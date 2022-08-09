مسح لـ«الفيدرالي»: انخفاض قوي متوقع للتضخم الأمريكي

أظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات المستهلكين الأمريكيين لمستويات التضخم خلال عام وثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد في يوليو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2 % بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4 % إلى 3.2 %، وهي أدنى مستويات منذ فبراير الماضي وأبريل العام الماضي على الترتيب.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس الماضي بينما يسعى لإعادة تضخم متسارع إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 %

ومن المتوقع أن يظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر يوليو الذي ستصدره وزارة العمل الأمريكية غدا الأربعاء أن المؤشر العام للأسعار ارتفع 8.7 % عن مستواه قبل عام، وهو انخفاض طفيف عن الشهر السابق في أعقاب هبوط أسعار البنزين.

لكن مؤشرا رئيسيا آخر، يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يتسارع إلى 6.1 % على أساس سنوي مقارنة مع 5.9 % في يونيو.