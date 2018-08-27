مسح للبورصة: الأفراد المصريون والمؤسسات الأجنبية يسيطران على السوق

المال- خاص كشفت مسح جديد أجرته البورصة المصرية تحت عنوان "تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو 2018 "، عن سيطرة المستثمرين المصريين على السوق على صعيد الأفراد، بينما على صعيد المؤسسات كانت الأجنبية هي المستحوذة.ويوجد 98% من المستثمرين الأفراد بالبورصة مصريون مقابل 2% فقط للأجانب

المال- خاص

كشفت مسح جديد أجرته البورصة المصرية تحت عنوان “تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو 2018 “، عن سيطرة المستثمرين المصريين على السوق على صعيد الأفراد، بينما على صعيد المؤسسات كانت الأجنبية هي المستحوذة.

ويوجد 98% من المستثمرين الأفراد بالبورصة مصريون مقابل 2% فقط للأجانب.

فيما تستحوذ المؤسسات الأجنبية على 75% مقابل 25% للمصريين، وفقا لبيان صدر عن البورصة اليوم الإثنين.

وأسفر المسح كذلك عن استحواذ المستثمرين الذكور على 70% مقابل 30 % للنساء من إجمالي المستثمرين المكودين في البورصة.



وعلى مستوى الفئات العمرية للمستثمرين الأفراد استحوذت الفئة العمرية الأقل من 21 عاما على 6% موزعة بين 47% للإناث و53% للذكور.

كما استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 40 عاما على 34% موزعة بين 30% للإناث و70% للذكور.



وكان نصيب الفئة العمرية ما بين 41 إلى 60 عاما على 42% موزعة بين 26% من الإناث 74% للذكور، والفئة العمرية ما بين 61 إلى 80 عاما استحوذت على 17% موزعة بين 34% للإناث و66% للذكور.



واستحوذت الفئة العمرية الأكبر من 81 عاما على 1% فقط من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المكودين بالبورصة موزعة بين 41% للإناث و59% للذكور.