مسح: نمو التصنيع في روسيا عند ذروة 6 سنوات خلال سبتمبر

سجل نشاط المصانع في روسيا نموا بأسرع وتيرة في أكثر من 6 سنوات خلال سبتمبر ، كما ارتفع التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقدين، وفق نتائج دراسة مسحية نشرتها وكالة رويترز اليوم الإثنين.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير 2017.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال: “تفيد التقارير، إن الطلب القوي من العملاء وإطلاق المنتجات الجديدة وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع… كان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط”.

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.