الولايات المتحدة أن متوسط سعر التخلي عن فيسبوك تصل إلى 42.17 دولار في الشهر.

وتم سؤال مجموعة منفصلة في هولندا حول أسعار التطبيقات التكنولوجية.

واتس اب

وتصدر القائمة تطبيق واتس اب المملوك لفيسبوك بسعر يصل إلى 526.73 يورو (598 دولار) نظير التخلي عن استخدام التطبيق لشهر واحد.

وحل في المرتبة الثانية تطبيق فيسبوك مسجلا سعر 100 يورو.

تويتر

أما تطبيق تويتر الذي تبين استخدامه من قبل ثلث المجموعة فلم تتجاوز قيمته سعر 1 يورو.

وقال الباحثون أن ال GDP-B وغيره من المعايير المقترحة في هذه الدراسة تكشف بجلاء عن حجم تأثير السلع والخدمات الجديدة على الرفاة الاجتماعي وتداعياتها الملموسة على السياسات.