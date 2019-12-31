مسح لقائمة الدخل فى 17 مصرفا.. من أين تأتى إيرادات البنوك ؟

شهدت إيرادات البنوك ارتفاع بمعدلات متباينة خلال النصف الأول من العام الجاري،وفقًا لمسح أجرته “المال” على شمل العوائد التى حققها 17 بنكًا في مصر.

احتل بنك قناة السويس المركز الأول من حيث معدل النمو فى إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 26.3% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ليحقق عوائد بقيمة 2.8 مليار جنيها عن الفترة من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يونيو 2019 مقابل 2.2 مليارا فى ذات الفترة من العام الماضى بزيادة بلغت 587 مليون جنيه

وجاء بنك أبو ظبي الإسلامي في دور الوصيف من حيث معدلات النمو فى الإيرادات بنسبة 24.5% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى بإجمالى إيرادات 3.7 مليار جنيه مقابل 2.9 مليارا فى الفترة من ديسمبر 2017 وحتى نهاية يونيو 2018 .

وحصد بنك الإتحاد الوطني المركز الثالث من حيث معدلات النمو فى الإيرادات بنسبة 21.9% خلال النصف الأول من العام المالي المنقضي وإجمالى عوائد بلغت 2.03 مليار جنيها مقابل 1.6 مليارا فى النصف الأول من العام 2018 ، بزيادة 356.8 مليون جنيه.

وحصل البنك العربي الأفريقي الدولي على المركز الرابع محققا نموا فى الإيرادات بنسبة 18.04% خلال النصف الأول من العام الجارى بإجمالى 628 مليون دولار مقارنة بـ 581 مليونا فى ذات الفترة من عام 2018.

واحتل بنك فيصل الإسلامي المرتبة الخامسة بنسبة نمو 17.6% ليحقق ايرادات إجمالية بقيمة 4.9 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2019 مقابل 3.9 مليارا فى الفترة ذاتها من العام الماضى ، بزيادة بلغت 694.6 مليون جنيه.

وجاء بنك الأسكندرية في المركز السادس بنسبة 17.54% ، محققا إيرادات بقيمة بلغت 7.1 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الجارى مقابل 6.05 مليارا فى الفترة من ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2018.

وحصل البنك التجاري الدولي على الترتيب السابع ، فقد سجلت إيرادات أكبر بنوك القطاع الخاص نموا بنسبة 17.5% خلال النصف الأول من العام الجارى لتصل الى 22.7 مليار جنيها مقابل 19.3 مليارا فى النصف الأول من العام قبل الماضى ، بزيادة 3.4 مليار جنيه.

وحل بنك الكويت الوطني فى المرتبة الثامنة بنسبة 16.3% خلال النصف الأول من العام الجارى ، محققا 4.2 مليار جنيها مقابل 3.6 مليارا فى النصف الأول من 2018.

واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المركز التاسع بنسبة نمو فى الإيرادات 15.08% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 3.7 مليار جنيها من 3.2 مليارا فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وجاء بنك الأهلي الكويتي في المرتبة العاشرة مسجلا نموا فى الإيرادات بنسبة 13.6% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 256.8 مليون جنيه، ليصل إجمالى العوائد 2.1 مليار جنيها مقابل 1.8 مليارا فى الفترة من ديسمبر 2017 وحتى يونيو 2018.

ترتيب البنوك وفقا لمعدلات النمو فى الإيرادات خلال النصف الأول من 2019

الفوائد تساهم بنسبة تتجاوز 90% من إيرادات البنوك المحلية

ساهمت الفوائد التى تحصل عليها البنوك فى ضخ القروض وتمويل أدوات الدين الحكومية بالنصيب الأكبر من عوائد النصف الأول من العام الجارى بنسبة تخطت 90% وفقا لمسح “المال”.

تصدر بنك الإتحاد الوطنى – مصر قائمة البنوك الأكثر إعتمادا على الفوائد فى تحقيق الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجارى ، لتبلغ عوائده من القروض والإيرادات المشابهة نحو 1.9 مليار جنيها ، شكلت 97.4% من إجمالى الإيرادات فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى يونيو 2019 ، مرتفعة من 95.9% فى النصف الأول من العام الماضى 2018.

تلاه بنك فيصل الإسلامى والذى شكلت عوائد الفائدة نسبة 96.07% من إجمالى إيراداته البالغة 4.6 مليار جنيها فى الفترة من ديسمبر وحتى نهاية يونيو الماضى مرتفعة من 95.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وحل البنك المصرى الخليجى فى المركز الثالث على الرغم من تراجع نسبة العائد من الفائدة لإجمالى الإيرادات لتشكل 94.04% خلال النصف الأول من العام الجارى مقابل 95.4% فى نصف العام الماضى ، وبلغت ايرادات الفوائد لدى البنك 3.6 مليار جنيها فى الفترة من ديسمبر وحتى يونيو الماضى مقابل 3.9 مليارا فى النصف الأول من العام 2018.

بينما عزز بنك الكويت الوطنى الإيرادات من الفوائد لتشكل 93.7% من إجمالى عوائد النصف الأول من 2019 مقابل 90.4% فى فترة المقارنة ، لتبلغ قيمتها 3.9 مليار جنيها مقارنة بنحو 3.3 مليارا .

وحصل بنك SAIB ويليه بنك بلوم بالمركزي السادس بحصة 93.07% بقيمة 2.4 مليار جنيه، من إجمالي إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه، مقابل حصة 92.9 في يونيو 2018 بقيمة ايرادات 2.1 مليار جنيه، من إجمالي 2.7 مليار جنيه.

وجاء بنك عودة في المرتبة بالمركز السابع بحصة 93% بقيمة 765.18 مليون جنيه، من إجمالي الإيرادات البالغة 822 مليون جنيه، مقابل حصة 684 مليون جنيه بحصة 92.9% من إجمالي إيرادات 735مليون نهاية يونيو 2018، بنسبة نمو تخطت 11.8%.

فيما احتل بنك الأسكندرية المرتبة الثامنة لحصص ايرادات القروض والايرادات المشابهة من الإجمالي بنسبة 92.57% بقيمة 659 مليون جنيه من إجمالي إيرادات البنك البالغة 711 مليون جنيه، مقابل 558 مليون جنيه في يونيو 2018 التي كانت تشغل 92.2% من اجمالي الإيرادات البالغة 605 مليون جنيه

وأتي في المرتبة التاسعة بنك QNB لحصص التمويلات والإيرادات المشابهة من الإجمالي بنسبة 92.54% بقيمة 161 مليون جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 174 مليون جنيه نهاية يونيو ، مقابل 92.1% من إجمالي الحصص البالغة 144 مليون جنيه من إجمالي الإيرادات البالغة 173 مليون جنيه، في يونيو السابق له

واحتل المرتبة العاشرة بنك ABC بنسبة 90.5% بقيمة 770 مليون جنيه، من إجمالي الإيرادات البالغة 850 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 87.2% بقيمة تمويلات من إيردات البنك في يونيو 2018 البالغة 882 مليون جنيه، متراجعًا بنسبة 0.008% في معدلات النمو.

نسب النمو فى عائد البنوك من القروض والإيرادات المشابهة خلال النصف الأول من 2019

نسبة عائد الفائدة لإجمالى إيرادات البنوك خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بـ 2018

البنوك المصرية تعزز إيراداتها من الأتعاب والعمولات

وعلى صعيد إيرادات القطاع المصرفي من الإتعاب والعمولات، جاءت في دور الوصيف بمتوسط حصة تخطت 9% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.

وجاء بنك كريدي أجريكول في المرتبة الأولى من البنوك التي تحقق إيرادات من الاتعاب والعمولات بحصة تجاوزت 11.7%، بقيمة 419 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، متراجعًا بنسبة 3.5%عن العام المالي السابقة له، ليشغل حصة 13.7% من إجمالي الإيرادات البالغة 3.16 مليار جنيه نهاية يونيو 2018.

وشغل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الثانية من إيرادات الإتعاب والعمولات في يونيو الماضي، بحصة تجاوزت 9.7% بقيمة 336.04 مليون جنيه من إجمالي إيرادات البنك البالغة 3.7 مليار جنيه، مقابل 10.3% من إجمالي 3.2 مليار جنيه في يونيو 2018، بنسبة نمو تجاوزت 8.4%.

وحصل بنك ABC على المرتبة الثالثة من إيرادات البنوك من الإتعاب والعمولات بنسبة 8.7%، بقيمة 74.1 مليون جنيه، من إجمالي الإيرادات في يونيو الماضي، بنسبة نمو 1.3% عن يونيو 2018، بحصة 8.2% وبقيمة 73.1 مليون جنيه.

وفيما يخص إيرادات الاتعاب والعمولات بالبنك الأهلي الكويتي، جاءت في المرتبة الرابعة، بحصة 8.5% بقيمة 182 مليون جنيه، مقابل 167.6 مليون جنيه بحصة 8.8% من إجمالي الإيرادات، بنسبة نمو 8.7% خلال العام المالي 2018-2019.

وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الخامس في إيرادات الأتعاب والعمولات بحصة 7.2%، بقيمة 1.64 مليار جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 8.4% في يونيو 2018 بقيمة 1.63 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.9% خلال العام المالي 2018 /2019.

نسبة الأتعاب والعمولات من إيرادات البنوك خلال النصف الأول من 2019

بينما حصلت إيرادات الأتعاب والعمولات بمصرف أبو ظبي الإسلامي على المرتبة السادسة من إجمالي الإيرادات بحصة 7.13% بقيمة 265.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 9.16% بقيمة 273.7 مليون جنيه، بتراجع 2.9%، بقيمة 8.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019.

فيما جاءت إيرادات واتعاب بنك عودة في المرتبة السابعة بحصة 6.87% من إجمالي الإيرادات، وبقيمة 566.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 6.9% وبقيمة 512.33 مليون جنيه، مسجلًا ارتفاع بالايرادات بنسبة 10.5% خلال العام المالي الماضي.

فيما احتلت إيرادات واتعاب بنك قطر الوطني المرتبة الثامنة. بحصة 6.88% من إجمالي الإيرادات، وبقيمة 1.19 مليار جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 7.23% وبقيمة 1.13 مليار جنيه

بينما جاءت إيرادات واتعاب ببنك الأسكندرية في المرتبة التاسعة بحصة 6.52% من إجمالي الإيرادات، وبقيمة 464.5 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 6.9% وبقيمة 464.5 مليون جنيه، مسجلًا ارتفاع بايرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 10.9% خلال العام المالي المنقضي.

بينما جاءت إيرادات واتعاب ببنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة بحصة 6.01% من الإجمالي بقيمة 255 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 9.4% وبقيمة 344 مليون جنيه

معدل النمو فى إيرادات البنوك من الأتعاب والعمولات خلال أول 6 أشهر من 2019

صافي الدخل من المتاجرة

وعلى صعيد صافي المتاجرة جاءت في المركز الثالث بمتوسط حصة تخطت 1.8% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.

وجاء بنك قناة السويس في المرتبة الاولي من البنوك التي حققت صافي الدخل المتاجرة بحصة تجاوزت 4.66% بقيمة 131.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019،محققة نسبة نمو تصل الي 200%، ليشغل حصتة 1.9% من صافي الدخل البالغة 43.7 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

وفي المرتبة الثانية جاء بنك كريدي اجريكول بحصة بحصة بلغت 3.5% بقيمة 128 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، محققة معدل نمو 30 % ليشغل حصتة من صافي الدخل البالغة 98.8 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

نسبة صافى دخل المتاجرة من إيرادات البنوك المصرية

وفي المركز الثالث سجل مصرف ابوظبي الاسلامي بحصة تجاوزت 3.23% بقيمة 120 مليون جنيه نهاية الربع الثاني 2019 محققة معدل نمو تجاوز 66% ليسجل حصتة من صافي الدخل المتاجرة البالغة 72.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما استحوذ بنك الامارات دبي الوطني علي المركز الرابع بحصة بلغت 82.7 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 لتحقق نسبة معدل نمو تجاوز42 % ليشغل حصتة البالغة 58 مليون جنيه خلال يونيو 2018 .

وفي المركز الخامس سجل البنك العربي الافريقي بحصة بلغت 2.9% بقيمة 12.9 مليون دولار نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، محققة معدل نمو -24% ليشغل حصتة من صافي الدخل بلغت 17.1 مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة.

وفي المركز الخامس سجل البنك الاهلي الكويتي بحصة شغلت 2% بقيمة 43.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، محققة نسبة معدل نمو شغل -85 % ليشغل حصتة من صافي الدخل 303.1 مليون جنيه خلال يونيو 2018، واحدث تراجعاً.

وحصل بنك الاتحاد الوطني علي المركز الاخير بحصة شغلت 0.11% بقيمة 172 الف جنيه بنهاية يونيو2019 ، لتحقق نسبة معدل نمو بلغ -90% ليشغل حصتة من صافي الدخل بحصة شغلت 1.9مليون جنيه في يونيو 2018.

فى حين تراجعت أرباح حصة 4 بنوك هما الأهلى الكويتى، والأهلى المتحد، والتعمير والإسكان،والاتحاد الوطني.

معدلات النمو فى صافى دخل المتاجرة بالبنوك المحلية خلال النصف الأول من 2019

الأرباح من الاستثمارات المالية

فيما جاءت أرباح الاستثمارات المالية في المركز الرابع من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك، بمتوسط حصة تخطت 0.3%

وتصدر بنك قناة السويس من البنوك التي حققت من الارباح الاستثمارات المالية بحصة تجاوزت 0.90% بقمية 25.3 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي 782% ليشغل حصتة 0.12%من الارباح البالغة 2.8 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

وفي المرتبة الثانية جاء البنك العربي الافريقي بحصة تجاوزت 0.36% بقمية 2.2 مليون دولار بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -75.9% ليشغل حصتة 1.6%من الارباح البالغة 9.5 مليون دولار نهاية يونيو 2018.

وجاء في المركز الثالث بنك بلوم بحصة تجاوزت 0.31% بقمية 8.2 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -32% ليشغل حصتة 0.52%من الارباح البالغة12.8مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

وحصل علي المركز الرابع الموسسة العربية المصرفية ABC بحصة تجاوزت 0.31% بقمية 2.6 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمووصلت الي -85% ليشغل حصتة 2.1%من الارباح البالغة بقيمة 18.8مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

كما سجل المركز الخامس بنك قطر الوطني QNB بحصة بلغت 0.018% بقمية3.1مليون دولار بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -94% ليشغل حصتة 0.3%من الارباح البالغة 59.9 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي الكويتي بحصة تجاوزت 0.14% بقمية 3 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي 8.6% ليشغل حصتة 0.14%من الارباح البالغة 2.8 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

كما حصل البنك المصري الخليجي علي المركز السابع بحصة تجاوزت 0.13% بقمية 5.4 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -15% ليشغل حصتة 0.15%من الارباح البالغة6.4مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

كما شغل البنك التجاري الدولي المركز الثامن بحصة بلغت 0.08% بقمية 19.7 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -95% ليشغل حصتة 2%من الارباح البالغة 40.1 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

وجاء في الموكز التاسع بنك عودة بلغت 0.07% بقمية 6.3 مليون جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي 67 % ليشغل حصتة 0.04%من الارباح البالغة 2.7 مليون جنيه نهاية يونيو2018.

وجاء في المرتبة الاخيرة جاء بنك الامارات بحصة بلغت 0.007% بقمية 280 الف جنيه بنهاية يونيو2019 ، محققة نسبة نمو وصلت الي -74.8% ليشغل حصتة 0.03%من الارباح البالغة 1.1 مليون جنيه نهاية يونيو 2018.

معدلات النمو فى أرباح البنوك من الاستثمارات المالية خلال النصف الأول من 2019

توزيعات الأرباح

فيما جاءت توزيعات الارباح في المرتبة الأخيرة من الإجمالي ليتخطى متوسط حصتها أكثر من 0.2% من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها البنوك.

وتصدرت توزيعات الإرباح ببنك المصري الخليجي قائمة البنوك من إجمالي الإيرادات البنك، بحصة 0.5% من الإجمالي بقيمة 21 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.003% وبقيمة 143الف جنيه، لترتفع قيمة توزيعات الارباح 20.8 مليون جنيه.

فيما شغلت الإرباح ببنك كريد أجريكول دور الوصيف بقائمة البنوك من إجمالي الإيرادات البنك، بحصة 0.4% من الإجمالي بقيمة 15 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.35% وبقيمة 11.2 مليون جنيه، لترتفع توزيعات الارباح بقيمة 4.01 مليون جنيه.

بينما جاءت أرباح بنك الأسكندرية في المرتبة الثالثة من إجمالي الإيرادات البنك، بحصة 0.36% من الإجمالي بقيمة 25.8 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.37% وبقيمة 22.8 مليون جنيه، لترتفع توزيعات الارباح بقيمة 3.016 مليون جنيه.

وشغلت توزيعات أرباح بنك بلوم المرتبة الرابعة من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.33% من الإجمالي بقيمة 8.7 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.3% وبقيمة 7.03 مليون جنيه، لترتفع توزيعات الارباح بقيمة 1.73مليون جنيه.

وجاءت توزيعات أرباح بنك قطر الوطني في المركز الخامس من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.27% من الإجمالي بقيمة 47.2 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.14% وبقيمة 22.01 مليون جنيه، لترتفع توزيعات الارباح بقيمة 25.2 مليون جنيه.

وشغلت توزيعات أرباح بنك saib في المركز السادس من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.217% من الإجمالي بقيمة 577 ألف جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.18% وبقيمة 526 ألف جنيه، لترتفع توزيعات الارباح بقيمة 51 ألف جنيه.

وجاءت توزيعات أرباح بنك قناة السويس في المركز السابع من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.213% من الإجمالي بقيمة 6.01 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 1.5% وبقيمة 526 ألف جنيه، لتتراجع توزيعات الارباح بقيمة 29 مليون جنيه.

فيما شغلت توزيعات أرباح بنك الأهلي الكويتي المركز الثامن من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.189% من الإجمالي بقيمة 4.054 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.35% وبقيمة 6.6 مليون جنيه، لتتراجع توزيعات الارباح بقيمة 2.6 مليون جنيه.

فيما شغلت توزيعات أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي المركز التاسع من إجمالي إيرادات البنك، بحصة 0.11% من الإجمالي بقيمة 4.2 مليون جنيه نهاية يونيو 2019، مقابل 0.06% وبقيمة 2.09 مليون جنيه، لتتراجع توزيعات الارباح بقيمة 2.6 مليون جنيه.

نسبة توزيعات الأرباح لإجمالى إيرادات البنوك خلال النصف الأول من 2019

محمود الصباغ وفاطمة إمام