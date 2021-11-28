مسح فرنسي يتوقع تقلص قدرة التأمين الإلكتروني العامين المقبلين

كشف مسح قام به وسيط التأمين الفرنسى Siaci Saint Honore SA لخدمات الوساطة والاستشارات في إدارة مخاطر التأمين على أسواق التأمين بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا إنخفاضًا في قدرة التأمين الإلكتروني على مدار العام الماضي حيث أصبحت برامج الفدية والهجمات الإلكترونية أكثر تكرارًا

وأكد المسح أن حاملى وثائق التأمين شهدوا إرتفاعًا بنسبة 30٪ إلى 100٪ في أسعار التأمين على الانترنت.

وتوقع الوسيط أن تنخفض السعة بشكل أكبر خلال العامين المقبلين حيث تصبح شركات إعادة التأمين وشركات التأمين أكثر انتقائية فيما يتعلق بالاكتتاب في مخاطر الإنترنت.

وأشار إلى قيام شركات التأمين وشركات إعادة التأمين فى القريب العاجل بتخصيص أو تقليل القدرة على المخاطر الحالية بشكل انتقائي .

وعرضت دراسة المسح المتوقع لعام 2021-2022 حول أسواق التأمين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وهو إستمرار وضع السوق خلال العامين المقبلين.

وأوضحت استمرار معيدو التأمين في أن يكونوا انتقائيين للغاية بشأن المخاطر التي يكتتبونها ، كما سيتم تقليل الطاقة الاستيعابية .

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بمتوسط ​​زيادة تتراوح بين 20-25٪ خلال العام المقبل

ومن المعروف أن انتهاكات البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر حوادث مكلفة بشكل خاص ، وهي أعلى بكثير من

متوسط ​​التكلفة العالمية البالغ 3.86 مليون دولار لمثل هذه الحوادث.

ويعد الافتقار إلى الوعي والالتزام بالأمن السيبراني أحد الأسباب الرئيسية المحددة لهذه التكاليف المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال

العديد من الشركات تعمل بدون خطة قوية لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث ، مما يؤدي إلى فترة توقف أطول ويؤثر على عملائها عند حدوث هذه الهجمات.

ويتمتع السوق المحلي بقدرة محدودة للغاية ، باستثناء عدد قليل من اللاعبين الإقليميين الذين لديهم سعة إلكترونية تبلغ حوالي 5 ملايين دولار أمريكي في رصيدهم ، ولكن هذا يأتي مع العديد من المحاذير.

ويقود سوق إعادة التأمين عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات التي تقلصت قدرتها.

وتقوم شركات الإعادة حاليا بتقليل التغطية أو الحد من امتدادات معينة في ضوء تجربة الخسارة السائدة في السوق على الرغم من أنها تقدم مجموعة واسعة من التغطيات ، إلا أن العروض تعتمد على ملف تعريف المخاطر العام ومستويات الأقساط المتاحة.