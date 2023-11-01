مسح لـ«رويترز»: إنتاج أوبك من النفط يصعد للشهر الثالث على التوالي

شهد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط صعودا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر المنصرم، مدعوما بزيادات الإنتاج في نيجيريا وأنجولا على الرغم من التخفيضات المستمرة من السعودية وأعضاء آخرين في التحالف الأوسع أوبك+ بهدف دعم السوق، وفق ما أظهرته نتائج دراسة مسحية أجرتها رويترز.

وأظهر المسح أن أوبك ضخت 27.90 مليون برميل يوميا، بزيادة 180 ألفا عن سبتمبر.

وارتفع الإنتاج في أغسطس للمرة الأولى منذ فبراير .

ويرجع الارتفاع المطرد في إنتاج أوبك إلى حد بعيد إلى تمكن عدد صغير من المنتجين من التغلب على العوامل الداخلية أو الخارجية التي تحدَّ من المعروض مثل العقوبات الأمريكية أو وقوع اضطرابات. وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج، فإن أسعار النفط تجد الدعم من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت بيانات الشحن ومصادر اعتمد عليها المسح أن نيجيريا عززت صادراتها في أكتوبر تشرين الأول دون أي انقطاع كبير في الشحنات، مما زاد الإنتاج 50 ألف برميل يوميا. كما وجد المسح أن أنجولا عززت أيضا صادراتها في الشهر ذاته.