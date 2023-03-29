مسح: معنويات المستهلكين الألمان تتجه للتحسن في أبريل المقبل

تتجه معنويات المستهلكين الألمان للتحسن في أبريل المقبل، إذ انخفضت أسعار الطاقة إلى حد ما عن مستويات قياسية كانت قد وصلت إليها، غير أن التعافي الكامل لها ليس متوقعا في المستقبل القريب، بحسب أظهر مسح أجراه معهد جي.إف.كيه ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وتوقع المعهد أن يرتفع مؤشره لمعنويات المستهلكين إلى سالب 29.5 مع الاقتراب من أبريل، وذلك من قراءة معدلة عند سالب 30.6 في مارس، وبانخفاض طفيف عن المحللين في استطلاع أجرته رويترز عند سالب 29.

وقال المعهد إن قراءة أبريل، التي تشير إلى ارتفاع للشهر السادس على التوالي، تُظهر أن مؤشر المعنويات يتجه للتعافي، لكن وتيرة النمو تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية